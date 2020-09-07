В итоге вместо праздника — трагедия, вместо жизни — смерть. На кой ляд, например, пускать людям пыль в глаза, рассказывая сказки о каких-то футуристических нанопроектах, реализующихся лишь в больном воображении наших чиновников, или строить горнолыжную трассу, нарушая экосистему гор, прекрасно зная, что в том месте снега мало выпадает? Или взять периодически проводимый капитальный ремонт ИРКБ (я уже со счета сбился). Для чего он нужен, если в главной лечебнице республики, извините, нормально не работают туалеты? Ну, хоть лоб расшиби, а они не хотят работать! Может, место такое заколдованное, биополя какие-то вредят работе унитазов?

Кстати, с общественными отхожими местами у нас, реально, наблюдается коллапс. На главной аллее столицы Ингушетии до сих пор красуется здание типа «эм-жо», в которое мало кто отваживался раньше заходить и потому, наверное, вход в него заколотили намертво. Зато появились биотуалеты. Мол, чем мы хуже продвинутых мегаполисов! Но и тут беда (опять биополя вмешались?): редко кто туда может зайти, если приспичит. Больше всего, конечно, жаль детишек, которые отчаянно ломятся в двери этих биотуалетов и не могут попасть внутрь. Досадно и то, что ребятишки коптятся на жаровне площади Алания, радуясь, в кои-то веки, каким-никаким, но все же аттракционам: ни одного тенечка, где бы спрятаться от солнца! А ведь вроде как для детей старались. Или нет?

И таких примеров нашего махрового лицемерия, когда говорим одно, думаем другое, делаем третье — не счесть! А еще твердим на каждом углу об уважении друг к другу, переданном предками в наследство кодексе чести. Не знаю — может, и наступит тот момент истины, когда перед краем пропасти нам волей-неволей придется одуматься, взяться за голову. Лишь бы пелена ненасытной жадности не застлала нам глаза в этот момент.