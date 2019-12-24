Реализуя пункт «Проведение мониторинга состояния и сохранности памятников» плана работы, за текущий год учреждением обследованы и дана оценка состоянию объектов следующих архитектурных комплексов: «Цизды», «Керби», «Новый Евлой», «Фалхан», «Верхний Барах», «Нижний Барах», «Цори», «Хамхи», «Коли», «Маготе», «Кост», «Меллер», «Бархане», «Тори», «Къоале», «Герите», «Вехний Гули», «Кхарт», «Аршауг», храмы «Тхаба-Ерды», «Мят-Сели», «Мятер-Дяла».

По исполнению работы по визуальному осмотру технического состояния и фотофиксации объектов культурного наследия составлено 45 актов технического состояния склеповых сооружений и храмов, произведена фотофиксация, из них у 1/3 объектов состояние оценивается как удовлетворительное: сохранились крыша и все стены на всю высоту. По памятникам, сохранившим большой строительный объем и дошедших до нас в аутентичном виде, необходимо проводить противоаварийные и восстановительные работы. Мониторинг некоторых башенных комплексов проводился с привлечением представителей тейпов.

Проводится анализ боевых и жилых башен, находящихся под угрозой полного разрушения, которые требуют безотлагательных, противоаварийных работ.

Совместно с территориальным Управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в республике проведены межевые работы (определение площади и границ объектов) на 69 объектов культурного наследия, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, по результатам которых в настоящее время идет работа по их постановке на кадастровый учет.

Комплекс кадастровых работ прошел на архитектурных комплексах «Вовнушки», «Пялинг», «Лейми», «Гадаборш», «Гули», «Кхейрах». Это ещё один шаг на пути обеспечения учёта, сохранности и популяризации уникальных объектов культурного наследия Ингушетии.

В рамках реализации пункта по выявлению и учету памятников архитектуры выявлены ранее не учтенные наукой полуподземные, подземные склепы в с. Шоан, Кост, а также жилые башни в с. Кост, архитектурные комплексы «Ц1увте», «Фалханте», «Мерз-йисте», «Бийре», «Нижний Ляжг», «Средний Ляжг», «Верхний Ляжг», столпообразное святилище — памятник-сиелинг, раннемусульманское кладбище с 9-ю мавзолеями, около ста объектов культурного наследия.

Новость о выявленном архитектурном комплексе «Бийре», двух охранных сигнально-сторожевых башен, расположенных на скалистом гребне Главного Кавказского хребта, у слияния трех рек — Цхьор-хи, Бийр-хи, Г1ул-хи, подхватили многие популярные интернет-издания, в том числе «Это Кавказ», «Кавказский узел», «Аргументы и факты. Северный Кавказ».

В рамках ведения надзора за проведением реставрационных, консервационных и противоаварийных работ на территории музея-заповедника проводили инспекционную проверку в башенных комплексах с. Хьарп, Бишт, Нижний Озиг, Духьаргишт, где ведутся интенсивные реставрационные и противоаварийные работы по сохранению и возрождению архитектурных комплексов.

В с. Бишт отреставрировано 16 объектов, из них 8 жилых, две боевые башни, 6 склепов. Работы над остальными объектами в настоящий момент приостановлены. В селении Хьарп восстановительные работы двух башен — жилой и боевой — близятся к завершению. В Нижнем Озиге идут реставрационные работы одной жилой и одной боевой башен. В с. Духьаргишт отреставрированы полубоевая и жилая башни.

По исполнению работы по санитарной очистке территории, прилегающей к объектам культурного наследия, проведено более 40 субботников на 25-ти самых посещаемых архитектурных комплексах, а также произведена уборка на берегу и русла реки Асса, в том числе совместно с администрацией Джейрахского района и представителями тейпов.

Для сохранения культового памятника «Мят-Сели» совместно с добровольцами изготовили и установили металлические решетки, препятствующие проникновению вовнутрь. По недопущению нового строительства внутри башенных поселений, ограничению использования территории башенных комплексов под любую хозяйственную деятельность, в комплексе «Вовнушки» снесена, на заповедной территории, зона отдыха — беседка. Также реализовано мероприятие по контролю за сносом самовольно возведенных жилых и хозяйственных построек на территории архитектурного комплекса «Тумги».

В рамках проведения обзорной экскурсии «Горная Ингушетия» на территории музея-заповедника проведены плановые экскурсии на самых посещаемых и популярных архитектурных комплексах Джейрахского района с сотнями приезжих из других регионов и городов.

В целях популяризации и сохранения историко-культурного наследия участвовали в телевизионных передачах, в том числе и на федеральных каналах. Написаны и опубликованы материалы в печатных изданиях, идет работа по подготовке справочника, содержащего информацию о выявленных объектах культурного наследия на территории Джейрахского района за 2018-2019 гг.

В целом можно было бы сказать, что мы реализовали свой посыл, и он нашел отклик во многих сердцах, если бы не вопиющий случай последних дней — акт вандализма в отношении древних башенных комплексов в с. Бейни. По данному факту нами было подано заявление в отделение МВД по Джейрахскому району, проведено экстренное выездное совещание с участием главы администрации района, руководителя Управления культурного наследия, выходцев из данного поселения и всех заинтересованных структур, приняты профилактические меры по недопущению впредь подобных случаев.

Это беспрецедентное происшествие вызвало широкий общественный резонанс, обратной стороной которого явилось, хочется в это верить, осознание обществом потребности сохранения архитектурных памятников не только на словах, но и на деле. Мы и для себя извлекли уроки, хоть и цена на них была очень высока.

Резюмируя, скажем, что вся наша работа была направлена на сохранение, охрану, защиту и популяризацию культурного достояния республики. По итогам года мы приобрели бесценный опыт, который мы используем в следующем году для более продуктивной работы и решения более масштабных задач.

Фариза Кариева

ГКУ «Джейрахско-Ассинский музей-заповедник»​