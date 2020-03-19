Как сообщает пресс-служба энергокомпании, история девяти улиц — Ингушской, Хрущева, 70 лет Победы, Лермонтова, 8 марта, Бакинской, Сухумской, Толстого и Батумской — началась в 1992 году.

Территорию на окраине поселения размежевали и передали в собственность нуждающимся в улучшении жилищных условий. Но из-за отсутствия инфраструктуры осваивать «целину» решились не многие. Самые отчаянные решили вопрос с электроснабжением самостоятельно — используя деревянные колышки, железную арматуру и вилы. Кустарные «сети» повлекли за собой массу неприятностей. Напряжение у потребителей не поднималось выше значений в 60 — 70 Вольт, строительство новостроек остановилось. Ситуацию кардинально изменило обращение жителей в филиал «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго».

«Мы 10 лет снимаем вагончик — зимой у нас холодно, а летом жарко. Постоянная сырость. Дети болеют все время. Жить так дальше просто невозможно. У нас есть небольшой участок в Яндаре и мы бы с радостью переехали. Нам совсем не лишние деньги, которые мы ежемесячно отдаем за съем жилья. Но там нет электроснабжения. Прошу вас, подключитесь к решению этой проблемы. Мы не раз были в администрации — нам сказали в местном бюджете нет таких денег. Получается, вы — наша последняя надежда. В буквальном смысле слова», — такое сообщение потребители оставили в социальных сетях компании.

Уже на следующий день рабочая группа предприятия была на месте, еще через три дня энергетики подготовили план электрификации района новостроек. По расчетам специалистов, для надежного и качественного электроснабжения территории, а это более 300 земельных участков, необходимо строительство 1,5 км метров воздушной линии 6 кВ, 4 км — ЛЭП 0,4 кВ и установка трансформатора мощностью 400 КВА. Расчетная стоимость работ — 1,5 млн рублей.

«Мы оказались в сложной ситуации. Данный вопрос относится к компетенции муниципалитета, но для бюджета небольшого населенного пункта — сумма неподъемная. У энергокомпании отсутствуют основания для строительства сетевой инфраструктуры и, как следствие, в бюджет не заложены средства, — рассказал руководитель филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев. — Но еще более сложно оставить обращение жителей без внимания, так что выход мы нашли. Расходы на электрификацию поделили — администрация поселения предоставила материалы для строительства, мы взяли на себя покупку трансформатора и проведение полного цикла работ».

Основной объем — 80% работ — специалисты уже завершили. Установлен трансформатор и 70 железобетонных опор, смонтирован 1,5 км из необходимых 5 км самонесущего изолированного провода. Совсем скоро 70 семей смогут забыть о перепадах напряжения и аварийных отключениях, а более 200 жителей — переехать в новые дома или приступить к строительству.

«Создание новых инфраструктурных возможностей — это основа любой новостройки. База для развития территорий, реализации национальных и приоритетных региональных проектов, экономического роста республики. «Россети Северный Кавказ» давно доказали, что они являются нашими надежными союзниками и единомышленниками. Помимо реализации крупных инвестиционных проектов по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения Ингушетии, мы видим очень много точечной работы на местах, требующей организованности, оперативности и социальной ответственности со стороны энергокомпании. Видим, как постоянно совершенствуется обратная связь по наиболее острым проблемам, волнующим людей, и со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку», — отметил Михаил Илезов, первый зампредседателя правительства республики.