Однако степень участия собственников жилья в процессах управления домами и решения возникающих вопросов, в том числе энергосбережения и экономии ресурсов, пока недостаточно высока. В связи с этим 30 ноября в России стартовал Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства — «Е-ДИКТАНТ», который продлится до 19 декабря 2020 года. Это совместное мероприятие Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего».

Цель проекта — содействие популяризации знаний по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышения интереса граждан и организаций к данной проблеме. Мероприятия диктанта пройдут в онлайн-формате на сайте. К участию в диктанте приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Победители, определяемые в каждом федеральном округе, будут награждены дипломами и ценными призами.

Контактная информация:

— официальный сайт диктанта;

— телефон call-центра: (499) 653-64-26, звонки принимаются по будням с 10 до 19 часов по московскому времени;

— адрес электронной почты: inf0@tntrgydict.ru.

В соответствии с Положением о проведении «Е-ДИКТАНТА», задания составляются авторским коллективом, в который входят представители Фонда поддержки образовательных программ, а также специализированных организаций, осуществляющих деятельность в сферах энергоснабжения и ЖКХ.

Каждый этап диктанта состоит из 50 вопросов по тематике энергоснабжения в сфере ЖКХ различного уровня сложности, среди которых задания на определение верного порядка, выбора лишнего варианта из группы, установления соответствия и проч.

Каждый вопрос состоит из текстовой формулировки и иллюстративного материала (фотография, рисунок, график, скриншот и т. д.) и имеет не менее четырех вариантов ответов, среди которых только один правильный ответ.

Диктант проводится на всей территории Российской Федерации в онлайн-формате в два этапа:

— первый этап (отборочный тур) проводится с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;

— второй этап (финальный тур) проводится 19 декабря 2020 года.

Для участия в первом этапе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте диктанта, создать личный кабинет и ответить на вопросы диктанта. Время на выполнение заданий первого этапа диктанта составляет 120 минут.

За каждый правильный ответ на вопрос участник получает 2 балла. Максимальное количество баллов за первый диктант — 100.

Для прохождения во второй этап необходимо набрать не менее 50 баллов в отборочном туре.

Участники диктанта получают следующее количество баллов:

— с 1-го по 30-й вопрос — по одному баллу за каждый верный ответ;

— с 31-го по 40-й вопрос — по три бала за каждый правильный ответ;

— с 41-го по 50-й вопрос — по четыре бала за каждый правильный ответ. Максимальное количество баллов за второй этап диктанта — 100.

Финальный тур проводится на YouTube-канале организатора диктанта. Начало в 12 часов по московскому времени. Продолжительность второго этапа также 120 минут.

Все участники второго этапа мероприятия принимают также участие в лотерее, для чего каждому из них присваивается индивидуальный номер. В прямом эфире оргкомитет мероприятия с помощью генератора случайных чисел отбирает 10 победителей лотереи.

С 30 ноября 2020 года до 23:59 по московскому времени 18 декабря 2020 года в официальных аккаунтах диктанта в социальных сетях среди участников диктанта проводится еще и конкурс на лучшую публикацию по теме энергосбережения в сфере ЖКХ.

Победителями диктанта становятся 48 участников второго этапа, занявшие первые шесть позиций общего рейтингового списка в каждом федеральном округе РФ, в соответствии с количеством баллов, полученных во втором этапе.

Списки победителей диктанта, лотереи и конкурса в соцсетях будут опубликованы на сайте диктанта не позднее 21 декабря 2020 года.

Награды получат по почте. Все участники второго этапа диктанта принимают участие в лотерее.