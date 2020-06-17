Так, в качестве места для голосования предпочтительнее оборудовать площадку на открытом воздухе (перед входом в здание, где традиционно располагается избирательный участок, или в непосредственной близости от него). При этом следует использовать имеющиеся на территории веранды, навесы или дополнительно устанавливаемые армейские палатки, тенты, иные приспособления для обеспечения защиты от внешних погодных условий.

Для выявления граждан с симптомами заболевания необходимо организовать на подходе к месту для голосования температурный контроль. Для изоляции людей с повышенной температурой тела или в случае ухудшения самочувствия на каждом избирательном участке должно быть отдельное дополнительное помещение, где человек изолируется до приезда бригады скорой медпомощи. В данном помещении обеспечивается возможность проголосовать с использованием переносного ящика для голосования.

Самые подробные инструкции получили участковые избирательные комиссии (УИК) на местах. Им предписано снабдить участки для голосования средствами индивидуальной защиты, антисептиками, нанести разметку на полу для соблюдения дистанции в 1,5-2 метра, а также разместить входы и выходы в помещение таким образом, чтобы потоки людей не пересекались.

Члены комиссий должны работать в масках, причем менять их следует не реже одного раза в три часа. Все процедуры следует проводить бесконтактно. Например, член УИК не должен брать в руки документы граждан, бюллетень они должны брать из стопки сами.

Самим голосующим выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки. Им также по возможности рекомендовано находиться в помещении участка не более 15 минут. При этом запрещены любые контакты и прием пищи.

Большое внимание в рекомендациях уделяется равномерному распределению потоков людей в дни голосования. Комиссии будут рекомендовать гражданам время и дату для визита на участок, но проголосовать можно будет в любое удобное время с 25 июня по 1 июля.

Помещения для голосования будут регулярно проветривать и дезинфицировать. Во время санитарной обработки председатель УИК обязан в присутствии наблюдателей обеспечить сохранность избирательной документации.

Отдельная процедура разработана для выездного голосования. Члены УИК должны будут использовать защитные халаты, маски и перчатки, дезинфицировать все поверхности, к которым они прикасаются в домах граждан. И ни в коем случае не входить внутрь жилища. Каждый голосующий на дому получит индивидуальный пакет с бюллетенем, бланком заявления, маской, перчатками, антисептиком и одноразовой ручкой. Свой документ он должен показать на расстоянии и приспустить маску, чтобы члены комиссии смогли его идентифицировать. Заполнять бюллетень следует в квартире. А сам ящик для голосования комиссия предварительно поставит у входной двери.

Наблюдатели и журналисты также обязаны соблюдать меры безопасности — мыть руки, носить маски, держать дистанцию — будь то голосование на участке или на дому. ЦИК и Роспотребнадзор также советуют им приносить свои письменные принадлежности и не пользоваться чужими.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию назначено на 1 июля. Участки откроются 25 июня — для удобства и безопасности граждан. В любой из этих дней можно проголосовать на дому, для этого достаточно обратиться в свою участковую комиссию.