Мнение, что добрые слова и внимание лечат не менее эффективно, чем лекарства, не утратило своей актуальности, но почти уходит из практики, заменяясь формальным подходом к больному. Врачу и пациенту все сложнее найти общий язык и вступить в добровольный союз, для совместной борьбы с болезнью.

Тем приятнее было обращение в газету «Ингушетия» жителя села Экажево Султан-Герея Магометовича Султыгова с просьбой опубликовать благодарность врачам, которые на протяжении нескольких лет следят за его здоровьем, своевременно оказывая ему помощь в лечении и профилактике хронического заболевания.

К своему обращению он приложил целый список имен врачей отделения пульмонологии Назрановской городской больницы, желая отметить всех, кто оказывает помощь больным, начиная от врачей и заканчивая санитарками отделения.

Вот эти имена: главный врач Зарема Анташкиева, заместитель главврача Лейла Колоева, заведующая отделением пульмонологии Ася Аушева, лечащий врач Амина Ганиева, врачи отделения Зарема Муталиева и Макка Нальгиева, старшая медсестра отделения пульмонологии Зулихан Мужухоева, медсестры Зара Оздоева и Мадина Лолохоева, медбрат Магомед Дугиев.

«Также я бы хотел отметить работу врача-пульмонолога Марем Муталиевой, которая на протяжении нескольких лет наблюдает мою болезнь и своевременно назначает мне госпитализацию или профилактическое лечение. Всем им моя искренняя благодарность. Они всегда честно и добросовестно исполняют свою работу, всегда находят добрые слова и уделяют достаточно внимания своим больным. Ни разу мне не пришлось переживать или волноваться за качество их работы. Есть уверенность, что их больные в надежных, добрых руках. Даже работники столовой и санитарки всегда предупредительны и внимательны к больным. Стараются поддерживать стерильные условия в палатах и других помещениях.

Руководство больницы сумело создать в отделении почти санаторные условия для больных. Там даже отсутствуют характерные для больницы лекарственные запахи. Есть место для отдыха — большой холл с удобными креслами и диваном, телевизором, аквариумом и цветами. Там по-домашнему уютно. Все это приятно и вызывает уважение к работе врачей и больницы в целом», — написал Султан-Герей Султыгов.

Но и в его жизни случился момент, омрачивший такую приятную медицинскую картину. Недавно по направлению врача экажевской амбулатории он обратился в республиканскую поликлинику в Назрани за консультацией уролога. Но дальше стойки регистратуры его не пустили. Здесь ему отказали в приеме, сказав, что он должен обратиться к специалистам Назрановской городской больницы, где он накануне лечился от хронической бронхиальной астмы.

В чем логика подобных действий и почему поликлиника «продинамила» больного, обратившегося к ним за первичной медико-санитарной помощью конкретного специалиста, перенаправив его в стационарное учреждение, где он лечился от другого хронического заболевания, не понятно ни нам, ни самому пациенту.

Статья 21 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» говорит, что каждый человек имеет право на выбор медицинской организации при оказании ему медицинской помощи. Каких-либо ограничений, связанных с наличием или отсутствием у человека регистрации по месту нахождения медицинской организации, не предусмотрено.

Без прикрепления к определённой поликлинике гражданин может единоразово обратиться в любую другую поликлинику или больницу за оказанием медицинской помощи, но для оказания, например, плановых медицинских услуг он сможет обратиться только в ту поликлинику, к которой прикреплён.

На практике прикрепление к поликлинике не вызывает никаких неудобств и заключается в написании типового заявления на имя главного врача поликлиники, к которой вы хотите прикрепиться, и смене страховой организации, если вы меняете поликлинику из одного региона на учреждение из другого.

Таким образом, можно сделать вывод, что в однократном приёме поликлиника отказать не может, но на постоянной основе, если вы к ней не прикреплены, ходить туда не сможете.