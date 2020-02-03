Советская армия и многонациональный народ с честью отстояли свободу и независимость, но плата за это была дорогой. За победу отдали свои жизни миллионы наших соотечественников.

Среди тех, кто приближал День Победы, было немало наших земляков. В их числе хорошо известный представителям старшего поколения Гадаборшев Магомед Османович.

Магомед Османович долгое время работал на различных ответственных партийных должностях. Его хорошо знали как общественного деятеля, наставника молодежи. Даже в пенсионном возрасте он всегда находился в гуще событий.

Гадаборшева часто можно было видеть и в школах, и на предприятиях. Долгое время он являлся членом совета ветеранов войны и труда. Оказывал всемерную поддержку ветеранам. Ходатайствовал для оказания помощи многим ветеранам-инвалидам.

В годы войны много раз пришлось Магомеду Османовичу смотреть в глаза смерти. На его глазах погибали близкие ему боевые товарищи. И все это нужно было вытерпеть и продолжать жить и бороться во имя спасения своей Родины. Конечно, это пережитое не прошло без следа и последствий. Боевые раны сказались много лет спустя...

С юного возраста жизнь не баловала Магомеда Гадаборшева. Пришлось ему пройти через многие испытания. Но до конца жизни он оставался истинным ингушом, боровшимся за честность и справедливость.

В июне 1941 года Гадаборшев Магомед Османович одним из первых добровольцем ушел на фронт. В самые тяжелые дни войны оказался в рядах защитников Сталинграда. Принимал активное участие в Сталинградской битве. Офицером прошел по дорогам войны от Сталинграда до Праги. Он участвовал также в боях на Курско-Орловской дуге под Киевом, в Умани, Оргеево на реке Реут (под Кишиневом). Затем в составе 5-ой ударной армии в Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, Югославии. Так, по тропам войны он исколесил почти всю Европу. Но после Победы ему не суждено было вернуться на историческую родину. Руководители государства лишили его такой радости. В 1944 году весь его народ был выслан в Среднюю Азию и Казахстан. Даже такие герои, как он, были объявлены «врагами народа». Сталинско-бериевская верхушка забыла про заслуги ингушских воинов. А скольких государственных наград при жизни не дошло до адресатов...

Гадаборшев Магомед Османович являлся уроженцем с. Яндиево Пригородного района. Знания курсанта военного училища связи г. Орджоникидзе пригодились ему в тяжелые дни войны. А связь во все времена являлась важнейшим звеном в военном деле. Магомед в годы войны был командиром взвода 53-го запасного полка связи Уральского военного округа, командиром взвода 23-го стрелкового полка 226-ой стрелковой дивизии на Донском фронте, командиром взвода 284-го стрелкового полка 226-ой стрелковой дивизии на Воронежском фронте, командиром взвода связи в воздушно-десантной дивизии во втором Украинском фронте, в Запорожье — командиром штабного взвода Таврического ВО.

За активное участие в этих боях он был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», имеет ряд благодарностей от командования.

Войну Магомед Гадаборшев закончил недалеко от столицы Чехословакии — города Праги.

К сожалению, с каждым годом редеют списки ветеранов. Следует помнить, что мы в неоплатном долгу перед ними.

Нет сегодня с нами и Гадаборшева и других наших ветеранов.

Мы, сотрудники музея, с радостью восприняли весть о присвоении одной из улиц Назрани имени Гадаборшева Магомеда Османовича. Отрадно отметить, что о его присвоении ходатайствовал наш музей краеведения.

Вечная слава нашим защитникам!

Учёный секретарь

ИГМК им. Т. Мальсагова

З. Олигова