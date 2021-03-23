Конференция

IT-женщины

Женский культурно-просветительский центр «Ираз» и Women Techmakers Magas собрали на одной площадке женщин и девушек, интересующихся IT

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Конференцию International Women’s Day открыла амбассадор WTM Хяди Даурбекова (ИнгГУ) с докладом «Программирование: почему и как?». Она рассказала о своём знакомстве с IT направлением и о проектах IT, реализованных совместно с КПЦ «Ираз». В частности, о полугодичных курсах по программированию для девушек, проходивших на безвозмездной основе.

Далее гостей мероприятия ждало выступление фронтенд-разработчика (ITFB Group) Талифы Аушевой «Основы профессии. Работа в Ингушетии и в Москве».

В формате онлайн Талифа рассказала о том, как она определилась с профессией и какой путь проделала до успешной работы в ITFB Group. Она поделилась советами по освоению данного направления, курсами, которые могут в этом помочь, рассказала о тонкостях поиска работы и собеседований. Молодой, но уже успешный специалист Талифа Аушева активно поддержала девушек в их стремлении к IT-сфере, посоветовав не бояться задавать неудобные вопросы и всегда углублять свои знания.

Луиза Оздоева заинтересовалась программированием ещё в школьные годы. На конференции она рассказала свою историю пути к созданию студенческого клуба разработчиков ИнгГУ. Луиза — выпускница курсов по программированию, соорганизатором которых выступал КПЦ «Ираз».

Возможность зарабатывать сидя дома — сегодня одно из самых актуальных направлений для мамы в декрете. О возможности зарабатывать посредством SMM гостям мероприятия рассказала Фатима Гандалоева — руководитель smm-агентства SMMARt. SMM сегодня — это множество направлений (таргетолог, копирайтер, сторисмейкер и т. д.), не требующие долгих месяцев обучения, освоив которые можно стать востребованным специалистом с достойным заработком. Сомнения участниц «а получится ли у меня?» стали лейтмотивом встречи.

Чтобы развеять эти опасения и вдохнуть уверенность в девушек, в конце встречи был проведён тренинг о важности самооценки в профессиональном самоопределении под руководством доцента кафедры психологии, кандидата педагогических наук Мареты Дзейтовой. Она поделилась с участниками психологическими упражнениями, которые легко и просто можно проводить самостоятельно. Они помогают лучше понять себя и свои сильные стороны.

В конце встречи у девушек была возможность поближе познакомиться за чашкой чая и обменяться контактами. Это не первое мероприятие подобного рода, организуемое КПЦ «Ираз» самостоятельно или совместно с кем-то, но как обычно оно прошло в теплой, веселой и непринуждённой атмосфере.

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