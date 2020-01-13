Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, посетители сайта могут выбрать один из трёх предложенных вариантов: «Высокий уровень», «Средний уровень», «Низкий уровень». Оценить работу по противодействию коррупции можно также, воспользовавшись помощью мобильных устройств.

Напомним, что с целью выявления, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений со стороны судебных приставов, своевременного реагирования на недостатки в их работе, обеспечения обратной связи с жителями республики в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия»: 8 (8734) 55-19-96.