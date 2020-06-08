Однако на этот раз непримиримый борец с «вечным злом» России допустил явную оплошность: его игривые обращения к публике с рассказами о грехах сильных мира сего в развязной, оскорбительной манере сыграли с ним злую шутку. Дело в том, что словоохотливый блогер оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. А это уже косвенно — уголовная статья.

Коротко, по существу, если кто не слышал. Навальный разместил в своем «Твиттере» видеоролик с телеканала RT, сопроводив его оскорбительной подписью в адрес людей, которые зачитали преамбулу Конституции России. Известных и уважаемых в стране людей он назвал «продажными холуями и предателями» за поддержку конституционных поправок. Под раздачу болтливого блогера попал и ветеран ВОВ Игнат Артеменко, снявшийся в ролике.

Однако, к несчастью Навального, в поддержку фронтовика выступили десятки тысяч людей по всей стране, а некоторые ветераны войны как, например, Михаил Лахота, вообще, вспомнили, что на войне с такими лицами, как Навальный, долго не церемонились и пускали в расход.

Осудили слова Навального даже коллеги. Напомнили блогеру и о его сторонниках, загружавших на сайт «Бессмертного полка — онлайн» фото фашистов и предателей, и сейчас их обвиняют по статье о реабилитации нацизма. Многие копнули глубже и узрели в деятельности Навального тщательно скрытое участие в системной кампании по разрушению исторической памяти россиян. Как бы то ни было, последнюю его выходку, судя по всему, большинство пользователей интернета прощать не намерено. По крайней мере — на словах. Что касается конкретных ответных действий, то некоторые юристы уже обратились в прокуратуру Москвы и Следственный комитет России с заявлением рассмотреть высказывания Навального на предмет реабилитации нацизма.

Возмущены выходкой блогера и представители различных ветвей высших органов власти, которые так же, как и Навальный, уже не считают нужным подбирать слова в его адрес, полагая, что он оскорбил не отдельно взятого человека, а все поколение, победившее фашизм.

«Свой монолог Навальный должен произнести перед зеркалом. Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран, который вместе с тысячами других наших предков принес свободу странам бывшего СССР и Европы», — считает депутат Госдумы Андрей Красов.

«Есть нормы приличия, и их нужно соблюдать. Навальный публично бросил оскорбление в лицо ветерану и считает, что, как всегда, не понесет за это никакой ответственности. Недопустимо переходить на личности, это низость», — поделился своим мнением с «Ингушетией» руководитель республиканской ячейки организации «Ветераны боевых действий» Беслан Илиев.

Действительно, во многих комментариях к этой некрасивой истории красной нитью проходит мысль о необходимости провести юридическое разбирательство и наказать Навального соответствующим образом, что отсутствие реакции порождает безнаказанность. Эксперты не исключают, что спуская с рук Навальному его выходку, всем остальным его дружкам дается негласное разрешение поступать так же.