— Зарема, о проекте говорится много. Немало сделано в наших населенных пунктах и в плане его реализации. Тем не менее, есть те, кто о проекте имеет поверхностное представление...

— Проект сам по себе молодой, если так можно выразиться: ему всего четыре года. Еще в 2016 году была принята приоритетная программа «Формирование комфортной городской среды», в 2017 году правительство утвердило правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на реализацию этой программы.

Цель проекта — изменение облика и общественной атмосферы российских городов, существенное улучшение качества социальной и культурной жизни больших и малых поселений. Улучшение качества городской среды стало одним из ключевых составляющих майского 2018 года Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В феврале 2019 года утверждены объемы финансирования национальных проектов, на «Жилье и городскую среду» выделено более триллиона рублей.

Федеральный бюджет покроет только часть расходов — остальные средства должны найти в региональных бюджетах. Изначально две трети бюджета, выделенного на модернизацию городской среды, направляли на благоустройство дворовых территорий и только треть расходовали на модернизацию общественных пространств: парков, скверов и т. д.

Двор из скучного места со скамейками для бабушек и песочницей с качелями для малышей становился интересным пространством, которое объединял в себе и зоны для релакса, спорта, активного досуга, и интересные игровые площадки для детей разных возрастов и потребностей. Кроме того, каждый двор становился доступным для маломобильных групп граждан.

Однако последние два года дворовые объекты вывели из проекта. Связано это с тем, что после обустройства какого-либо двора жители соседних дворов начинали использовать объекты, которые там построены. В итоге, это вызывало недовольство, порой приводило даже к конфликтам между соседями. Благоустройство дворовых территорий сохранено лишь в некоторых субъектах Федерации. Во всех остальных все силы и средства переведены на обустройство других общественных территорий — скверов, парков и т. д.

— Как протекает реализация проекта в нашей республике и для чего создан Центр мониторинга?

— Проекту «Формирование комфортной городской среды» в нашей республике уделяют особое внимание. Скажу лишь, что с помощью проекта за последние четыре года у нас благоустроенно 111 общественных и 53 дворовых территорий, после прекращения благоустройства дворовых объектов увеличилась работа на общественных площадках. Только в минувшем году в республике созданы 43 общественные территории.

Благодаря проекту улицы городов и сельских поселений республики приобретают более эстетический вид. Проводится освещение, озеленение, асфальтирование и по возможности установка малых архитектурных форм.

Что касается Центра мониторинга благоустройства городской среды, то он создан во исполнение поручения Президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина разработать механизм учета мнения граждан при благоустройстве городской среды и дворовых территорий. Он действует в рамках именно данного проекта.

— На ваш взгляд, насколько активно наши люди участвуют в этом проекте?

— Простым жителям нашей страны вообще свойственна подозрительность в отношении инициатив, исходящих от властей. Но, когда они видят положительные результаты, сомнения постепенно уходят. Ведь многое в качестве нашей жизни — это наш труд. Тот же уровень комфорта проживания в городе зависит не только от наличия парков и скверов: места нашего проживания должны быть удобны во всем — от дворов, улиц, набережных, до управления городским хозяйством.

Качество и комфортность среды проживания выступают в роли одного из самых значимых факторов обеспечения конкурентоспособности муниципальных образований регионов и страны в целом. И победить в этой конкурентной борьбе за творческое, профессионально подготовленное и активное население могут только города, где качество городской среды хотя бы выше среднего. Все, как говорится, в наших руках — в руках активных жителей республики.

Городская среда Ингушетии значительно изменилась. Прежде всего это обусловлено потребностями жителей: мы стали более требовательны к своему жизненному пространству, для нас важна инфраструктура, мы задумываемся об экологии, возможностях саморазвития и, конечно же, досуге. К слову, сегодня обозначена лучшая практика 2020 года: это столица республики город Магас.

Подчеркну, что проект не только меняет облик и общественную атмосферу городов и районов нашей страны, он еще разработан так, чтобы привлечь жителей к благоустройству своих муниципалитетов. По плану проекта все этапы строительства контролируются инициативными жителями. То есть, если у вас есть предложения по благоустройству, обратитесь в администрацию, соберите необходимые документы и будьте участником народного проекта. Главное — вовремя подать документы, чтобы успеть связать вашу идею с бюджетом проекта.

Решать, как будет выглядеть парк или сквер, в первую очередь могут жители совместно с местными властями и экспертной комиссией, такой порядок закреплен законодательно. И здесь плодотворную работу ведут активисты партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта. К сожалению, не на всех объектах работы выполняются добросовестно и в полном объеме, подрядчики не выполняют все пункты программы и договоренности. Тем не менее, проект продуман до мелочей в плане гарантийных обязательств, игнорирование которых влечет определенную ответственность. За невыполненные или некачественно выполненные работы виноватые будут ее нести. Так, к сожалению, есть грубые нарушения проекта в городе Сунжа.

Хотелось бы обратиться к нашим жителям: будьте активнее, выражайте свою гражданскую позицию по проекту. Если у вас появится какая-либо идея по благоустройству общественной территории, можно позвонить мне напрямую по телефону 8-928-747-34-24. И если вас вдруг не услышали или неправильно поняли, мы всё обсудим вместе, наладим контакты с муниципальными властями и придем к общему знаменателю. Удачи вам!