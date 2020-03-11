Конституция

Поправки к Конституции

Закрепление социальных гарантий в Конституции — уверенность в завтрашнем дне

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Безусловно, Конституция, закрепляющая социальные гарантии как норму, куда нельзя лучше заявляет о статусе государства, подтверждает его социально ориентированную направленность и в полной мере отвечает настроениям и чаяниям жителей страны, считает председатель регионального отделения движения «Матери России» Лейла Амерханова.

— Среди основных мер социального значения, предложенных Президентом, — говорит Лейла Сосланбековна, — можно выделить поправку о закреплении в Конституции обстоятельств, при которых минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в стране, а также закрепление таких важных социальных мер, как регулярная индексация социальных пособий, различных выплат и пенсий. Социальные гарантии — это стабильность, это основной запрос россиян на сегодняшний день.

Конечно же, эти социальные нормы были закреплены в Трудовом кодексе и в законе о пенсионном обеспечении. Но законы имеют специфику быть приостановленными другими законодательными актами. А вот Конституция — это сильный гарант. Тут уже, безоговорочно, ориентировка на исполнение.

И если будут приняты поправки в Конституцию, предлагаемые Президентом Владимиром Путиным, то можно уверенно сказать, они установят правовую конструкцию государства на будущее. Это очень ответственное дело, и потому любые изменения, касающиеся Конституции, должны найти понимание в народе, должны быть согласованы и соответствовать мнению народа. И если граждане одобрят на голосовании конституционные поправки, в данном случае речь идёт о социальных гарантиях, то уже отменить или подменить их будет невозможно. И если даже возникнет необходимость, то процедура отмены будет аналогична принятой.

Отметим, что поправки к Конституции РФ будут рассмотрены на внеочередном заседании законодательного собрания, которое состоится 12 марта текущего года.

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