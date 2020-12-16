Даже когда есть первые проявления Covid-19, такие как желудочно-кишечные расстройства, головные боли, боли в конечностях, насморк, боль в груди и, наконец, расстройство вкуса и запаха, — родители уверены, что у ребенка ОРЗ или грипп. Эти сезонные заболевания мало кем воспринимаются всерьез, и часто занимаются самолечением, что в свою очередь может привести к серьезным осложнениям.

— Симптомы коронавируса можно спутать с гриппом и ОРВИ. За сутки в ДРКБ поступает до 120 человек, большинство с диагнозом грипп. Во время заболевания ОРВИ также характерно возникновение осложнений, таких как бронхит, пневмония, синусит — тех же клинических заболеваний, которые у них имеются, — рассказала газете «Ингушетия» Зарема Цечоева, педиатр Детской республиканской клинической больницы.

Врачи стационара отмечают, что в последнее время к ним поступает больше детей с осложнениями. На сегодняшний день в инфекционном отделении ДРКБ находится 23 пациента, из них у 9 детей коронавирусная инфекция подтверждена. У кого-то она протекает в тяжелой форме, у кого-то состояние средней тяжести. Остальных детей обследуют.

— Вторая волна нам показала, что дети болеют не только в легкой форме, но также проявляются и тяжелые формы заболевания, когда у больного развивается мультисистемный воспалительный синдром. В основном осложнения эти идут на сердечно-сосудистую систему. Хотелось бы обратиться к родителям нашим, чтобы они были более бдительными, чтобы обращались к врачам при первых проявлениях вирусной инфекции, — настаивает Аза Лолохоева, и. о. заведующей инфекционным отделением ДРКБ.

Следует отметить, что, по общей статистике, в реанимационное отделение из-за Covid-19 часто попадают дети, которые имели ранее перенесенные заболевания легких (15%) и сердца (8%). Кроме того, иммунная система больного ребенка может развить такую активность, что это нанесет дополнительный удар по его организму, у него может развиться педиатрический воспалительный мультисистемный синдром (PIMS) и синдром токсического шока (TSS), о котором выше говорила Аза Лолохоева. PIMS-TSS приводит к симптомам, сходным с синдромом Кавасаки. Синдром Кавасаки — это серьезная чрезмерная реакция иммунной системы, протекающая с лихорадкой и воспалением кровеносных сосудов. В худшем случае состояние заканчивается смертельным исходом.

Причиной тяжелого протекания коронавирусной инфекции могут стать хронические заболевания. Тринадцатилетняя Изабелла Терлоева неделю назад поступила в детскую больницу в тяжелом состоянии. По рассказу ее мамы, Индиры Терлоевой, в семье все члены переболели новым вирусом в легкой форме, и только Изабелла оказалась беззащитной перед этой болезнью — у нее сахарный диабет.

— У Изабеллы резко подскочил сахар до 35 единиц, потом упал, снова подскочил — такие карусели были. Температура была 37,5, слабость, тошнота, рвота, — рассказывает Индира Терлоева о симптомах болезни дочери.

Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки.

— До сих пор она у нас находилась на интенсивной терапии. На данный момент наблюдается положительная динамика. Наблюдаем девочку совместно с эндокринологом. Дальше планируем долечивать Изабеллу Терлоеву в профильном отделении, — говорит о состоянии подростка Лидия Аушева, врач-реаниматолог ДРКБ.

Положительная динамика и у другого больного — Усмана Дзангиева. Семнадцатилетний пациент поступил в больницу со схожими симптомами, как у Изабеллы: были одышка, повышенное давление, боль в мышцах. От кого он мог заразиться, пациент не может ответить уверенно. По словам Усмана, в его окружении нет тех, кто сдавал анализы на Covid-19, да и в опасность вируса до этого дня он не сильно верил.

— Я не то, чтобы не верил в существование вируса, просто не считал его серьезным. А сейчас я сам заболел и в таком вот состоянии лежу в больнице. После этого свое мнение я кардинально поменял и советую всем остерегаться этой болезни, — говорит парень.

Повышенная температура, слабость в теле, потеря обоняния — это лишь часть симптомов ковид-19 у детей. По словам врачей, чаще всего к ним в больницу поступают дети уже с признаками дыхательной недостаточности. Аппаратами ИВЛ и кислородными масками в ДРКБ оборудована каждая палата.

— Все 20 коек обеспечены подачей кислорода. Мы можем подключить ребенка и проводить оксигенотерапию — подачу увлажненного кислорода. На территории нашей больницы есть собственная кислородная станция. Поэтому кислород у нас вырабатывается в достаточном количестве и централизованно разводится по отделениям.

Учитывая, что весенний опыт борьбы с коронавирусной инфекцией научил врачей более эффективно противостоять ей, вторая волна пандемии воспринимается людьми менее болезненно. Хотя статистика по Ковид-19 более тревожная, чем весной текущего года. По последним данным, в стране число заразившихся вирусом перевалила за 2,5 млн. Повсеместная вакцинация в России уже началась, но как скоро она стабилизирует ситуацию, до конца неизвестно. Поэтому профилактические меры пока являются единственным средством снизить распространение вируса. И врачи постоянно просят не пренебрегать средствами защиты.

— Профилактика — это прежде всего соблюдение масочного режима, особенно в помещениях, где большое скопление людей. Речь идет о медицинских, образовательных учреждениях — больницах, вузах, ссузах, школах, детских садах, магазинах. Также необходимо соблюдать дистанцию в полтора-два метра и тщательно мыть руки, пользоваться противовирусными дезинфекторами, — снова призывает жителей республики Зарема Цечоева, педиатр ДРКБ.

— Кроме того, в осенне-зимний период лучше всего одеваться теплее, употреблять витамин С, чаще проветривать помещение. И не нужно пытаться самостоятельно определить, чем вы болеете. При любом недомогании лучше сразу обратиться к участковому врачу, — добавляет врач.

Исходя из всего сказанного здесь, уважаемые родители, если ваш ребенок кашляет или у него появилась высокая температура, это не обязательно означает, что у него Covid-19. Но чем терзаться сомнениями, лучше лишний раз обратиться к педиатру. Он на основе симптомов определит следующие шаги. Самостоятельно можно лечить только симптомы: снять боль в горле или высокую температуру. Всем здоровья!