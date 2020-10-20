Казалось бы, подобные ежедневные сводки достаточный аргумент в пользу соблюдения хотя бы самых простых мер предосторожности — носить маски в местах массового скопления людей и пользоваться антисептиком. Но таких критически мало. Если весной, в начале пандемии, было много не верящих в существование вируса и потому игнорировавших предписания региональных Управления Роспотребнадзора по РИ и Минздрава, то сейчас люди в существование коронавируса поверили, но мерами предосторожности решили «не загоняться».

Обеспокоенный таким отношением к эпидемиологической ситуации, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вынужден был обратиться со страницы своего аккаунта в социальной сети «Инстраграм» к жителям Ингушетии с обращением:

«Дорогие жители республики, живите полной жизнью, НО, я очень вас прошу, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ все меры эпидемиологической защиты. Пожалуйста, вернитесь к ношению масок, перчаток, пользуйтесь антисептиками, проветривайте помещения, при малейшем подозрении на недомогание — вызывайте врача. Отдельно прошу людей старше 65 лет продолжать соблюдать самоизоляцию. Наша общая борьба еще не завершена!» — написал Глава региона.

Во время совместного рейдового мероприятия Роспотребнадзора и ГИБДД по выявлению нарушений карантинного режима на транспорте, в ходе опроса среди пассажиров некоторые честно признавались, что не верят в подобную защиту.

— Ну чем меня защитят одноразовая маска или перчатки? Я могу заразиться где угодно и как угодно. А эти меры, они скорее для самоуспокоения, — говорит одна из пассажирок маршрутного микроавтобуса.

Другая пассажирка в маске считает, что правила установлены для всех и их нужно соблюдать.

— Такие требования, как ношение масок, перчаток и антисептическая обработка установлены врачами и санитарной службой. Их надо слушать и соблюдать все их предписания. Везде по миру ковид, больницы переполнены и в этой ситуации не соблюдать даже самых простых правил защиты — это безответственно, — уверена она.

По информации Роспотребнадзора, 90% пассажиров, контролеров и водителей ездят без масок, некоторые при себе имеют, но пользуются ими редко.

В ходе рейда инспекторы ГИБДД останавливают пассажирский транспорт, сотрудники Роспотребнадзора беседуют с пассажирами, с водителем. Разъясняют, что отсутствие маски и несоблюдение других мер предосторожности являются причиной роста заболеваемости.

К сожалению, людей, ответственно относящихся к предписаниям Минздрава и Роспотребнадзора, не так много. Поэтому решено ужесточить меры и привлекать нарушителей к административной ответственности. Водителям запрещено перевозить пассажиров без масок.

Во время рейда сотрудник контрольной службы разъясняет водителю новые правила: если в маршрутке не будет информации о мерах предосторожности, не будет антисептика, не будет проведена санитарная обработка, если сам водитель окажется без маски, к нему применят административное наказание в виде штрафа, а также могут изъять транспорт, который отправят на штрафстоянку. С середины октября уже можно составлять предписания, после чего последуют штрафы.

— Мы уже планируем привлекать к административной ответственности и самих водителей, и руководство их организаций — ИП или АТП. Суммы штрафов немаленькие. К физическому лицу мы можем применять штраф в 15 тыс. рублей, а это уже почти их месячная зарплата. Нынешний рейд мы проводили с целью профилактики, чтобы сообщить об ответственности, которую они несут. Попросить не доводить до применения радикальных мер. Для юридических лиц штрафы еще выше — от 100 тыс. рублей, а этих денег хватит, чтобы купить многолетний запас масок, — рассказал газете «Ингушетия» Яхья Шадиев, заместитель начальника отдела защиты потребителей Управления Роспотребнадзора по РИ.

По данным на 20 октября проведено 98550 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6723 впервые установленных диагноза Covid-19 (+56 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

32 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

Выздоровело всего 5455 (+93 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35 человек.

Госпитализировано всего — 356, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137 пациентов.

347 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.