Как сообщает Северо-Кавказстат, с начала года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории республики введено 3 многоквартирных жилых дома площадью 13,6 тыс. квадратных метров.

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 350 собственных домов площадью 51,3 тыс. квадратных метров жилья, что на 17,3 тыс. меньше января-августа 2019 года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 79,1%.

В регионе за последнее время заключено более 50 контрактов с местными подрядчиками на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов. Всего же запланировано строительство более 80 социальных объектов.

В частности, рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ингушетии реализуются три федеральных проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Далее в нашем материале мы более подробно рассмотрим вышеуказанные проекты.

Нацпроект «Жилье»

В рамках данного проекта до 2024 года в республике необходимо ввести в эксплуатацию 2 млн 406 тыс. квадратных метров жилья, из них в 2019 году — 344 тыс. кв. м.

Параллельно с этим в 2019 году в рамках мероприятий по развитию жилищного строительства предусмотрено 448 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 426 млн рублей на строительство трех школ и двух детских садов, из данных объектов в 2019 году планируется ввести две школы и два детских сада.

В настоящее время по всем объектам государственные контракты заключены, а общий объем средств по этим контрактам составил свыше 300 млн рублей, что на 100 млн меньше лимитов, предусмотренных в 2019 году.

Причина такого отклонения заключается в том, что в конце 2018 года республике дополнительно была выделена субсидия в размере 94 млн рублей, и из них свыше 70 млн было предусмотрено на строительство школы на 704 учащихся в первом микрорайоне Малгобека. Для завершения строительства данного объекта в 2019 году необходимы средства в размере 4 млн рублей, в то время как на данный объект предусмотрено свыше 80 млн.

То есть за счет выделенных дополнительных средств на данный объект в 2018 и 2019 году высвободились необходимые средства в размере 81 млн рублей.

Далее, необходимо отметить и общий объем средств, освоенных подрядными организациями. Как показала статистика, за январь и май 2019 года цифра составила 75 млн рублей.

Так, в 2019 году в рамках данных мероприятий жилье еще не построено. Плановых показателей по вводу жилья планируется достичь в ноябре-декабре текущего года.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В Ингушетии в текущем году планируется благоустроить 43 общественные территории в девяти муниципальных образованиях региона в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели республике выделят более 135 млн рублей, сообщил начальник отдела ЖКХ Минстроя Ингушетии Омар Гетагазов.

«В этом году мы планируем благоустроить 43 общественные территории в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В Карабулаке будут благоустроены 6 территорий, в Сунже и Сунженском районе — 8, в Назрани и Назрановском районе — 11 территорий, в Малгобеке и Малгобекском районе — 11 территорий, в горном Джейрахском районе — 3, и в столице региона Магасе благоустроят 4 территории. На проведение всех работ из федерального центра нам выделено 137,9 млн рублей, из регионального бюджета выделят 1,3 млн рублей», — сказал Гетагазов.

По его словам, муниципальные образования не намерены оттягивать работы до конца года, а планируют сдать объекты до конца лета.

«На данный момент соглашения в электронном бюджете с муниципальными образованиями заключены на предоставление субсидии для благоустройства общественных территорий, контракты муниципалитеты с подрядными организациями тоже заключили. Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19», — добавил Омар Гетагазов.

Далее мы поподробнее расскажем, какие работы будут выполнены в каждом населенном пункте республики.

Так, например, в Малгобеке совсем недавно завершилось онлайн-голосование, в ходе которого горожане выбрали шесть из двадцати территорий, требующих обновления. На реализацию проекта в этом году будет направлено свыше 19 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минстрое.

«На официальном сайте администрации Малгобека завершилось онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда». Каждый житель города мог выбрать улицу, сквер или бульвар из 10-ти территорий, претендующих на обновление», — сказал собеседник.

По его словам, первое место в голосовании заняла улица Гоголя, на второй строчке — улица Спокойная, и третье место заняла улица Этуша.

«В народном голосовании приняли участие более 6 тысяч человек», — добавили в пресс-службе.

Также в одном из самых высокогорных поселений, Гули Джейрахского района, близится к завершению строительство спортивной площадки. Здесь для молодежи создаются условия для занятия футболом, волейболом, баскетболом и воркаутом с устройством травмобезопасных покрытий на них.

А для жителей сельского поселения Ольгети строится сквер. Благоустроенный объект будет располагаться рядом с башенным комплексом «Эрзи», куда съезжаются туристы. Работы, которые необходимо было завершить до наступления низких температур, подрядчиками выполнены.

Кроме того, в Карабулаке, Сунже, Магасе, Назрани, Малгобеке, Сунженском, Назрановском и Малгобекском районах обустраиваются тротуарные дорожки с бордюрами, модернизируются системы наружного освещения, устанавливаются скамейки, урны, проводятся работы по благоустройству и озеленению парков, скверов, пешеходных улиц и др.

Всего в 2020 году в республике планируется благоустроить 42 общественные территории. Общий объем средств составляет 139,4 млн рублей.

В общем по стране данная работа берет свое начало в 2017 году, когда указом Президента России Владимира Путина был дан старт реализации грандиозной программы — «Формирование комфортной городской среды», благодаря которой города как Ингушетии, так и России в целом становятся уютнее, красивее и удобнее.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Это один из самых важных проектов в республике, и для достижения целевых показателей постановлением регионального правительства утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах» по многоквартирным домам, признанным аварийными до 2017 года, путем предоставления равнозначного жилья.

При этом всего на территории республики не «запрограммированного» аварийного жилищного фонда на сегодняшний день — 20 многоквартирных домов, общей площадью 7457 кв. м и с количеством проживающих жильцов 697 человек.

Из них признаны аварийными, по состоянию на 1 января 2017 года, 16 МКД, общей площадью 6650,52 кв. м и с количеством проживающих жильцов 635 человек (132 семьи), которые включены в данную программу.

В связи с этим в настоящее время для республики утверждены следующие лимиты субсидий:

— на 2019 год — 28,2 млн рублей;

— на 2020 год — 12,849 млн рублей;

— на 2021 год — 12,849 млн рублей.

К указанным средствам Ингушетия должна обеспечить софинансирование в размере 1%, а конкурсные процедуры планируется завершить в августе 2019 года.

Так, согласно программе, по этапу в текущем году планируется расселение 101 жителя из 20 жилых помещений, общей жилой площадью 934 кв. м, в Сунже и Назрани.

В указанных городах инвесторами-застройщиками уже осуществляется интенсивное строительство многоквартирных жилых домов, в которых планируется приобретение квартир для переселяемых граждан.

Отметим, что также в текущем году в Ингушетии планируется обеспечить социальным жильем 68 детей-сирот. Финансовые средства на приобретение квартир уже поступили.

Ранее «Ингушетия» сообщала, что на 1 января 2019 года число граждан, нуждающихся в обеспечении жильем в Ингушетии, составило 906 человек. Вопрос предоставления жилья решается в соответствии с республиканским законом «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по мере приобретения жилья.

Федеральная программа «Устойчивое развитие сельских поселений»

По данной программе планируется улучшить жилищные условия более 100 семей. Предполагаемый объем планируемого к вводу жилья — около 10 тыс. квадратных метров.

В частности, строительство в селах Ингушетии более 30 соцобъектов, работу по которым ведут по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», завершится к 15 декабря. Об этом на совещании с участием первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова в Магасе рассказал первый вице-премьер Ингушетии Микаил Илезов.

«Всего в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в республике строится 84 объекта, в том числе 65 объектов по благоустройству сельских территорий и одна автомобильная дорога. В настоящее время завершено строительство 53 объектов, на 14 объектах выполнено не менее 60% работ, на 17 объектах работы выполнены до 50-55% и приобретено два автобуса для социальных учреждений. Особого контроля требует капремонт здания школы и строительство детского сада на 120 мест в селе Вежарий, а также строительство Дома культуры в горном селе Ляжги», — сказал Илезов.

По его словам, на всех объектах строительства работы ведутся в усиленном режиме.

«Также увеличено количество рабочих на стройплощадках, усилен контроль за ходом работ со стороны заказчиков объектов и правительства республики. До конца текущего месяца планируется выйти на уровень кассового исполнения до 80%. До конца ноября планируется завершить работы на всех объектах и обеспечить 100% кассовое исполнение, кроме детского сада в селе Вежарий и Дома культуры в селе Ляжги — на этих объектах работы планируется завершить до 15 декабря», — добавил вице-премьер.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.

Нацпроект «Образование»

Минстрой региона в рамках нацпроекта «Образование» планирует начать строительство социальных объектов 2021 года уже в текущем году. Туда входит строительство семи детсадов в различных населенных пунктах республики, сообщили газете «Ингушетия» в строительном ведомстве.

«В данное время мы ведем переговоры с Минстроем России с целью открытия финансирования на строительство объектов 2021 года. Все необходимые условия для этого соблюдены. Из семи проектов два полностью готовы и ждут определения застройщика и выделения денежных средств. Начав строительство в этом году, мы сможем выполнить свои обязательства досрочно, исключив риски», — сказал собеседник.

По его словам, новые дошкольные учреждения появятся в городах Магас, Назрань, Малгобек, Карабулак, в сельских поселениях Троицкое, Пседах и Кантышево.

«Дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 220 посадочных мест, кроме детского сада в Троицком. Его проектная мощность — 190 человек. Сметная стоимость ДОУ — 162 млн руб. и 141 млн руб. соответственно», — добавили в Минстрое.

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Согласно федеральному проекту «Экспорт образования», к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза. На проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в рамках «Экспорта образования» предполагается направить из федерального бюджета 102,2 млрд рублей.

Нацпроект «Культура»

Российские власти выделят регионам более 989 миллионов рублей на реконструкцию и модернизацию учреждений культуры. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что деньги, выделенные в рамках реализации национального проекта «Культура», поступят в регионы уже в 2020 году. На эти средства будут, в частности, отремонтированы детские театры в Екатеринбурге, Воронеже, Заречном, Назрани, Ульяновске и Саратове. На эти работы правительство направит 332 миллиона рублей.

На завершение работ по реконструкции Мурманского драматического театра, приспособление здания бывшего кинотеатра «Пионер» под Новосибирский драматический театр и капитальный ремонт Центра культуры в Рузаевке (Республика Мордовия) выделят более 190 миллионов рублей.

Еще 410 миллионов рублей направят в 34 региона России на создание библиотек нового поколения. В общей сложности 56 миллионов рублей получат Республика Татарстан, Чеченская Республика и Ставропольский край на строительство и реконструкцию домов культуры.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Меры поддержки государства

Меры государственной поддержки строительной отрасли из-за пандемии позволили восстановить объемы ввода жилья в эксплуатацию в России. Об этом сообщил федеральный министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Согласно данным Росстата, ввод жилых домов в эксплуатацию (без учета домов на участках для ведения садоводства) в сентябре 2020 года вырос на 20,3% по сравнению с августом и составил 7,3 млн кв. м. В целом в третьем квартале 2020 года было введено 18,6 млн кв. м без учета домов на садовых участках, что почти на 1% выше аналогичного показателя прошлого года и на 54,5% — второго квартала 2020 года.

«В настоящее время мы наблюдаем восстановление активности в сфере жилищного строительства после весенне-летнего спада. Значительную помощь отрасли оказали меры государственной поддержки, в том числе программа субсидирования ипотеки для покупки жилья в новостройках, а также льготное кредитование застройщиков. Таким образом, благодаря своевременным решениям правительства отрасль жилищного строительства почти восстановила докризисные темпы работы», — сказал Якушев.

Рост объемов ввода жилья в сентябре по сравнению с 2019 годом и августом 2020 года говорит о положительном влиянии антикризисных мер, предпринятых правительством РФ, добавил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по ежегодному вводу 120 млн кв. м жилья необходимо продолжать наращивать темпы строительства.

Напомним, что Ингушетия участвует в 51 из 67 федеральных проектов, предусмотренных в составе 12 нацпроектов. Общая сумма федеральных субсидий республике с учетом планируемых к подписанию соглашений составляет более 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба руководителя региона.