В советские годы профессия строителя была окружена особым почетом, ведь Страна Советов была гигантской стройкой. Специальность была очень востребованной, и каждый строитель понимал свою значимость и ответственность перед народом и государством. Сегодня эти слова звучат высокопарно, но в те годы они имели совершенно другое значение.

С четырёх лет познавший горечь утраты родины, клейменный «спецпереселенцем» Юсуп Толдиев, к тому же старший сын в большой семье, успел познать и голод, и холод, и потерю близких людей, и упорную борьбу за выживание. Это отчасти и сделало его по жизни стойким, спокойным, уравновешенным и мудрым человеком.

Родился Юсуп Юнусович Толдиев в 1940 году в селении Плиево Назрановского района Чечено-Ингушской АССР. Было ему четыре года, когда народ ингушский депортировали в Казахстан. В ссылке его семья жила в Кустанайской области. Было, конечно же, тяжело. С семи-, восьмилетнего возраста дети уже работали в колхозе. Они не чурались никакой работы, помогали родителям, которым в одиночку невмоготу было прокормить большую семью, умудрялись находить себе детские развлечения и даже учиться. Так что свободной минуты у тогдашних ребятишек не было. К тому же Юсуп понимал, что, как старший, несёт ответственность за младших братьев и сестёр (их было пять братьев и две сестры).

В 1957 году семья вернулась на родину. Здесь в селении Плиево Юсуп работал в колхозе, а после трудового дня учился в вечерней школе, которую окончил в 1960 году. Вопрос о продолжении учебы не стоял. Надо было работать, вот и устроился в Плиевское строительное управление — каменщиком третьего разряда.

Но, как говорится, работа работой, а службу в армии никто не отменял. Так что Юсуп Юнусович служил в Советской армии с 1961 по 1964 год, как было по тем временам — три года.

После службы он возвращается на свою работу, и с 1964 по 1966 год работает каменщиком третьего разряда в СМУ-9 треста «Южтрубопроводстрой». Труд каменщика, конечно же, очень тяжелый и трудоёмкий, требующий усидчивости и ответственности. Этими качествами обладал Юсуп Толдиев, год за годом углубляя свои знания в своём деле.

В 1966 году он уже каменщик четвертого разряда, через два года — пятого, и в 1972 году Юсуп Юнусович получает высшую категорию каменщика — шестого разряда.

С 1973 по 1978 года Юсуп Юнусович возглавляет строительную бригаду строительного управления (СУ-9) производственного объединения «СКГПС». В связи с реорганизацией производства СУ-9 он переводится в СУ-13 производственного объединения «Севкавнефтегазстрой» (СКНГС) каменщиком, бригадиром комплексной бригады.

В течение последующих лет управление несколько раз меняло своё название, но труд каменщика от этого не менялся, и профессиональный рабочий Юсуп Юнусович оставался на своём месте, возводя жилищные и производственные объекты на благо своего народа.

В 1990 году (к тому времени организация уже называлась «Грозтрубопроводстрой» СМУ-1) в связи с ликвидацией треста «Грозтрубопроводстрой» СМУ-1 реорганизовано в арендное строительное управление № 1. Юсуп Толдиев и здесь продолжает нести свою трудовую вахту. И так вплоть до 1993 года.

За это время в стране и в его родной республике произошло много перемен. Развалилась великая держава — Советский Союз, рухнула экономика, наступил политический кризис, а на руинах бывшей Чечено-Ингушетии стала возрождаться молодая Ингушская Республика, которая остро нуждалась в строительных кадрах. В 1993 году Юсуп Юнусович устраивается на работу на Карабулакский завод химических реагентов, где работает до 2006 года. Сегодня он живёт в Карабулаке в окружении родных и близких.

Личностные и профессиональные качества: трудолюбие, усидчивость, внимательность, аккуратность, настойчивость и стремление доводить до конца начатое дело, более того, отличная физическая форма и выносливость — обеспечили каменщику высшего разряда Юсупу Толдиеву высокую производительность и, как следствие, высокие награды.

Юсуп Толдиев — заслуженный строитель РСФСР (1986 г.), победитель социалистических соревнований 1977, 1979, 1980 годов, ударник труда 9-ой, 10-ой и 11-й пятилеток, ветеран труда. Награждён позолоченным значком Народной Республики Болгария. Он — лучший общественный инспектор охраны труда Миннефтегазстроя СССР (1989 год). Имя Юсупа Толдиева занесёно в «Книгу почета» производственного объединения «Севкавнефтегазстрой» г. Ставрополя, а также в энциклопедию «Лучшие люди России». В его наградном списке многочисленные грамоты и благодарности от обкома, горкома, райкомов КПСС, от «Главтрубопроводстроя» и вышестоящих инстанций.

Строительные объекты, построенные за время работы в строительной отрасли при участии Юсупа Толдиева:

Назрановский район — большая насосная станция.

Сунженский район: в Карабулаке — завод «Химреагентов»; 18 четырех- и пятиэтажных жилых домов, пять из которых со встроенными помещениями; детский сад; котельная; подстанция; пожарные водоёмы; деревянные бараки; на заводе «Союзгаз» двухэтажное бытовое помещение, котельная, подстанция и тепловозное депо. Также строительство склада широкой фракции, бытового корпуса, насосной станции и подстанции.

Малгобекский район: в Вознесеновке — газоперерабатывающий завод (ГПЗ); больницы; в селении Верхние Ачалуки — котельная и трансформаторная подстанция; в селении Самашки — перевалочная база для строящегося ГПЗ; 4 двухэтажных дома и шаровые резервуары возле железнодорожной станции; складские, бытовые помещения для подстанции. Водозабор с обустройством семи скважин и двух железобетонных резервуаров в Самашкинском лесу для ГПЗ.

Джейрахский район — газораспределительный пункт в селении Эзми, подводка газовой трубы на гору с Терека.

Кабардино-Балкарская республика: трест «Севкавзаготстрой» г. Нальчик, строительство объектов хлебоприёмного пункта в с. Плиево, складские помещения, сушилка, калибровочный цех.

Горагорск — реконструкция подстанции.

Грозный — пионерский лагерь (корпуса, столовая, котельная) для объёдинения «Грознефть»; детская поликлиника (корпуса) в посёлке Мичурина; 45-квартирный пятиэтажный жилой дом на улице Трудовой; четырехэтажный корпус на территории 1-ой городской больницы.

Серноводск — строительство школы в районе железнодорожного вокзала.

Северная Осетия — база отдыха для студентов-геологов в лесном массиве в сторону селения Алагир; работы на газопроводе «Моздок-Тбилиси»; в Моздоке — детский сад на площади 50 лет Октября.

Резюмируя сказанное, можно отметить, что Юсуп Юнусович жизнь отдал служению народу, как это делали истинные патриоты, или, как их называли в обществе, настоящие коммунисты. От зари до зари работал на стройках честно и самоотверженно. Для семьи богатство, в материальном плане, не накопил, не те были времена, не по тем установкам он жил и работал. Но Всевышний не обделил его за эти качества.

Он пользуется уважением и почитанием в народе, у него хорошая семья: супруга Макка Суламбековна Цурова, которая всегда была рядом, оберегая и охраняя очаг семейного уюта; дети — Руслан, Людмила, Роман, Залина, Рустам, которые получили достойное образование, воспитаны в лучших традициях ингушского народа и живут самостоятельной жизнью, радуя успехами и заботой своих престарелых родителей.