Зелимхан Дидигов прожил долгую жизнь, полную испытаний и побед. Достаточно сказать, что родился он в дореволюционной России, годы его отрочества совпали с годами зарождения и становления новой политической системы; юность прошла в самой лучшей, но достаточно противоречивой стране, называемой Советским Союзом, где в её декларируемой справедливости он испытал и радость побед, и горечь разочарований; и старость свою он встретил в новой демократической России, которая сулила немало благ, но в итоге сделала его беженцем в собственной стране в годы военных событий в Чечне. Но вопреки всем перипетиям жизни он до конца оставался верен своим ценностям, оставался человеком сильным, благородным и стойким.

Зелимхан Дидигов родился в 1912 году в селении Насыр-Корт в большой семье Берснака Дидигова и Совдат Бузуртановой. В их семье было шестеро детей: дочь Насыпхан и пять сыновей — Сулейман, Зелимхан, Макшарип, Салман и Хажмурад. Родители понимали, что знания — это дорога в жизнь, и старались своим детям дать светское и духовное образование. Отец, Берснак Дидигов, занимался предпринимательской деятельностью, а мама Совдат оберегала домашний очаг. Она была сильная и волевая женщина. Рано потеряла мужа, но своим детям он сумела дать достойное образование, сумела воспитать их в духе ингушских традиций и общечеловеческих ценностей, так что все они выросли состоятельными и успешными людьми, которыми по праву могла гордиться. До конца своих дней бабушка Совдат была в курсе дел своих детей, потом внуков и правнуков. Она знала, чем они занимаются, с кем дружат и общаются, могла одобрить или предостеречь от нежелательного, ну и, конечно же, дать своё мудрое наставление. Ушла она из жизни в 1970 году, оставив после себя достойное потомство.

Все дети Дидиговых, как мы уже отметили, получили среднее и высшее образование. Старший сын Сулейман, 1909 г. р., окончил начальную школу в с. Крепость и поступил на рабфак в город Орджоникидзе. В 1937 году он окончил гидромелиоративный институт в городе Новочеркасске. С 1939 года работал в должности главного инженера в управлении АМООС (Алханчуртская межреспубликанская оросительно-обводнительная система), расположенном в городе Назрани.

В годы Великой Отечественной войны Сулейману Дидигову отказали в заявлении отправиться на фронт. Ему была дана бронь, учитывая важное стратегическое значение его деятельности для страны. Но последовавшая депортация 23 февраля 1944 года не учла ни должность, ни заслуги. Его вместе с народом отправили в ссылку. Но образованные люди были востребованы везде, и в годы депортации, с марта 1944 по апрель 1957 года, он работал инженером в управлении железной дороги г. Акмолинска Казахской ССР. Хотя к спецпереселенцам было предвзятое отношение, его фотографию уже в 1947 году поместили на доску почета. А чуть позже, несмотря на ужесточения комендантского режима, Сулейман Берснакиевич был награждён путевкой в Щученский санаторий.

На родину он вернулся в 1958 году и восстановился в своей прежней должности — главного инженера в управлении АМООС. Здесь он работал до выхода на пенсию в 1969 году. В 1978 году Сулейман Дидигов ушёл из жизни. Похоронен на родовом кладбище.

Зелимхан Дидигов был вторым сыном, мы чуть ниже вернёмся к его биографии, а пока расскажем о третьем сыне.

Макшарип Берснакиевич родился в 1913 году. Получил среднее образование во Владикавказе и работал в Бамутском леспромхозе, когда началась Великая Отечественная война. В это грозное и ответственное для Родины время Макшарип, как и многие его земляки, решил с оружием в руках защищать свою землю от захватчиков. Уже 10 июля 1941 года Макшарип находился на передовой, в действующей армии в районе Белой Церкви на Украине в составе 64-го стрелкового корпуса 37-ой армии 165-ой стрелковой дивизии 641-го стрелкового полка Юго-Западного фронта, в должности командира 3-го взвода 3-ей роты.

В бою на окраине города Киева 1 августа 1941 года в Голосеевском лесу он получил тяжёлое ранение и был по состоянию здоровья демобилизован. Награждён медалью «За боевые заслуги» и медалью «За оборону Киева», позже, в послевоенное время, юбилейными медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Но, несмотря на воинские заслуги, Макшарип, как и вся его семья и весь ингушский народ, был депортирован 23 февраля 1944 года в Казахстан. Здесь он работал в торговой отрасли до возвращения на родину. По приезде семья поселилась в городе Грозном, где Макшарип продолжил работу в торговых организациях республики. В 1989 году он погиб вместе с сыном в автомобильной катастрофе. Похоронен на родовом кладбище.

Четвёртый сын, Салман Дидигов, окончил реальное училище в городе Владикавказе по специальности землеустроитель-геодезист. До начала Великой Отечественной войны он был занят на строительстве Алханчурсткого канала и параллельно на строительстве дороги Слепцовская — Галашки. В годы высылки Салман работал ревизором и главным бухгалтером в различных организациях города Акмолинска. По возвращении на родину он поселился в Грозном, где жили его братья, и устроился на должность главного бухгалтера в спорткомитете Чечено-Ингушской Республики и в Министерстве местной промышленности ЧИАССР. Умер в 2013 году. Похоронен на родовом кладбище.

Младший сын, Хаджи-Мурад Дидигов, 1924 г. р., получил торговое образование и в советские годы работал в Грозном директором самого большого гастронома города, который называли в народе «чеченским гастроном» в память о бывшем владельце этого здания, миллионере, нефтепромышленнике Топе Чермоеве. С конца 1985-го он ушёл на пенсию и жил в Насыр-Корте. Умер в 1998 году. Похоронен на родовом кладбище.

Единственная сестра, Насыпхан Дидигова, вышла замуж за Хусейна Тутаева. Она была верной женой и достойной матерью большого семейства.

Зелимхан Дидигов родился в 1912 году. Ещё мальчишкой он окончил начальную исламскую школу. Общеобразовательный курс светской школы получил в городе Орджоникидзе. В 1931 году поступил в Московский автодорожный институт. Будучи ещё студентом, работал на столичных стройках. В частности, принимал участие в строительстве Московского метрополитена, начало которого было заложено в 1931 году. Он также принимал участие в строительстве московского завода ЗИЛ, где работал вместе со своим сокурсником Павлом Бородиным, будущим директором этого гиганта автомобилестроения СССР. Вернувшись на Кавказ, некоторое время трудился на строительстве Алханчуртского канала, был начальником строительного участка. Там же главным инженером работал его старший брат Сулейман. В годы депортации Зелимхан работал прорабом в управлении «Казахжелдорстрой» в городе Акмолинске.

В 1959 году по приезде из депортации он работал на должности старшего инженера по строительству Грозненского управления магистральных газопроводов в Министерстве газовой промышленности СССР. Именно тогда в республике был введен в эксплуатацию первый магистральный газопровод «Ставрополь — Грозный», протяженность которого по территории республики составила 76 км. Фактически с газопровода «Ставрополь — Грозный» и началось развитие газотранспортной системы всего Северного Кавказа и Закавказья. Это вызвало необходимость строительства таких крупных магистральных газопроводов, как «Моздок — Кази-Магомед» и «Макат — Северный Кавказ», которые открыли возможность транспортировки природного газа из северных районов на юг страны, а также позволили ввести в газотранспортную систему потоки туркменского и казахского газа.

При непосредственном участии Зелимхана Дидигова был построен магистральный газопровод «Ставрополь — Тбилиси». По его настоятельной рекомендации от этой магистрали был сделан газовый отвод «Кантышево — Назрань», что дало возможность ряду населённых пунктов Ингушетии перейти первыми на дешёвое голубое топливо. По инициативе Зелимхана Дидигова был проведён бесплатно газопровод для жителей селения Насыр-Корт.

После падения «железного занавеса» Зелимхан Дидигов в числе первых паломников посетил Священную Мекку.

«В 83-84 годах в ЦК Компартии был организован религиозный отдел, — вспоминает его сын Юсуп Зелимханович, — отец долго обивал пороги этого отдела. В те годы получить разрешение на самостоятельную поездку через территории нескольких государств практически было невозможно. Большую помощь отцу оказал партком нашего Министерства строительства, который в своём письменном обращении в религиозный отдел дал хорошую рекомендацию отцу.

Таким образом, вопрос решился положительно. В числе первых паломников в составе десяти человек, вместе с отцом были известные религиозные деятели мулла Осман Муцольгов, Саид-Магомед Акилов, Орца Могушков и другие.

Много разных препятствий было на их пути. Ехали они на собственном транспорте. По дороге через все страны нужны были отдельные визы, чего, по незнанию, паломники заранее не предусмотрели. Однако, милостью Всевышнего, хадж они свой завершили благополучно. Но когда возвращались домой, у них случилась серьёзная поломка машины в Иордании. Но здесь их встретил мой друг, господин Назми, потомок эмигрировавших в прошлые века чеченцев. Он зазвал их к себе, принял как самых почётных гостей, оплатил ремонт автомашины и все расходы, связанные с их пребыванием, а потом проводил до самой границы».

Зелимхан Дидигов был настоящим патриотом своего народа. В числе первых в республике им была восстановлена родовая фамильная мечеть и заложено строительство сельской мечети в селении Насыр-Корт. В последние годы жизни он усиленно трудился над книжным проектом «Богословы Ингушетии», который находится сегодня на стадии завершения и скоро будет представлен широкой читательской аудитории.

Следует также отметить многолетнюю работу Зелимхана Дидигова и его соратников Муссы Ведзижева, Бембулата Богатырева, Абдул-Гамида Тангиева и Салмана Маматиева над уникальным проектом Кавказской перевальной дороги, о котором незаслуженно забыли на долгие годы. В настоящее время к проекту проявляет большой интерес Азиатский международный инвестиционный фонд, и есть даже надежда, что он будет инвестировать его, воплотив в жизнь мечту Зелимхана Дидигова и его соратников.

Зелимхан Берснакиевич был и видным общественным деятелем. Он состоял в совете ветеранов Чечено-Ингушской Республики, был членом совета комиссии по восстановлению Республики Ингушетия. Отдельно надо сказать о его деятельности по розыску пропавших без вести ингушей в репрессиях 30-х годов. При его личном участии стала известна судьба 150 без вести пропавших соотечественников.

Он ушел из жизни в 1992 году, оставив о себе добрую память. Похоронен на родовом кладбище.

Зелимхан Дидигов — ветеран труда, почетный работник Министерства водного хозяйства, заслуженный работник газовой промышленности СССР. Награжден орденом «Дружбы народов», медалями «Трудовая слава» и «За победу над Германией».

Его семья: супруга Хава Дахкильгова и сын Юсуп Зелимханович.