И работают в ней люди крайне ответственные, понимающие, что они закладывают основу промышленного, жилищного или иного общественно-важного объекта.

И, конечно же, монотонность этого нелёгкого труда, требует упорства, усидчивости и терпимости. Всем этим качествам соответствует героиня нашего материала — Зара Суланбековна Банхаева, одна из лучших проектировщиков Чечено-Ингушетии, специалист высокого уровня, отдавшая этому делу более сорока лет трудовой деятельности, и продолжающая оставаться в строю, работая на благо своего народа.

Характер человека, бесспорно, формируется в семье. Родители Зары Банхаевой были уважаемыми и образованными людьми (отец — Суланбек Абукарович Банхаев и мать — Софья Азиевна Банхаева (Марзаганова). Они старались прививать детям любовь к знаниям, воспитывали их в лучших национальных традициях, закладывая чувства долго и ответственности. И потому не удивительно, что своим упорством и волевым характером девушка в совершенстве освоила то дело, на котором однажды она остановила свой выбор.

Зара Банхаева родилась в 1957-м году в ссылке, в селении Ворошиловском Фрунзенской области. На родину семья вернулась с первыми переселенцами, так что школу она уже окончила в Грозном и сразу же поступила в Грозненский нефтяной институт на строительный факультет. Конечно же, успешная выпускница школы, как и многие её сверстницы, мечтала поехать учиться в Москву в институт легкой промышленности. Но мама, женщина строгих нравов, железно заявила ей, что у неё есть выбор — один из трёх вузов, которые находятся в Грозном. Но так как вуза по лёгкой промышленности в городе не было, Зара пошла на строительный факультет. Выбор был сделан по совету дяди — Ибрагима Банхаева, будущего министра экономики Ингушетии.

«Люди будут строить всегда, пока живут, — сказал он, — так что иди на строительный факультет. Без дела не останешься». И Зара пошла, и ни одного дня не пожалела о выбранной специальности.

— В каждой работе есть какие-то свои изъяны, — говорит она, — но, видимо, надо любить свою работу, чтобы брать во внимание всё лучшее и идти вперёд, не сворачивая со своего пути. Так я и шла. Поэтому работа меня всегда устраивала

О том, что профессия девушке пришлась по душе, говорит тот энтузиазм, с которым она приступила к работе сразу же после окончания вуза.

Зара Банхаева пришла в проектный институт «Чечингражданпроект» в 1979 году. В советские годы выпускники вузов обязаны были по распределению отработать определённый срок в любой точке страны. Тем же, кто окончил вуз с высоким балом, давалось право выбора. В числе лучших оказалась и Зара. Она решила остаться в Грозном, где работать мечтали все выпускники. Это был большой индустриальный центр на Северном Кавказе, где активными темпами шло гражданское и промышленное строительство.

Директор проектного института Анатолий Иванович Липей сразу же увидел в девушке характер, решительность и готовность работать. «Вижу, что Вы к нам пришли надолго. Вы наш человек», — сказал он, и вместо положенного небольшого оклада начинающему проектировщику, поставил ей зарплату больше, чем остальным и назначил на должность инженера-проектировщика в мастерскую АПМ-1.

Работать в те годы в проектном институте было очень престижно: красивое здание в центре Грозного, порядок, чистота, все в белых халатах. Сотрудниками в основном были жёны высокопоставленных чиновников и разных руководителей. И среди них хрупкая девушка, ингушка, умница, красавица и комсомолка, как говорится, знающая своё дело.

Зара в коллективе сработалась сразу же. Её окружали лучшие специалисты, у которых было чему поучиться. Это и Нурадин Льянов, будущий директор института «Ингушпроект» и Бембулат Дарсигов, будущий главный архитектор города Магас, так что равняться было на кого. Девушка хватало всё на лету, и росла на глазах.

Очень хорошо запомнила Зара Банхаева свою первую работу. Это было здание Заводского райкома партии в городе Грозном. Ей поручили спроектировать индивидуальную парадную лестницу. Она была очень путанная и бывалые проектировщики не очень хотели браться за это, и, как говорится, технично сплавили проект на молодого специалиста. А Зара буквально, простояла за кульманом (специальная чертёжная доска) два полных рабочих дня, что даже руководитель, заметив это, сказала ей по-отечески: «Зарочка, вы всё время стоите перед кульманом, здесь ведь можно и присесть». Присесть и отдохнуть она ещё успела, а вот работа первая и очень ответственная была выполнена на все сто.

Вскоре её повысили в должности. Она стала старшим инженером. Через два года — ведущим специалистом. В 29 лет уже была руководителем конструкторской группы АПМ-1, по поводу чего Зара даже очень переживала, что все подчинённые гораздо старше неё.

Но руководство решило именно ей доверить это место, так как лучшей кандидатуры, по их словам, им было не найти.

В 1992 году работа в институте, в связи с осложнившейся политической обстановкой в Грозном, приостановилась. В этой ситуации проектировщикам приходилось перебиваться кое-как, принимая заказы с соседних республик, в том числе и с Ингушетии. Зара Банхаева была на то время уже в должности ГИПа — главного инженера проекта.

За время работы в институте она приняла участие в проектировании многих объектов жилищно-гражданского строительства на всей территории бывшей Чечено-Ингушетии, среди которых были жилые здания, школы, детские сады, общежития и многое другое, в том числе в городах и сёлах Ингушетии.

Шёл 1995 год. Семья Зары всё ещё жила на окраине города Грозного. Дом их, к счастью уцелел после военных действий, и семья не спешила выезжать оттуда, где они буквально, врослись корнями. Это труднообъяснимое состояние, но присущее многим. Бывшие грозненцы поймут, о чём идёт речь. Некоторое время Зара успела поработать и в Ингушетии. Но с восстановлением в городе относительного мира и порядка, стали восстанавливать и бывшие отрасли хозяйства. В первую очередь обратились с призывом к бывшим сотрудникам проектного института, в которых остро нуждался разрушенный Грозный. На клич одной из первых пришла и Зара Банхаева. К сожалению, здание «Чечингражданпроект» было разрушено, и проектировщикам дали помещение в здании института «Грозгипронефтехим». Здесь же дислоцировалось Правительство национального возрождения Чечни, которое возглавлял академик С. Хаджиев и Территориальное управление федеральных органов исполнительной власти ЧР.

«Время было очень сложное, — вспоминает Зара Суланбековна, — Грозный был в руинах, особенно её центральная часть. Но мы работали. Мы искренне любили свой город и верили в то, что его можно поднять на ноги. Какой-то долг обязывал нас находиться там».

Вот в этих условиях, при отсутствии технических средств, всяких нормальных бытовых условий, Зара Банхаева с другими членами коллектива, кто вышел на работу и был готов идти рядом с ней, в должности главного инженера проекта, вела обследование разрушенных зданий и составляла проектно-сметную документацию на их восстановление. «Мы рисковали каждый день, — говорит Зара Суланбековна, — Практически все здания были заминированы, и, прежде чем зайти на объект, надо было иметь справку о его разминировании.

Мы рисковали, будучи и на рабочем месте, потому как находиться в одном здании с Правительством было не безопасно. Но мы как-то не задумывались над тем, пока в один день не раздался мощный взрыв. Машина, начинённая взрывчаткой, взорвалась рядом с аркой здания, над которой находился наш кабинет проектировщиков. В одну секунду вылетели все стёкла, обвалилась штукатурка. Раненных и погибших было много. Лишь чудом никто из нас не пострадал. Когда всё немного поутихло, мы навели у себя порядок, и пошли домой. А на следующий день все как один вышли на работу. Дома, чтобы не беспокоить близких, решили не говорить, что взрыв практически был у нас под ногами».

Из того сложного периода её трудовой деятельности у Зары Банхаевой светлой памятью отложился праздник — День строителей, который они отмечали 13 августа 1995 года в театрально-концертном зале. Была какая-то оттепель в сердце каждого из нас, была надежда, что мир ещё можно восстановить. Зал был полон людьми. За период боевых действий они соскучились по подобным мероприятиям, и пришли все, даже взяв с собой знакомых. А грамоты вручал лично Председатель правительства национального возрождения ЧР С. Хаджиев, очень уважаемый человек, интеллигентный, честный и принципиальный.

Заре Банхаевой тоже вручили грамоту и денежную премию, которую она тут же потратила — накрыла коллективу праздничный стол. А грамота, вручённая в этот день, несмотря на то, что в жизни таковых у неё было не мало, оказалось для нашей героини самой ценной, дорогой и незабываемой.

К сожалению, праздник на том и закончился. Ровно через год здание «Грозгипронефтехим» тоже было разбито. Институт приостановил свою работу.

Всё надо было начинать с нуля. Проектировщики, около 40 человек, желающие работать, перешли в научно-производственное предприятие — «ДНК». Здесь в должности начальника отдела продолжила работу и наша мужественная и стойкая соотечественница.

В 1997 году она была назначена заместителем директора по техническим вопросам. Предприятие занималось восстановлением и строительством мостов и дорог по всей республике, опять же в сложной политической обстановке, рискуя жизнью. Но вскоре прекратила работу и эта компания. А директор «ДНК» Хамзат Муртазаев, через год, возглавивший проектный институт «Гражданпромпроект», созданный по инициативе Правительства Чечни с целью обеспечения проектной документацией экономики и социальной сферы республики, стал настойчиво созывать своих бывших работников. Особое предпочтение он отдавал нашей соотечественнице, как грамотному профессионалу высокого уровня, которая в то время уже жила с семьёй в Ингушетии. Зара опять согласилась. Она была востребована и не могла отказать там, где её опыт мог помочь людям восстановить нормальную жизнь.

Так, период с 2000 по 2018 года Зара Банхаева работала в качестве главного инженера и успела в городе Грозном запроектировать восстановление более сорока крупных объектов здравоохранения, образования и жилищного строительства. Среди них: комбинат строительных материалов № 1; главный корпус ЧГПИ на проспекте Орджоникидзе; административное здание «Чеченгазпром» и т. д.

«Мы работали сутками, — говорит Зара Банхаева, — буквально, не покладая рук. По ходу освоили и новые методы проектирования по компьютерным технологиям. В кратчайшие сроки успели подготовить проект восстановления здания Правительственного комплекса по ул. Гаражной, проект комплекса правительственных зданий по проспекту Орджоникидзе, Медицинского колледжа по ул. Маяковского. Были так же запроектированы новые здания Центральной республиканской больницы, городской больницы № 1 Грозного по ул. Первомайской и т. д.»

Рядом с Зарой Банхаевой работали уже молодые специалисты, многим из которых она, будучи наставником и настоящим другом, дала путёвку в жизнь.

В том, что профессия проектировщиков востребована всегда и во все времена, нет никаких сомнений, особенно, если речь идёт о специалисте высокого уровня. И судьба нашей героини тому подтверждение. Сегодня Зара Суланбековна в строю и продолжает работать, занимаясь своим любимым делом, делом своей жизни. В стадии завершения работа над одним очень серьёзным проектом в Ингушетии, оглашать который она пока не хочет.

Мы со своей стороны можем пожелать ей только успехов и стабильности, и, как говорится, попутного ветра.