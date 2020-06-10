Вот что пишет житель сельского поселения Экажево Ахмет Цечоев:

«Я хотел бы выразить огромную благодарность врачам Ингушской республиканской клинической больницы. Во время ремонтных работ в моём доме я стал недомогать. Компьютерная томография показала двустороннее воспаление лёгких. Эти важные органы были поражены на 75%. После этого меня доставили в реанимационное отделение ИРКБ. Я был сразу окружён добрыми и чуткими врачами: взяли анализы, назначили лечение, подключили кислород, ставили капельницы и уколы. Дышать было очень тяжело, сильная одышка. Постепенно я пошёл на поправку. После реанимации меня перевели в палату, где я пролежал в течение двух недель. После этого меня, по результатам УЗИ, с чистыми лёгкими выписали.

Я хотел бы поблагодарить наших врачей, прежде всего Зураба Аушева, который оформлял меня в приёмной. Очень вежливый и грамотный врач. Особые слова благодарности хочу выразить реаниматологу Розе Буружевой, врачу Лиде Ахильговой. Отдельное спасибо за особое отношение к больным Амине Чахкиевой и всему медперсоналу.

Нет таких слов, чтобы выразить сердечную благодарность врачам за их профессионализм, за теплое отношение к пациенту, за внимание, за доброе сердце и сопереживание больному. Большое им спасибо и низкий поклон! Огромное спасибо всем медицинским сестрам за их душевную теплоту и сострадание, готовность всегда прийти на помощь.

Мне приходилось лежать в больницах других городов России, так что есть с чем сравнивать. Пользуясь случаем, примите мои поздравления по поводу 28-летия нашей республики. То, что мы имеем, надо беречь как зеницу ока!»

Кому мы доверяем самое важное — здоровье, а подчас и саму жизнь? Правильно, медикам. Этим выдающимся профессионалам, самоотверженно трудящимся в больницах и поликлиниках страны, и посвящен один из самых значимых профессиональных праздников — День медицинского работника. В условиях пандемии они работали на износ, боролись за каждого пациента.

Профессия врача — одна из самых важных и уважаемых в мире. Медицинский персонал находится постоянно в работе: в любой момент может понадобиться помощь пациенту, тогда откладываются все дела, ведь жизнь больного — главный приоритет.