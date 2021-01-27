Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно, позвонив в центры вакцинации, где удобно человеку сделать прививку: ГБУ «Городская поликлиника» г. Назрань — 8(962)648-22-00; ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» — 8(928)725-88-83;

ГБУЗ «Назрановская районная больница» — 8(938)013-33-87; ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» — 8(928)794-15-65; ГБУЗ «Карабулакская городская больница» — 8(928)732-42-80; ГБУЗ «Кантышевская участковая больница» — 8(928)921-19-91; ГБУЗ «Джейрахская районная больница» — 8(963)179-71-73; ГБУЗ «Сунженская участковая больница» — 8 (962) 643-94-44.

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При себе необходимо иметь один из трех документов: паспорт, СНИЛС или полис ОМС.

Прививочные кабинеты в поликлиниках работают в будние дни, то есть с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 возможно и через Единый портал государственных и муниципальных услуг, для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись на портале. Кроме того, эта функция доступна и в мобильном приложении «Госуслуги».

Чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу «Запись на прием к врачу» либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на нужную форму.

Необходимые для записи данные автоматически предзаполняются на интерактивной форме записи, если ранее они были указаны пользователем на портале. Если же данные в профиле на «Госуслугах» отсутствуют, требуется заполнить ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и данные полиса ОМС. После чего перейти к выбору организации, в которой доступна медицинская услуга по вакцинации от COVID-19, и зарезервировать время из доступных вариантов.

Напомним, массовая вакцинация населения препаратом «Спутник V» началась в России с 18 января по поручению Президента России Владимира Путина. Вакцину «Спутник V», созданную Центром Гамалеи, уже получили более двухсот тысяч человек — в первую очередь врачи, учителя, соцработники. Прививочная кампания началась в регионах, туда отгрузили 330 тысяч доз, а в ближайшие месяцы отправят еще порядка трех миллионов. Есть надежда, что эпидемию COVID-19 удастся сдержать.

Как делают прививку? Это больно? Как отметили в пресс-службе Минздрава Ингушетии, делают укол в мышцу руки шприцем, как и с большинством вакцин. Место укола может немного поболеть, редко наблюдаются покраснение и зуд, но быстро проходят сами без специального лечения. «Спутник V» вводят в два этапа. Сначала человек получает первую дозу с аденовирусным вектором серотипа 26. Через 21 день — вторую дозу на основе аденовируса пятого серотипа. Это сделано специально: если одна из доз сработала слабо, потому что в организме есть иммунитет к этому типу аденовируса, то вторая практически гарантированно обеспечит защиту. Двухэтапная схема иммунизации (прайм-буст) хорошо известна в мире и считается очень эффективной.

Бывают ли побочные эффекты? В статье журнала Lancet по результатам первой-второй стадии клинических испытаний ученые из Центра Гамалеи назвали следующие самые частые побочные эффекты: боль в месте укола, повышение температуры, головная боль, утомляемость, мышечные и суставные боли. Температура повышалась до 37-38,4 градуса, максимум — до 38,5-38,9 градуса. Испытания первой-второй стадии проводили на 120 здоровых людях в возрасте 18-60 лет. Все побочные эффекты у них были слабо выражены, никаких серьезных проблем не отмечали. Результаты подтвердили безопасность вакцины на основе аденовирусных векторов человека и дали основания для регистрации ее в России.