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Чтоб люди почувствовали праздник

Жителей Ингушетии ожидает обширная программа патриотических мероприятий в Год памяти и славы

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В течение всего года в Ингушетии будут проводиться акции по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, реставрации памятников и мемориалов, сбору материалов об участниках и ветеранах ВОВ, оказанию материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ, вдовам и семьям погибших и многие другие. Об этом сообщила вице-премьер Марьям Амриева в ходе совещания под руководством врио председателя правительства Владимира Сластенина.

Особо активно, по словам зампреда, ведется работа по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, 7 и 8 мая во всех муниципальных образованиях Ингушетии пройдут встречи с ветеранами и тружениками тыла, выставки, полевые кухни, митинги, концерты, открытия объектов, парков, скверов, мемориальных плит, спортивные состязания, патриотические акции и фейерверки.

«Главное торжественное мероприятие — парад Победы — пройдет 9 мая в Магасе на центральной улице города. Для участия в параде планируется привлечь 12 пеших «коробок» — это в общей сложности порядка 600 человек — представителей различных силовых структур региона. В тот же день торжественным маршем от администрации Магаса до площади Алания к башне Согласия пройдут участники традиционной акции «Бессмертный полк». День завершится праздничным концертом», — поделилась Амриева.

Сластенин поручил Амриевой создать рабочую группу по проведению торжеств в честь 75-летия Победы в ВОВ, которая должна четко разграничить ответственность и обязанности компетентных лиц и ведомств.

«Каждый должен знать свои задачи и выполнить их на высочайшем уровне. Дайте людям почувствовать праздник. И, самое главное, первостепенное внимание уделите вопросу обеспечения безопасности населения», — заключил Владимир Сластенин.

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