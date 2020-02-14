Зарплата

Нашлась зарплата

За 2019 год судебные приставы Ингушетии взыскали в пользу работников различных предприятий 94 млн рублей зарплаты

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В результате проведенной судебными приставами Ингушетии работы в прошлом году было взыскано и перечислено гражданам более 94 млн рублей заработной платы. Об этом «Ингушетии» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства республиканского УФССП России Мовлатгирей Гиреев.

— В 2019 году на исполнении в нашем управлении находилось 4196 исполнительных производств данной категории, — пояснил он. — Фактическим исполнением требований исполнительных документов окончено 3743 исполнительных производства на общую сумму 91 млн 121 тыс. рублей. Взысканная сумма денежных средств на 1 миллион рублей больше, чем в 2018 году. Наиболее крупным должником по заработной плате являлось ГУП «Ингушрегионводоканал». В пользу работников данной организации взыскано более 66 млн рублей.

Хочется отметить, что взыскание задолженности по заработной плате является одним из важнейших и социально значимых направлений деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии.

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