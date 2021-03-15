Электроснабжение

Просьба услышана и исполнена

Жители Ингушетии поблагодарили «Россети Северный Кавказ» за ответственность и сопереживание

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Жители города Назрани поблагодарили «Россети Северный Кавказ» за ответственность, вовлеченность и сопереживание. В видеообращении, которое горожане направили в адрес регионального филиала «Ингушэнерго», отмечены заслуги исполняющего обязанности директора Вахи Евлоева и коллектива Назрановского участка городских электрических сетей при восстановлении электроснабжения части улиц Левобережная, Назрановская и Гайрбек-Хаджи.

Без света порядка 200 жителей участка остались в один из самых холодных дней марта. Выехавшая по заявке потребителей рабочая группа филиала установила: причина в трансформаторе, питающем территорию. Ремонту на месте оборудование не подлежит, требуется замена. Поскольку энергообъект находится в зоне ответственности муниципалитета, специалисты сообщили о проблеме в администрацию Насыр-Кортского административного округа. Но вечером, не дождавшись результата, жители снова обратились к энергетикам.

«Администрация населенного пункта не сможет оперативно решить вопрос. На улице минус, а у большинства — отопление электрическое. Не оставляйте нас в беде», — обратилась к руководителю «Ингушэнерго» инициативная группа.

В ответ было принято решение: вернуть свет вне зависимости от наличия основания для проведения работ и балансовой принадлежности. В течение часа новый трансформатор был доставлен на участок. К установке оборудования оперативно-ремонтная бригада приступила в десять вечера. К одиннадцати часам комплекс мероприятий был завершен, и уже в полночь специалисты сообщили о восстановлении штатного режима электроснабжения заявителей.

«В тот день я сообщил людям о том, что свет сегодня будет обязательно. Энергетики дали слово. Многие не поверили. Во-первых, все знали, участок находится вне зоны ответственности компании. Во-вторых, восьмой час вечера, холодно и морось. А я не сомневался ни минуты — прожил достаточно и, как говорится, могу отличить зерно от плевел, — рассказал Иса Бабакиев, житель улицы Гайрбек-Хаджи. — Когда ребята приехали, встречать их здесь вышли многие — думаю, больше пятидесяти человек собралось. Мы умеем ценить помощь и добро. Спасибо «Россети Северный Кавказ» за команду. Ваши специалисты еще раз доказали, что ответственность и сопереживание для вас не просто слова, а руководство в работе».

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