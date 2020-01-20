Любой житель Ингушетии, изъявивший желание принять участие, может дополнить этот архив сведениями о своих близких, знакомых или земляках и увековечить их подвиг. Для этого всего лишь необходима фотография человека, годы его жизни и информация о том, чем он занимался во время войны.

Уникальность же проекта заключается в том, что в отличие от простого архива, где информацию о человеке можно получить по специальному запросу, в главном военно-патриотическом музее страны — московском Музее Победы будет создана масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы». С ее помощью любой желающий сможет получить интерактивный доступ к базе данных депозитария.

Чтобы поделиться своей историей, можно загрузить ее на сайт historydepositarium. ru, через мобильное приложение в телефоне или по почте.

Отметим, что с 2015 года проведено более 500 встреч с участниками Великой Отечественной войны. Также выпущено более полутора тысяч книг «Лица Победы», которые являются уникальным материалом для патриотического воспитания граждан. Кроме того, напечатано четыре издания книги «Лица Победы», где представлены более 100 участников Великой Отечественной войны. Книги вручены ветеранам и их родственникам.