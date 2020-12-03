Однако, несмотря на все успехи, достигнутые за последние два десятилетия в правой базе, в системе социальной защиты, в обеспечении доступной среды и тому подобное, равноправная интеграция людей с инвалидностью в общество продолжает оставаться одним из самых актуальных социальных вопросов в обществе.

Можно сколько угодно создавать доступную среду, совершенствовать законы и увеличивать эффективность реабилитационных программ — пока общество не будет готово принять людей с инвалидностью, как равных, а те, в свою очередь, будут продолжать остро ощущать свою инакость, все усилия окажутся половинчатыми и желаемой цели достигнуть удастся вряд ли.

В этой части относительно преуспела героиня нашего материала Зарема Евлоева. Она сумела преодолеть в себе все комплексы и выйти из замкнутого пространства, которое ей предрекала судьба. Это, отчасти, благодаря родным и близким, друзьям и товарищам, коллегам и всем добрым людям, кто в тот или иной период жизни оказался рядом с ней и сумел подставить своё плечо и поддержать во всех начинаниях. К сожалению, большинство таких людей практически исключены из жизни общества: лишены возможности вести достойную жизнь, развиваться, получать образование, участвовать в трудовой деятельности.

— Мне повезло, — говорит Зарема Евлоева, которой врачи с рождения поставили диагноз «детский церебральный паралич». — Со мной рядом были родные и близкие, которые поддерживали меня и помогли найти себя в жизни. Но не всем так везёт. К сожалению, инвалидность в нашем обществе всё ещё воспринимается как ущербность, хотя очевидно, что подобные представления далеки от реальности. Я вообще-то не дружу с этим термином и стараюсь его пропускать мимо, или просто воспринимаю как определение физического состояния. Но в большинстве случаев, хотя не во всех, разумеется, наличие инвалидности вовсе не означает ограничения возможностей. Человек, невзирая на определенные проблемы со своим физическим состоянием, не теряет способности проявить себя в той или иной сфере деятельности. Примеров таких много. Ему, конечно, намного сложнее, нежели человеку совершенно здоровому. Но, по сути, с той же самой проблемой в разной степени сталкивается абсолютное большинство людей, невзирая на наличие или отсутствие инвалидности. А значит, надо идти вперёд, надо стараться, надо добиваться.

Зарема Евлоева родилась 19 августа 1987 года в городе Назрани. Она была в семье первенцем. Диагноз «детский церебральный паралич» родители приняли с болью, но с осознанием того, что это не приговор, надо просто дочери уделять больше внимания. Так оно и было. В три года Зарема сделала свои первые шаги. Скоро в семье появились младший братишка и сестра. В 1993 году не стало отца. Было тяжело, но жили дружно, помогая и поддерживая друг друга.

В восемь лет Зарема пошла в первый класс вместе со своим братом Адамом. С ней же в классе учились двоюродные братья Джамбулат и Рустам и двоюродная сестра Луиза. Они очень поддерживали её, а Луиза водила повсюду под руку, помогала ей передвигаться. В школе № 11 сельского поселения Насыр-Корт Зарема проучилась все одиннадцать лет. С чувством благодарности вспоминает она своих школьных друзей, педагогов, особенно первую учительницу — Хани Хатоевну Оздоеву, человека добрейшей души, с которой у неё связаны самые лучшие, самые тёплые воспоминания школьных лет.

По окончании одиннадцати классов Зарема поступила на филологический факультет Ингушского государственного университета. Учиться ей было очень интересно. Она с большим желанием постигала азы будущей профессии. После окончания вуза в 2012 году она пришла на собеседование к директору открывшегося год назад Республиканского центра дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом центре она уже была наслышана и очень хотела здесь работать.

— Директор центра Малика Албогачиева приняла меня как здорового человека, как специалиста, который пришёл работать, — признаётся Зарема Евлоева. — Ни взглядом, ни словом, ни жестом не выразила жалость, не проявила снисхождение и не сделала акцент на моём социальном статусе. Это меня тронуло. Я почувствовала в себе уверенность. Такое отношение помогло мне в дальнейшем добиться успехов, адаптироваться в коллективе, помогло освоить секреты и навыки своей профессии.

В первые годы Зарема работала социальным педагогом, основная задача которого была создание благоприятного климата для воспитанников. Приходилось выезжать на место проживания детей, обследовать, в каких условиях они живут, составлять расширенную анкету на каждого подопечного. Порой приходилось выступать защитником детей, выстраивать доверительные отношения с детьми, с родителями, помогать правильно организовать их совместную работу, помогать воспитанникам преодолеть психологические барьеры и тому подобное.

Сегодня её обязанности входят в должность куратора — тьютор-педагога. Зарема изучает интересы ребёнка, следит за его учёбой, находится в постоянном взаимодействии с родителями, с педагогами. Одним словом, помогает детям адаптироваться, общаться с окружающим миром, с новыми людьми.

— Я чувствую здесь свою нужность, и это приносит мне большое удовлетворение, — говорит Зарема. — Можно уверенно сказать, что я нашла себя. К тому же немаловажно, что меня окружают замечательные люди. У нас сплочённый коллектив. Мы стали друг для друга родными и близкими. Где поддерживаем словом, где делом, подставят надёжное плечо в любую минуту. А это дорогого стоит. И к детям, с учётом их особенностей, у нас особое отношение. Я вообще мечтала работать с такими детьми, где и меня поймут, и я понимаю, могу найти ключ к их сердцу. Я чувствую, что востребована здесь, оттого и счастлива.

Сама же силы для себя черпаю в религии. Вера помогает мне преодолевать препятствия. И если Всевышний дал мне испытания, значит, даёт и их решение. Когда случаются неприятности, беспокоят разные мысли, или переживаю сложные времена, не без этого, я всегда повторяю: «Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему, сверх его возможностей. Это испытания». Об этом я говорю и своим подопечным, когда помогаю им бороться с комплексами, с переживаниями. Их не должно быть, именно они ограничивают возможности.

Зарема настоящий боец. Она никогда не унывает, живет активной жизнью, занимается самореализацией. Конечно, её поддерживает родные и близкие люди, но сама Зарема с сильным характером и волей к победе. Она яркий пример того, что в этой жизни нет ничего недостижимого, что человек сам управляет своей судьбой. В то время, когда абсолютно здоровые люди порой опускают руки, пребывают в унынии, такие как Зарема, относящиеся к так называемой группе инвалидов, достигают успехов, стремятся жить полноценной жизнью и радоваться каждому дню.

Когда я спросила у Заремы, какие пожелания или напутствия она даст моим читателям, она ответила стихами, автора которых, к сожалению, не запомнила: «Путь тернистый даётся не сразу, будет трудно, обвалов не счесть, пронеси, как хрустальную вазу, через все испытания честь».

Мы желаем Зареме крепкого здоровья, новых побед и новых достижений! Пусть с ней всегда рядом будут добрые и светлые люди, пусть все её дни будут наполнены радостью и счастьем!