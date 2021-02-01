Родился Юсуп Зелимханович 7 января 1946 года в городе Целинограде Казахской ССР. Поколение тех детей, откуда родом и наш герой, повзрослело очень рано. Они познали на себе все трудности не только послевоенной жизни, но и горькие последствия депортации.

Эти дети особенные. Они не испытывали по поводу своего состояния сильных эмоций, поскольку не знали другой жизни, а эта диктовала им упорством и трудолюбием пробивать себе дорогу в жизнь. Об этом как нельзя лучше расскажет нам судьба Юсупа Дидигова

На пути к профессионализму

Разумеется, это поколение детей рано начинало работать, при этом продолжая учиться, понимая, что знания — сила, которая поможет им преодолевать препятствия и достичь успехов в этой нелёгкой жизни. Сначала Юсуп был незаменимым помощником в хозяйстве, а уже в 14 лет перешёл на очно-вечернее образование в широко практиковавшуюся в те годы школу рабочей молодёжи. А на местном химическом комбинате города Грозного он работал уже образцовым помощником слесаря.

После окончания школы Юсуп поступил в Нефтяной институт города Грозного на строительный факультет. Здесь он тоже выбрал вечернее отделение, поскольку его натруженные руки уже не могли обойтись без работы и, разумеется, без своего заработка. Но теперь его сфера деятельности была ближе к будущей профессии, по-настоящему мужской и сложной, требующей определённых знаний и навыков, которая в сути была для него не нова. В этой области долгие годы работали его отец и дядя — Зелимхан и Сулейман Дидиговы.

Юсуп Дидигов начал свою профессиональную трудовую деятельность в строительном управлении ЧИУС (Чечено-Ингушское управление строительства) плотником. Вскоре молодому преуспевающему строителю доверили ответственную должность прораба на строительном участке, а спустя ещё пару лет он стал начальником строительного участка. В принципе, за годы работы он освоил почти все инженерные специальности в строительной организации.

Как-то на участок к ещё начинающему тогда прорабу пришёл рано утром его дядя, Сулейман Дидигов. Это была своего рода «экзаменация» племянника, причём гораздо строже и требовательней любой другой комиссии. Сулейман со знанием дела осмотрел строительную площадку, потом удостоверился, что все строители, в том числе и племянник, приступили вовремя к работе, поинтересовался у прораба ходом стройки, планами, дал несколько рекомендаций по улучшению темпа и качества и ушёл, ничего не сказав. Потом Юсуп узнал, что дядя остался им доволен. Просто у ингушей, а в те годы этих понятий придерживались гораздо строже, выражать открыто свои положительные эмоции и одобрение было не принято. Но придя домой, дядя сказал матери, что за Юсупа теперь он спокоен, и из него получится настоящий профессионал. Так оно и вышло.

Со знанием дела

За время работы в ЧИУС непосредственно с его участием были построены центральная районная больница и общеобразовательная школа в селении Шали, цементный завод в селении Чири-Юрт — крупное предприятие строительной отрасли и единственный цементный завод на территории Чечни, жилой посёлок для цементного завода, известковый завод в селении Чири-Юрт, фабрика керамики в селении Дуба-Юрт. Кстати, посуда и сувенирная продукция этой фабрики пользовалась большим спросом в СССР. Фабрика была первым такого рода предприятием страны, которое начало поставлять свою продукцию за границу. И не удивительно, что за строительство и сдачу первой очереди этого объекта Юсуп Дидигов был награжден орденом «Знак Почета».

На высокой должности, на великих стройках и первые на спасательных операциях

В 1975 году как перспективного специалиста его переводят на должность главного инженера в спецуправление «Центрпромэкскавация». Через некоторое время его назначают начальником Грозненского спецуправления Московского главка «Союзспецпромстрой» Министерства промышленного строительства СССР. Коллектив этого управления под руководством Юсупа Дидигова три пятилетки подряд был удостоен чести находиться среди самых лучших коллективов СССР — на всесоюзной доске почёта на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Надо отметить, что коллектив управления отличался не только производственными успехами. Здесь у работников были самые высокие заработные платы, к тому же на высоком уровне был решён насущный социальный вопрос — жилищный.

Строители Юсупа Дидигова принимали участие в возведении всех важных государственных объектов, в том числе и на стройке века. Это Астраханский газовый комплекс, строительство которого в 1982 году было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Крупное предприятие, гигант отечественной газохимии, возведение которого имело большое значение для дальнейшего роста благосостояния всей страны.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, строительство которой началось в 1985 году. В этой поистине масштабной грандиозной стройке в отечественной и мировой истории принимали участие строительные бригады Юсупа Дидигова.

Строители управления Юсупа Дидигова принимали участие и в восстановительных работах в Спитаке, после известного разрушительного землетрясения в Армении в 1988 году, эпицентр которого пришелся на город Спитак, стёртого полностью с лица земли. Непосредственно строителями Дидигова, которые прибыли на место бедствия на четвёртые сутки, были извлечены из-под завалов 116 человек. До сих пор в Спитаке стоит памятник, на котором выражена благодарность коллективу Юсупа Дидигова за то, что возглавляемое им строительно-монтажное управление первым прибыло на место трагедии и спасало человеческие жизни. За помощь в спасательных и восстановительных работах в Спитаке Юсуп Дидигов был награжден орденом Дружбы Народов.

Строительные объекты

За годы работы в «Союзспецпромстрой» Дидиговым были построены Черкесский, Брянский цементные заводы, Невинномысское объединение минеральных удобрений «Невинномысский азот», который является сегодня крупнейшим производителем азотных удобрений в России и ведущим химическим предприятием Южного федерального округа, а также одним из самых современных и эффективных производителей аммиака в России.

Была построена и Невинномысская фабрика первичной обработки шерсти, Прикумский завод пластмасс, который является вторым по величине в России производителем полиэтилена низкого давления и третьим по объемам производства полипропилена.

Под его руководством построен и Воронежский элеватор впервые в скользящей опалубке. Построен Азербайджанский завод глубоководных оснований, который стал первым шагом к масштабному строительству морской техники в Азербайджане, пущенный в эксплуатацию в начале 80-х годов. Завод был предназначен исключительно для строительства оснований глубоководных буровых платформ.

Для родного народа

Юсуп Зелимханович успел внести свой определённый вклад и в родную Ингушетию. Так, в 80-х годах им был реконструирован основательно городской пруд в Назрани, ставший любимым местом отдыха для жителей Ингушетии.

Известный сегодня в Назрани район «Центр-Камаз» тоже начинался с его, мягко говоря, благословения и в партнёрском содружестве с Микаилом Зурабовым. В 1990 году стройка уже была начата. Здесь предполагался, по задумке проектировщиков, крупный центр на Северном Кавказе по обслуживанию КамАЗов. Но рухнула страна, остановилась и так интенсивно начатая и многообещающая стройка.

Помимо своей профессиональной деятельности Юсуп Дидигов принимал активное участие в общественно-политической жизни своего народа. Так, в дни становления Республики Ингушетия им была организована конференция депутатов с журналистами в конференц-зале гостиницы «Россия», в те времена одной из лучших и известных гостиниц Москвы.

Им же была организована в партнёрстве с Б. Добриевым пресс-конференция для журналистов ведущих новостных изданий в Москве в первые часы известных кровавых событий осени 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии, с целью объективного отражения фактов этой трагедии. После этой пресс-конференции страна узнала о том, что действительно происходило в Пригородном районе.

Юсуп Дидигов одним из первых организовывал для старейшин ингушского народа хадж в священную Мекку. Принимал участие в строительстве новых мечетей в Ингушетии и Чеченской Республике.

Отшлифовывая свои знания и профессиональный опыт на строительных участках, Юсуп Зелимханович в разные годы повышал свою квалификацию на специализированных курсах, в числе которых программа «Маркетинг и менеджмент» в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (США).

За трудовые достижения Юсуп Дидигов был награжден орденами Трудового Красного Знамени и одиннадцатью медалями.

Новый виток достижений. Проекты за рубежом

В 1993 году Дидигов был приглашён на работу в качестве первого заместителя Казахской правительственной ассоциации АСПЕК, расположенной в Москве, активно сотрудничал с правительством Москвы, был советником Московского комитета по науке и технологиям, а также был советником руководителя Инженерной академии Российской Федерации.

Следующим этапом он получил приглашение от крупной инвестиционной компании в Южно-Африканскую Республику на должность вице-президента. В частности, он занимался привлечением, проектированием и финансированием объектов для подготовки здесь чемпионата мира по футболу, строительством социального жилья в бедных районах Южной Африки. Эта программа разрабатывалась лично Юсупом Дидиговым с его партнерами и нашла большую поддержку в лице президента ЮАР Нельсона Манделы.

С гордостью Юсуп Зелимханович вспоминает, что по приезде в ЮАР его принимали в отеле, на флагштоке которого развивался флаг, в то время еще очень молодой, Республики Ингушетия.

По политическим причинам сам чемпионат не состоялся, а Дидигов перешёл на не менее серьёзную строительную площадку в Ирак, на строительство нефтепромышленного комплекса Басра — крупнейшего месторождения нефти в мире, расположенного на юге Ирака. Сегодня Юсуп Дидигов консультирует инвестиционные проекты в Абхазии, Венгрии, Турции, Германии и на Африканском континенте, в частности, в одном из динамично развивающихся здесь государств — Гане, заинтересованном в привлечении иностранного капитала.

На вопрос, как ему удалось достичь таких успехов, ветеран труда Юсуп Зелимханович отвечает со свойственной ему простотой и мудростью прожитых лет:

— Вся моя жизнь складывалась из триколора: приверженность к традициям, трудолюбие и честность. Традиции — это корень, внутренний стержень, этикет «эздел», на котором зиждется весь смысл существования ингуша, если он себя таким позиционирует. Это строгая иерархия в семье и обществе, уважение к старшим, забота о ближнем и нуждающемся, строгое соблюдение норм поведения, которые диктует ингушский этикет везде и во всём.

Например, в прошлые времена мы не смели въезжать в родовое село Насыр-Корт или на свою улицу в Грозном «на колёсах». Это считалось проявлением неуважения к тем, мимо кого ты проехал. И мы строго придерживались этого правила, как, разумеется, и других установок.

Что касается работы, то, конечно же, она должна быть в радость, чтобы дело, которым ты занимаешься, было любимым.

И последнее, делать работу надо на совесть, чтобы завтра не пришлось краснеть перед потомками.