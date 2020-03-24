Об этом замечательном человеке читала и слышала не раз, но особенным был рассказ о нём из уст его 85-летнего сына, Чингисхана Висангиреевича, который он поведал мне в первые дни января 2020 года.

Годы становления

Висангирей Цицкиев родился в селе Длинная Долина Пригородного района в семье Дзаули в 1903 году. Его дедовские корни уходили в горы, в селение Эбан, которое славилось мужеством своих сыновей. Дзаули Цицкиев с женой Камси Албогачиевой воспитали прекрасных детей. В семье было три брата — Висангирей, Магомед и Ахмед, и четыре сестры — Кабих, Чабих, Забрат, Губати. Это была дружная и красивая семья. Они дорожили друг другом до конца своей жизни.

От селения Длинная Долина, где жили они, до Столовой горы, казалось, «рукой подать», шум буйного Терека был слышен со двора, и Владикавказ радовал глаз.

С детства, как и все его ровесники, познал Висангирей тяготы трудовой жизни. Он был старшим в семье и был во всем примером. Школу окончил накануне революционных событий, в 1916 году. Не по годам рослый юноша привлек к себе внимание и оправдал доверие борцов за новую власть, которая сулила справедливую жизнь его народу. Влияние на него оказал дядя, Оарц Цицкиев, и его героическое участие в борьбе за установление советской власти. В 1918 году Висангирея принимают в Ингушский конный дивизион городской охраны, затем он вступает в ряды Красной армии.

К осени 1925 года Ингушетия приступила к формированию национальных кавалерийских частей Красной армии. Висангирей Цицкиев был в это время откомандирован в Военно-политическую школу имени Ворошилова в Ростове-на-Дону. Вернулся он в Ингушетию в 1926 году и был назначен политруком Ингушского национального кавалерийского взвода отдельного кавалерийского полка горских национальностей Северного Кавказа и Дагестана, командиром которого был Магомет Кодзоев.

В эти годы начинает он дружить с Японцем Абадиевым и Алиханом Фаргиевым, дружбу с которыми пронесет до конца жизни. Позже Я. Абадиев станет героем Великой Отечественной войны, Алихан Фаргиев — первым военным комиссаром Ингушетии. В том же году В. Цицкиев был выдвинут в кандидаты в члены РКП(б), а через год уже принят в ряды РКП(б). Опыт партийно-политической работы он приобретал быстро, был трудягой и имел доверие людей.

Общественно-политическая деятельность

В марте 1927 года Висангирея Дзаулиевича Цицкиева избирают членом Владикавказского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов четвертого созыва. Любил он город Владикавказ, знал многих горожан, и люди знали его.

В те же годы он принимал активное участие в подготовке молодежи к службе в рядах Красной армии. В послужном списке от 1928 года В. Цицкиева представляют как «политического руководителя отдельного национального Ингушского кавалерийского взвода, отдельного сводного кавалерийского полка горских национальностей Северного Кавказа и Дагестана».

Служебные характеристики 30-х годов ХХ века, за подписью комиссара нацкавполка и военного комиссара Ингушетии, хранящиеся в личном деле В. Цицкиева, говорят о нем: «Политически развит. Во время боевых действий взвода против банд т. Цицкиев умело руководил частью. Лично себя показал храбрым и преданным товарищем. Пользовался авторитетом среди начсостава и красноармейцев. Показал себя выдержанным и дисциплинированным, был ценным работником в национальных частях РККа».

«Будучи членом призывной областной комиссии, к своим обязанностям относился добросовестно, проводил большую работу с призывниками». «Его жизнь можно сравнить с бурным горным потоком. Он был награжден областным исполкомом Ингушской автономной области в день десятилетия РККА именным оружием и именными часами за активное участие в борьбе с бандитизмом... Жизнь таких людей — наша гордость», — напишут о нем спустя годы в газете «Путь Ленина» (9 мая 1977 г.).

Признанием его заслуг были награды и официальное приглашение Революционного военного совета Союза ССР на празднование десятилетнего юбилея Конной армии в Москве. Справки, документы, мандаты, удостоверения, награды говорят о его бурной патриотической жизни. Полная самоотдача работе и службе сказались на его состоянии здоровья, в результате чего в 1929 году его комиссуют.

После долгого лечения, он возвращается к активной жизненной позиции. Меняется род деятельности. В 1931 году ему предлагают должность председателя Ингушского облсовпрофа, где он со свойственной ему энергией окунается в работу, организует работу профсоюза. В эти годы он активно сотрудничает с разными промышленными предприятиями Владикавказа, лечебными учреждениями и учебными заведениями, создавая и укрепляя сеть профсоюза.

Первый секретарь Пригородного райкома РКП(б)

Успехи сказались, и на сессии депутатов Пригородного района его единогласно избирают председателем райисполкома, чуть позже — первым секретарем Пригородного райкома РКП(б). Это были 1934-1937 годы. Висангирей был прекрасным организатором. За годы его руководства колхозы и совхозы Пригородного района добились высоких показателей в производительности. Пожелтевшие страницы газеты «Сердало» хранят информацию о работе, участии и выступлениях в различных районных совещаниях и встречах Висангирея, о трудовых буднях и жизни Пригородного района.

Статистические данные, приводимые им в докладах, чудом сохранившиеся до наших дней, дают нам некоторые сведения о состоянии социальной, общественной и политической жизни района. По его словам, «в 1935 году в Пригородном районе Ингушетии было 5420 рабочих, и 4785 из них были членами профсоюза. В 1936 году рабочих было уже 6113, а членами профсоюза из них состояли 5947 человек. В санаториях и домах отдыха в 1935 году поправили свое здоровье 450 человек, а в следующем — 640. В однодневных домах отдыха побывали 918 человек». В районе в тот период было 23 школы, несколько средних учебных заведений. (Из доклада В. Цицкиева. 1937 год).

Несмотря на активный график работы, Висангирей Цицкиев находил время для общественной жизни. Так, в 1936 году кинорежиссер Л. Ариштам вместе с писателем Николаем Тихоновым работали над созданием фильма «Друзья». Фильм посвящался дружбе народов, ковавших советскую власть. Советы и рекомендации В. Цицкиева оказали им поддержку в работе. «Только благодаря Вам мы смогли так хорошо и полно почувствовать, что же такое представляет из себя Ваша прекрасная страна», — пишут они в 1936 году. О помощи, оказанной первым секретарем Пригородного райкома КПСС ЧИАССР В. Цицкиевым, кинорежиссеры писали и в 1960 году, вспоминая патриотический дух и деловые качества Висангирея.

Однако непредсказуемые события 1937 года сказались и на судьбе нашего героя. 22 июня 1937 года Висангирей оказывается в заключении. Выдуманные обвинения и испытания он вынес мужественно, не признав и не подписав ни одного придуманного против себя показания. В 1940 году Висангирея Цицкиева освободили за отсутствием вины.

О его мужестве знали многие, о благородстве знали все. Получив освобождение, он вернулся домой. Радости людей не было предела. Как обычно бывает у ингушей, пригласили стариков, всех родственников, прочитали мовлид и готовились к устроению ловзар (танцы), на что спокойно и твердо он заявил: «Не надо. Это я на свободе, но там, в тюрьмах, остались люди, товарищи, и мне это не дает покоя».

То была черта, безусловно, сильного человека, имевшего чувство сострадания к людской боли. Получив выплаты за годы, проведённые в заточении, Висангирей Цицкиев снова вернулся на работу. В 1940-1942 годах он работал секретарем Назрановского райкома ВКП(б), в 1942-1944 годах — председателем Ачалукского РИКа.

В депортации

Но более тяжкие испытания для него и его народа были впереди. Депортация 1944 года. В холодном Казахстане для депортированных жить — означало выживать. Он разделил в полной мере судьбу народа. Революционер и политический деятель Висангирей был таким же деятельным и в депортации, и на каждом участке своей работы проявлял высокую заботу о своих соотечественниках, помогая в разных житейских вопросах. Он уже не был в Казахстане партийным работником. Все годы ссылки он находился на различных хозяйственных работах и, как и все, раз в месяц, ходил отмечаться в комендатуру. А между тем помнил впитанный им с молоком матери долг перед Всевышним и своим народом, Аллах даровал ему возможность быть полезным людям реальными делами, и он работает с полной отдачей сил.

В Ингушском государственном музее краеведения хранится папка с личным делом В. Цицкиева, и в ней отзывы друзей и руководства различных учреждений, в которых он работал в разные годы.

«Товарищ Цицкиев в настоящее время работает начальником отдела треста. За время работы товарищ Цицкиев в тресте «Кокчетавстрой» зарекомендовал себя с положительной стороны. За короткое время улучшил работу отдела, бесперебойно снабжает строительными материалами участки треста... Пользуется авторитетом среди ингушского населения. Товарищ Цицкиев сумел привлечь для работы на строительство объектов более 250 человек. Путем привлечения ингушского населения он также организовал добычу камня и песка, в полной мере удовлетворяющие потребности треста».

Являясь хорошим работником, он оставался верным своим соотечественникам, трудоустраивал ингушей и чеченцев, помогал многим семьям пережить сложные, холодные и голодные годы депортации.

Где бы ни работал Висангирей, он думал о людях и умел поддержать. Так было и в годы возвращения людей из депортации. По первому сигналу ингуши ринулись домой, на Кавказ. Для возвращения были организованы партийные и общественные органы. Кокчетавский областной комитет партии в это время поручил В. Цицкиеву сопровождать эшелон с возвращающимися домой людьми. По воспоминаниям очевидцев, он и здесь был таким же заботливым к людям, их нуждам, как и во все времена. Его имя вызывало доверие и уверенность, он вникал в проблемы каждой отъезжающей семьи. И по возвращении на Кавказ он был рядом со всеми до тех пор, пока каждая из семей не обустроилась на родине.

Семья

Женился Висангирей на Захрат Устархаевне Досхоевой ещё до депортации — в 1930 году. Прекрасная хозяйка и рукодельница стала ему настоящим другом по жизни. Они воспитали троих детей. Старшему сыну Чингисхану, родившемуся в 1934 году, имя дал друг отца, первый военный комиссар Ингушетии Алихан Фаргиев, позже безвинно репрессированный в 1937 году. Младшие дети — Тамерлан и Радима.

В доме всегда было людно. Отца знали и уважали в народе. Своим детям родители старались дать достойное воспитание. Все трое получили высшее образование и нашли свои дороги в жизни. Они с детства впитывали отношение отца и матери к жизни, людям, обязанностям, радушие и гостеприимство. Так и росли.

На Кавказ, в Грозный, семья Цицкиевых вернулась в числе первых. Позже вернулся домой сын Чингисхан, который к тому времени учился в Казахском государственном сельскохозяйственном институте.

Висангирей был заботливым родственником. У них часто гостили, жили неделями родственники. Вместе с женой Захрат они пригласили к себе из Казахстана племянницу Азу Цицкиеву — дочь Магомета, которая вместе с их дочерью Радимой училась на историко-филологическом факультете Чечено-Ингушского государственного педагогического института. Аза, окруженная заботой, внимала урокам жизни своего дяди.

«Он был жизнелюбивым, старался вложить и в наши детские души эту красоту. Любил сходить в театр с семьей, детьми. Приглашал в театр и нас с сестрой Азой», — вспоминает Роза Магометовна Цицкиева, главный бухгалтер РГДТ. «В начале 70-х годов ХХ века часто встречались дядя Висангирей с Идрисом Базоркиным и подолгу беседовали», — рассказывает она. «Он остался незабвенным», — сказал о нем как-то Идрис. Спустя годы Аза Магометовна стала другом и женой Идриса Базоркина.

Жизнь продолжалась

После возвращения на родину, Висангирей всегда оставался в гуще событий, всегда там, где сложней и нужней. В первые годы был назначен заведующим отделом переселения и оргнабора рабочих Совета министров ЧИАССР. Работал добросовестно. Сохранившиеся грамоты, награды и поощрения говорят о его отношении к делу. Но после пережитой трагедии депортации, все это его не радовало.

Он общался с общественной и творческой интеллигенцией, писателями, поэтами — С. Озиевым, А. Газдиевым, А. Цуровым, И. Хантыговым, Дж. Яндиевым, Б. Зязиковым, И. Базоркиным, Х. Осмиевым и другими. Он знал многих из них ещё с 30-х годов, когда те учились в Ингушском педагогическом техникуме во Владикавказе.

Висангирей искренне радовался успехам Чечено-Ингушского государственного краеведческого музея, который возглавляла Жанетта Зязикова. Он жил жизнью своего народа в полной мере. В 1958-1960 гг. являлся секретарем партийного комитета совхоза «Ингушский» в Малгобекском районе. В 1960-1965 гг. Висангирей был заведующим отделом Совмина ЧИАССР.

За свою короткую жизнь он успел сделать много полезного для людей. И ему это давало силы! В 1965 году Висангирея не стало. Он прожил всего 62 года, из них 47 лет были отданы служению народу, стране. Он был борцом за справедливость и, став частицей истории и жизни народа, ушел, оставив добрую память на земле.

Дала къахетам болба.

Зейнеп Дзарахова