Основные цели этой даты — привлечение внимания широкой общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом, повышение информированности об артритах во всех его формах.

Кто входит в группу риска и какими осложнениями грозит заболевание суставов, рассказал врач Республиканского центра медицинской профилактики Людмила Бузуртанова:

— В группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек независимо от возраста. Но наиболее часто тяжелые ревматические заболевания суставов, связанные с быстрым развитием артрита, поражают лица трудоспособного возраста.

Артрит — серьезное воспалительное заболевание сустава или нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит не только к болевым ощущениям и ограничению движения, но и к инвалидности и утрате трудоспособности.

Существует ряд факторов, обуславливающих риск развития артрита. Это: пол — женщины в пять раз чаще болеют, чем мужчины; травмы — переломы и серьезные травмы повышают риск развития артрита; ожирение — суставы тучных людей испытывают дополнительную нагрузку, поэтому их хрящевая ткань разрушается быстрее, чем у людей с нормальным весом; особенности трудовой деятельности — однообразная поза и стереотипные движения повышают риск развития артрита; генетическая предрасположенность — 40-60% случаев артрита локтя, бедра и колена может передаваться по наследству.

Если у вас появились симптомы воспаления суставов, то не следует тянуть с визитом к врачу. А это: припухлость одного или нескольких суставов — небольшое увеличение их в объёме, часто сопровождающееся болезненностью, местным повышением температуры; утренняя скованность — практически полная обездвиженность в суставах после ночного сна, которая проходит после небольшой разминки (ощущение необходимости «размять» суставы); боль в суставах, особенно выраженная в ночное и утреннее время, ограничивающая повседневные движения в суставах; боль в суставах, усиливающаяся при движении и деформация суставов — изменение формы, конфигурации суставов.

Но любую болезнь, как говорится, легче предупредить, чем лечить. Поэтому считаю важным предостеречь наших читателей от развития этого заболевания. Необходимо поддерживать вес тела в пределах нормы, отказаться от курения и алкоголя, регулярно заниматься физическими упражнениями, так как подвижные суставы и эластичные связки продлевают жизнь костного хряща. При занятиях спортом нужно соблюдать технику безопасности и режим тренировок. Обувь выбирать надо удобную, на широком устойчивом каблуке, чтобы избежать повышенной нагрузки на суставы и травмы. Если вы работаете за компьютером, много пишете от руки или совершаете другие однотипные движения, то следует периодически выполнять упражнения, снимающие нагрузку с суставов и улучшающие их подвижность. И, главное, если вы получили травму, не занимайтесь самолечением. Лучше обратиться к специалисту.