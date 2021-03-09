— Сожалею, не успела я выполнить твой заказ. Так получилось, что муж попал в больницу, закрутилась я. Но если ты чуть позже подъедешь...

Я недовольно оборвал её и сказал:

— У вас всегда так, то муж в больнице, то наводнение... Вы ведь обещали мне. Наверное, еще и уразу держите.

Почувствовав в моих словах недовольство и досаду, она остановила мою гневную тираду словами:

— Только не горячись. Ты прав, конечно же, но ведь ты тоже держишь уразу. Скажешь что-то, потом и пожалеешь. Оставь свой номер телефона. Я как закончу, позвоню тебе.

Она протянула мне лист с карандашом, где я написал свой номер телефона и имя.

— Ты откуда? — спросила она.

— Из Базоркино, — ответил я.

— Ну, мы с тобой соседи, я из Цхьорой-юрта (Донгарона), — сказала она, — а где именно ты живёшь?

— В районе военной части, — ответил я, — бывшее училище.

Это как раз был день пятничной молитвы. После обеда пошёл сильный ливень. Так и не дождавшись звонка, я просидел дома до вечера. Оставалось полчаса до разговения, когда я выехал на трассу, чтобы в ближайшем магазине купить свежего хлеба. Дождь всё ещё шёл. Из остановившегося рейсового автобуса вышли несколько человек. Среди них я заметил одну женщину, которая после некоторых раздумий перешла дорогу, с явным намерением поехать обратно. Видимо, что-то забыла, подумал я, и, поравнявшись с ней, решил предложить ей свою помощь.

— Вам в ту сторону? — спросил я и только тут заметил, что это та самая женщина из ателье.

— Ой, как я рада, — сказала она, узнав меня. — Я же как раз надеялась тебя здесь увидеть, — протянула она мне мой заказ и, видя моё недоумение, продолжила: — Листок, где ты написал номер телефона, как назло затерялся. Решила выйти на остановке возле военной части, где ты говорил, чтобы найти тебя и вернуть заказ.

Она радовалась, а я недоумевал:

— Но ведь вы могли и не встретить меня здесь, я мог и не выехать. И вообще, идёт дождь, вы без зонта, уже вечер, через 20 минут время разговения! Ведь ничего же не горело из-за этого заказа.

— Дождь не помеха, не сахарная, не растаю, — ответила она. — А если бы не встретила тебя, то я бы успела на свой последний рейсовый автобус. Ну, это ерунда, просто не успела бы к разговению. Но у меня на этот случай хурма в сумке припасена. Но уж очень хотелось мне в этот священный месяц и в этот пятничный день не подвести тебя. Была на это воля Всевышнего, вот мы и встретились.

P. S. Молодой человек, конечно же, подвёз её до дома. И узнал, что муж у неё действительно попал в больницу. Он также узнал, что у неё трое сыновей и две дочери. Она с трудом перебивается, чтобы прокормить свою большую семью. Да и сыновья стараются где-то что-то подработать, в основном на стройке.

А для меня эта маленькая история стала еще одним подтверждением того, что жить надо по совести, проявляя друг к другу уважение и терпимость. Как все-таки мало нужно человеку, чтобы быть счастливым.