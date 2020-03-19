Как говорят о нем все, кто несколько десятков лет находился с ним рядом, известный ингушский актер Магомед-Гирей Хадзиев был человеком в самом высоком понимании этого слова. Он обладал очень тонким чувством юмора и изящной манерой поведенческого характера и, что очень важно, никогда не различал людей по национальной и религиозной принадлежности. Такое добросовестное отношение к жизни притягивало к нему людей, у него было очень много друзей, причём в каждом из них он видел личность.

Сам Магомед-Гирей вырос в семье, где слово с делом не расходились никогда, и эту черту характера, как говорили знакомые Хадзиевых, он принес с собой в театр, где остался верен данному принципу до конца своих дней.

Родился Магомед-Гирей Хатоевич Хадзиев 18 марта (по некоторым данным, 18 января) 1935 года в селении Галгай-Юрт Пригородного района СОАССР (ныне с. Камбилеевское). Он рано лишился отца, и его матери одной пришлось поднимать девятерых детей. Магомед-Гирей искренне и нежно любил свою маму и всё свое свободное время старался быть ей хорошим помощником по хозяйству.

Девятилетним пацаном Магомед-Гирей разделил горькую участь ингушского народа и был выслан в суровый Казахстан. Здесь, будучи учеником второго класса, будущий актер сыграл свою первую роль в театре, получив за это награду в виде громких аплодисментов. Это был 1947 год.

Дирекция небольшой казахстанской сельской школы, в которой учился маленький Магомед-Гирей, решила поставить в школьном театре пьесу Н. Гоголя «Ревизор». Как ни странно, ингушскому переселенцу была доверена одна из главных ролей — роль Хлестакова, изменившая затем всю дальнейшую судьбу Хадзиева.

Вполне уверенно можно сказать, что именно с этой минуты им завладела одна сокровенная мечта: как можно ближе связать свою судьбу с театром. Но для этого нужно было повзрослеть и, как минимум, получить среднее образование. Несмотря на то, что не все родственники поддержали его в выборе будущей профессии, с годами желание стать артистом не покидало юношу. Наоборот, он поскорее хотел осуществить свою мечту, и эта необузданная страсть к театральному искусству привела его после вечерней школы в культпросветучилище, по окончании которого он, как один из немногих культработников, был назначен директором совхозного клуба.

Но так получилось, что в свой первый рабочий день молодой человек узнал из объявления о том, что местная студия набирает желающих учиться на хореографическое и театральное отделения. Не раздумывая ни минуты, Магомед-Гирей поступает в эту студию и успешно оканчивает её.

В 1958 году, когда чеченцам и ингушам разрешено было вернуться на родину из ссылки, в столице Чечено-Ингушетии, Грозном, был открыт драматический театр имени Ханпаши Нурадилова. Здесь Магомед-Гирей Хадзиев проработал до 1978 года.

А когда из Ленинграда в родную республику вернулись выпускники ингушской студии ЛГИТМИКА, Хадзиев стал для них незаменимым наставником и старшим другом. Опытный мастер сцены уже тогда знал, что именно им, меркурьевцам, предстоит в будущем создать свой национальный театр, и поэтому с головой окунулся в жизнь молодого пополнения, стараясь быть для них и путеводителем, и учителем.

В начале 90-х, когда была образована Ингушская Республика, актер вместе со своим театром переехал в Назрань и до последнего дня своей жизни оставался верен своему выбору, несмотря на то, что жизнь тогда была нелегкая, и многие работники культуры вынужденно стали заниматься бизнесом.

Таким образом, сорок лет своей жизни Магомед-Гирей Хадзиев отдал театру. За это время им было сыграно более семидесяти ролей, которые представляли богатейшую энциклопедию пьес не только из русской и зарубежной классики, но и национальную драматургию народов великой страны под названием Советский Союз.

Из-за давности лет сегодня сложно вспомнить весь репертуарный лист Магомед-Гирея Хадзиева, но в нашей памяти остались многие спектакли, в которых актер виртуозно сыграл свои роли. Среди них хотелось бы выделить постановку Руслана Хакишева «Песни вайнахов», в которой одну из главных ролей сыграл Магомед-Гирей Хадзиев. Это был спектакль о славном героическом прошлом вайнахского народа. Литературные критики того времени говорили и писали о том, что эта работа, безусловно, имела ошеломляющий успех, благодаря талантливому актерскому составу театра. А за блестящее исполнение своей роли ингушский актер Хадзиев в 1977 году был награжден Государственной премией РСФСР в области театрального искусства имени Станиславского. И это была достойная награда.

Отвечая на вопрос журналистов после церемонии награждения, Магомед-Гирей Хатоевич отметил, что эту награду он воспринимает не как свою личную заслугу, а как оценку заслуг народа, который в данном случае выступил как великий драматург.

Немало ролей сыграл Магомед-Гирей Хатоевич и в детских спектаклях-сказках. И нужно отметить, что детям очень нравились его герои, потому что они всегда были веселыми и жизнерадостными: учили добру и благородству, ненавидели ложь и лицемерие, презирали обман и предательство.

Коллеги и друзья Хадзиева отмечали, что он не любил играть пафосные роли, а старался показать со сцены людей трудолюбивых, добрых и честных. В каждом образе, будь это наш современник или герой из далекого прошлого, актер находил ту самую золотую середину, через которую передавал весь смысл и значение мысли, тревожащей умы и сознание людей, неравнодушно относящихся к жизни.

Он не делил роли на большие и маленькие: для него любое воплощение было ознаменовано тем, что он не просто играл на сцене, а проживал доверенные ему образы и пропускал через себя всю боль и радость своих героев.

Блестящий талант Магомед-Гирея Хадзиева не мог оставить равнодушными тех, кто хоть однажды видел его на сцене. В этом, наверное, и заключается высокое предназначение и великая воспитательная миссия Большого Мастера.

«Мы помним, с какой скрупулезностью Магомед-Гирей Хатоевич готовился к каждой встрече со зрителем, — вспоминают его ученики, ныне актеры Ингушского драмтеатра. — И надо сказать, что наблюдать за ним, когда он в буквальном смысле слова вгрызался в образ, было одно удовольствие».

Из многих других воспоминаний молодых коллег нашего героя видно, что, несмотря на то, что долгие репетиции подчас изнуряли их, они ни разу — ни репликой, ни упреком — не выдавали свою усталость, и если требовал маэстро, повторяли одну и ту же сцену десять раз подряд. Это говорило о том, что к учителю такого высокого класса было почтительное отношение. И не только со стороны актеров. Магомед-Гирея искренне уважали во всем культмассовом сообществе, у него просили совета, делились самым сокровенным. И он всегда помогал, поддерживал как мог. Поэтому все, кто знал его и работал с ним, говорят о Хадзиеве, что он был уникальным человеком, порядочным до мозга костей.

Однажды, когда Магомед-Гирея Хатоевича попросили рассказать о своем видении человеческого бытия, он сказал, что очень хотел бы, чтобы все люди на земле были лучше и чище, уважали и ценили друг друга и понимали, что только добро может победить.

«Проблемы бывают в любом деле, и не ошибается только тот, кто ничего не делает, — подчеркивал он, — но только тогда, когда мы научимся жить так, чтобы все перечисленные мною черты характера стали для каждого из нас непреложным законом, обязанностью, у нас всё получится. Поэтому мы должны быть человечными и непримиримыми к злу, хамству, подлости и коварству, о чем, в принципе, актеры театра неустанно кричат со сцены, пытаясь достучаться до каждого сердечка».

Из воспоминаний родных нашего героя можно узнать, что Магомед-Гирей неустанно самосовершенствовался, собирал книги и очень много читал, прививая тем самым любовь к чтению всем остальным членам семьи. Отдавая все свои творческие силы театральному искусству, он честно жил, любил и творил во имя своего народа.

Как водится, самым дорогим подарком для потомков любой знаменитости становится светлая человеческая память о жизни и творчестве ушедшего человека, которую мы, живущие, обязаны хранить в наших сердцах.

Сегодня, спустя много лет после смерти Магомед-Гирея Хадзиева, можно услышать от его сослуживцев о том, что если встречаются два артиста, то они обязательно вспоминают своего наставника и говорят о нем только хорошее. Это лишний раз подтверждает то, что Хадзиев Магомед-Гирей и сегодня находится со своими воспитанниками и ведет их по правильному жизненному пути.

Отрадно отметить, что любимое дело отца принял и продолжает его старший сын Муса — он возглавляет Ингушский театр юного зрителя, так что есть надежда на то, что актерская специальность в этой семье станет семейной традицией.