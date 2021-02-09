«Это подтверждается и данными Роспотребнадзора Ингушетии: в январе относительно итогов декабря 2020 года показатель заболеваемости снизился в 1,5 раза», — сказала глава ведомства.

Как отметила Торшхоева, по состоянию на 8 февраля коэффициент распространения инфекции по республике в среднем за последнюю неделю составил 0,85 (в последнюю неделю декабря — 1,03).

Лекарственное обеспечение пациентов осуществляется своевременно и в полной мере в соответствии с потребностями. Около 500-600 больных находятся на домашнем обслуживании; амбулаторное лечение больных, пополнение коечного фонда, а также вакцинация продолжаются.

Лекарства отпущены порядка 2,4 тыс. пациентам. Создан резерв медикаментов и средств индивидуальной защиты на 90 дней. Также в 2021 году выделены дополнительные средства на приобретение препаратов для пациентов, получающих медпомощь в амбулаторных условиях.

Торшхоева подчеркнула, что в республике функционирует 330 коек в пяти медицинских организациях, все с кислородом, в том числе 72 реанимационные. При этом дополнительно подготовлено 150 резервных коек для развертывания в случае необходимости.

«Первым компонентом вакцины привиты 1 тыс. 498 человек, двойную дозу получили более 300. Таким образом, свыше 90% от количества поступившей вакцины израсходовано», — добавила руководитель министерства.

По её информации, в регион поступила новая партия в количестве 8 тыс. 800 доз вакцин, в скором времени ожидается дополнительная поставка. В настоящее время в республике функционирует 10 прививочных пунктов для вакцинации, созданы передвижные мобильные бригады с соответствующим оснащением и при необходимости организована доставка людей к месту проведения вакцинации.

Заслушав информацию, глава регионального правительства Владимир Сластенин рекомендовал усилить контроль за состоянием здоровья привитых граждан и результатами проведенных процедур, а также сделать упор на просветительную работу среди населения. Также он обратил особое внимание на то, что всеобщий масочный режим в регионе ещё не отменен и за его соблюдением по-прежнему необходимо вести контроль всем ответственным лицам.

По данным регионального оперштаба на 9 февраля, по результатам исследований в республике 14 тыс. 273 впервые установленных диагноза COVID-2019, за сутки — 35. За сутки в Ингушетии от COVID скончался один инфицированный. Всего жертвами вируса стали 165 пациентов.

Напомним, Указом Главы региона Мухмуд-Али Калиматова ограничительные меры из-за COVID-19 в Ингушетии продлены до середины февраля.