Юсуп Кодзоев родился 15 апреля 1943 года в селении Кантышево Назрановского района ЧИАССР. В 1944 году семью Кодзоевых вместе со всем народом депортировали в Казахстан. В силу своего возраста Юсуп Умалатович не может помнить изнуряющую дорогу и первые самые тяжёлые годы испытаний на чужбине. Но что такое голод и холод ему тоже довелось познать.

В ссылке они жили в селении Петровка Явлинского района Северо-Казахстанской области. Чтобы выжить в условиях крайней нищеты и безысходности, семье, где пятеро детей, приходилось употреблять в пищу всё, что было можно. Они собирали в поле колосья, из которых мама пекла домашний хлеб «ольг» или варила кашу, ели суп из крапивы, суп из лебеды с щавелем, отваривали отруби и тому подобное. Да и зимы в этом краю были суровые. Мороз доходил до сорока градусов, а одёжки никакой. Люди выживали, как могли. А по весне до самой поздней осени дети наравне со взрослыми работали в колхозе, зарабатывая себе трудодни.

Путь становления

В 1951 году Юсуп пошёл в школу. А на летних каникулах, после окончания первого класса, как и многие его сверстники, пошёл работать в колхоз. С этого начался его трудовой путь. Был он изначально погонщиком волов, а дальше, с возрастом, ему подкидывали в колхозе что-то посложнее. Работать надо было в обязательном порядке, но за это после уборки им давали часть урожая.

В 1955 году семья переехали в Алма-Ату. Здесь Юсуп продолжил учёбу в городской школе и в свободное время работал на консервном заводе.

В 1957 году Кодзоевы с первыми переселенцами вернулись на родину, в село Кантышево Назрановского района восстановленной Чечено-Ингушской республики. Отец семейства вышел на работу в колхоз «40 лет Октября», а мама с детьми дома берегла тепло родного очага и содержала большое хозяйство.

В 1960 году Юсуп Умалатович оканчивает среднюю Кантышевскую школу и остаётся в родных стенах преподавателем в начальных классах. В те годы из-за острой нехватки педагогов лучшим ученикам предлагали такую практику, а Юсуп был подходящей кандидатурой. Он окончил школу с серебряной медалью.

Но через год молодой учитель решает поступать в институт своей мечты — хочет учиться на инженера. Вступительные экзамены проходили у абитуриентов в Грозном. Сдав все предметы на «отлично», будущий студент возвращается счастливым домой. «Я поступил в Саратовский политехнический институт», — говорит он отцу с нескрываемой радостью. «Ну и кем же ты будешь?» — спрашивает тот. «Инженером», — отвечает сын. «Инженером — это хорошо, — говорит отец, — а пока бери лопату, да и почисть как следует хлев». Так отец без особого пафоса, сдержанно принял победу сына, хотя сам, безусловно, был рад его успехам.

Дороги, дороги, дороги...

В 1966 году Юсуп Кодзоев оканчивает успешно институт и получает специальность инженера-механика дорожных и строительных машин и оборудования. Он выходит на работу в дорожно-строительное управление № 1 (ДСУ-1) Чечено-Ингушского управления автомобильных дорог в качестве механика. В 1975 году его за добросовестное отношение к своим обязанностям утверждают главным инженером этого же предприятия.

Именно ДСУ-1 долгие годы по Чечено-Ингушетии выполняло строительство дорог и мостов. А это дорога первой категории «Грозный — Аргун» протяжённостью 11 км, дорога к альпийским пастбищам в Урус-Мартановском районе, дорога в Галан-Чоаж, горная дорога «Алкун — Ялхорой — Мохк» со стороны Ингушетии. Позже, в 1969 году, было организовано новое предприятие — ДРСУ-2, и часть объёмов работ была передана им.

В 1982 году руководство решило назначить ответственного, грамотного и квалифицированного специалиста Юсупа Кодзоева начальником ДРСУ-7 (дорожно-ремонтное строительное управление) Северо-Кавказских автомобильных дорог. Это управление занималось содержанием, облуживанием и эксплуатацией автомобильной трассы от селения Чермен Северной Осетии до границы с Дагестаном протяжённостью 175 км. Это федеральная трасса, которая проходила по территории бывшей Чечено-Ингушской республики.

За эти годы под руководством Юсупа Кодзоева были построены мосты в селениях Ведено, Аргун, Элисманжи. Подъезды к населённым пунктам в Надтеречном, и Шелковском районах.

Честный и добросовестный труд на благо Ингушетии

По факту разделения Чечено-Ингушетии в 1992 году на две самостоятельные национальные единицы, была разделена и федеральная трасса. Так, 7 июня 1994 года приказом № 97-ор «Управление ордена «Знак Почёта» Северо-Кавказской автомобильной дороги» был создан дорожно-ремонтный строительный участок № 14 для обслуживания участка магистрали «Кавказ», проходящей по территории Ингушской Республики. Руководителем новой дорожной организации назначен Юсуп Кодзоев, до этого возглавлявший ДРСУ-7, которое обслуживало участок федеральной дороги на всей территории бывшей уже Чечено-Ингушетии. В 2004 году предприятие было переименовано в ФГУ ДЭП № 168.

После своего нового назначения Юсуп Кодзоев забрал с собой всех специалистов, доверенных и надёжных, проработавших с ним не один год. А это представители разных национальностей, среди которых ингуши, чеченцы, русские, дагестанцы и т. д. Коллектив был устоявшийся. Работал как слаженный механизм.

Юсуп Умалатович с понятной гордостью рассказывает о том, что за долгие годы совместной работы не только все специалисты, но и простые рабочие его предприятия настолько хорошо усвоили свои обязанности, что при возникновении любой экстремальной ситуации (обильный снегопад, гололед и пр.) устранение их последствий происходило с обычной деловой сноровкой и без излишней паники. Никому не надо было подсказывать, что делать, никого не приходилось подгонять. Наверное, поэтому в самые трудные годы, несмотря на то, что участок вплотную примыкал к конфликтной зоне и страдал от усиленного движения тяжелой военной техники (в том числе и гусеничной), именно он на всей трассе «Ростов — Баку» по качеству содержания, а значит, и по состоянию, неизменно входил в число лучших трех участков дороги.

«Я понимал свою ответственность вполне определенно, — говорит Юсуп Умалатович. — Это содержание своего участка магистрали «Кавказ», что значило обеспечение полноценного, 100-процентного проезда без каких-либо помех, без даже какого-либо намека на ямку или ухаб, без ссылок на неблагоприятные погодные условия, дождь или снег.

А времена были тяжёлые. Рядом война, в республике тоже неспокойно. Что ни день, то убийство. Ночью на трассе ни единой души, ни одной машины. Только мы, дорожники, трудимся, чистим, моем, благоустраиваем обочины, ставим на ней новые знаки, освежаем разметку, чтобы утром все могли ездить по качественным дорогам. Это было небезопасно. Потеря была и у нас. Боевики обстреляли машину, которая везла рабочих, и один дорожник погиб, осталась без кормильца семья. Но мы работали на совесть.

К нам приезжали из Росдорконтроля, из нашего Упрдора, но замечаний по эксплуатации дороги не бывало. Там работали профессионалы! Хочется отметить главного инженера Гаджи Омарова, с которым мы в паре проработали с 1985 года, главного механика С. Ибрагимова, прораба А. Хашагульгова, мастера А. Парчиева, главного бухгалтера Н. Комарькову, механизаторов В. Алентьева и Н. Шалашина, водителей А. Астамирова и Ю. Латырова и многих других, кто работал со мной рядом все эти годы».

С заботой о людях

Разумеется, как руководителя дорожной службы Кодзоева в первую очередь беспокоило качество дорог. Но не менее важной была для него и забота о человеке, о его достойном проживании, чтобы после напряженного трудового дня он мог отдохнуть, набраться сил и с должной ответственностью приступить к работе.

Но при наличии в те годы огромного количества беженцев в Ингушетии из Пригородного района Северной Осетии и из Чечни решение жилищной проблемы казалось делом нереальным. Однако, приложив немалые усилия, использовав все возможности и проявив инициативу и деловую смекалку, Юсуп Кодзоев сумел получить добро от Управления ордена «Знак Почета» Северо-Кавказских автомобильных дорог на строительство индивидуального жилья для семей членов своего коллектива. Но свою роль в этом благом деле Юсуп Кодзоев скромно отрицает.

«Помог Всевышний, — говорит он, — потом случай и автодор. К нам приехал в 1995 году руководитель Росавтодора Анатолий Павлович Насонов. А у меня соль стояла под открытым небом, на что он сделал нам недвусмысленное замечание. А я ему и говорю: что там соль, если мои дорожники живут в таких же условиях, под открытым небом. Вот он нам через недельку-другую прислал двадцать жилых вагончиков, а следом ещё и средства на строительство жилья. Мы построили четырнадцать коттеджей и подарили их своим рабочим. Так за короткий срок решили жилищный вопрос. Сегодня в них благополучно проживают шесть семей. Остальные переехали в другие места по разным причинам».

Безусловно, такое отношение к своим специалистам не могло не стимулировать желание работать качественно и добросовестно. И теперь понятно, почему коллектив ни разу не подвёл своего руководителя. Помимо прочего, коллектив успешно шефствовал и над школой № 9 города Назрани, помогал в ремонтных работах и оказывал разного рода материальную поддержку.

Дорожно-эксплуатационное предприятие в книгах, журналах и газетах

«Предприятие ФГУ ДЭП считается одним из лучших по эксплуатационным показателям в ГУ «Управление ордена «Знак Почёта» Северо-Кавказских автомобильных дорог, — написано в сборнике «Золотая книга ЮФО» за 2006 год. — Но период становления был трудным. Пришлось поднимать предприятие с нуля. Изначально оно представляло собой два ветхих здания в поле. Техника хранилась и ремонтировалась под открытым небом. Иногда приходилось проводить ремонтные работы под свист пуль, так как шли военные действия на соседней территории Чеченской Республики, в нескольких километрах отсюда. Обслуживаемый участок дороги был разрушен тяжёлой военной техникой и боевыми действиями. Руководством за короткий срок была создана база для работы коллектива ДРСУч-14; построены контора, модуль для ремонта техники, пескобаза, склад ГСМ, бытовые помещения и т. д. Людям приходилось работать в тяжелейших условиях, иногда рискуя собственной жизнью, но они выстояли. Из 30 сотрудников, работающих в ФГУ ДЭП № 168 (бывшее название ДРСУч-14) пять человек награждены медалью «Почётный дорожник России второй степени».

О достижениях коллектива писала и региональная общественно-политическая газета «Сердало»: «В 2007 году лучшим участком бакинской трассы является та, что проходит по территории Республики Ингушетия. Ровное и качественное асфальтовое покрытие, четкая разметка линий, страховочные ограждения в опасных местах, ухоженная зеленая полоса вдоль дороги и множество других признаков прямо указывают на ежедневную и тщательную работу дорожной организации, отвечающей за содержание данного участка. Федеральным дорожно-эксплуатационным предприятием № 168, одним из структурных подразделений Северокавказской автомобильной дороги, руководит Юсуп Умалатович Кодзоев».

Журнал «РФ сегодня» за 2007 год также отметил успехи дорожного предприятия: «Ингушский участок трассы «Кавказ» — это чуть более 40 км, которые «прошивают» республику от границы с Северной Осетией до границы Чеченской Республики, считается одним из самых благоустроенных на федеральной магистрали. Его содержанием занимается небольшое ДЭП № 168, которым руководит Ю. Кодзоев».

Успехи коллектива не оставил без внимания и журнал «Жизнь национальностей» за 2006 год: «За состояние дороги участка Республики Ингушетия отвечает федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие № 168, возглавляемое почетным дорожником России Юсупом Умалатовичем Кодзоевым. Выпускник Саратовского политехнического института, вот уже сорок лет он не меняет профессии, выбранной раз и навсегда. Организаторские способности, большой опыт руководителя, умелый подход к каждому из подчиненных, личный авторитет Юсупа Кодзоева приносят положительный результат. В слаженном коллективе царит дух взаимопонимания, цементирующий коллектив».

Больше полувека...

С 2013 года Юсуп Кодзоев на заслуженном отдыхе. За свою трудовую деятельность, а это, если суммировать в общем, — больше полувека, он ни разу не отступил от своих жизненных принципов. Это честность, ответственность, трудолюбие и бескорыстие. Эти же установки завещал и своим детям — Хизиру, Тамерлану и Ашат.

В браке с Погоровой Хавой Халидовной.

Юсуп Умалатович — ветеран труда, почётный дорожник Российской Федерации. В его наградном списке многочисленные награды, грамоты и благодарности. Его портрет долгие годы висел на доске почёта Чечено-Ингушского обкома партии. Награждён орденом РИ «За заслуги»; почётными знаками «250 лет дорожной отрасли» и «За заслуги» от Управления ордена «Знак Почета» Северо-Кавказских автомобильных дорог; почётными грамотами от Севкававтодора, от председателя правительства Ингушетии и т. д.