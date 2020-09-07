Досужие мысли
Жадность, рождающая лицемерие
Иногда от нашего лицемерия и тотальной показухи хочется завыть! Я не о чиновниках — обо всех нас. Потому что по опыту знаю, что практически половина взрослого населения побывала в чиновничьей шкуре той или иной толщины. Зачем, скажем, утверждать манифесты общественного согласия (ваады), если грош им цена? Уж сколько раз договаривались регулировать во время свадеб количество транспортных единиц, отправляющихся за невестой, не допускать в кортеж безбашенную молодежь — все без толку.
В итоге вместо праздника — трагедия, вместо жизни — смерть. На кой ляд, например, пускать людям пыль в глаза, рассказывая сказки о каких-то футуристических нанопроектах, реализующихся лишь в больном воображении наших чиновников, или строить горнолыжную трассу, нарушая экосистему гор, прекрасно зная, что в том месте снега мало выпадает? Или взять периодически проводимый капитальный ремонт ИРКБ (я уже со счета сбился). Для чего он нужен, если в главной лечебнице республики, извините, нормально не работают туалеты? Ну, хоть лоб расшиби, а они не хотят работать! Может, место такое заколдованное, биополя какие-то вредят работе унитазов?
Кстати, с общественными отхожими местами у нас, реально, наблюдается коллапс. На главной аллее столицы Ингушетии до сих пор красуется здание типа «эм-жо», в которое мало кто отваживался раньше заходить и потому, наверное, вход в него заколотили намертво. Зато появились биотуалеты. Мол, чем мы хуже продвинутых мегаполисов! Но и тут беда (опять биополя вмешались?): редко кто туда может зайти, если приспичит. Больше всего, конечно, жаль детишек, которые отчаянно ломятся в двери этих биотуалетов и не могут попасть внутрь. Досадно и то, что ребятишки коптятся на жаровне площади Алания, радуясь, в кои-то веки, каким-никаким, но все же аттракционам: ни одного тенечка, где бы спрятаться от солнца! А ведь вроде как для детей старались. Или нет?
И таких примеров нашего махрового лицемерия, когда говорим одно, думаем другое, делаем третье — не счесть! А еще твердим на каждом углу об уважении друг к другу, переданном предками в наследство кодексе чести. Не знаю — может, и наступит тот момент истины, когда перед краем пропасти нам волей-неволей придется одуматься, взяться за голову. Лишь бы пелена ненасытной жадности не застлала нам глаза в этот момент.