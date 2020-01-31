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Временное проживание лица без гражданства

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Вопрос: Я имею разрешение на временное проживание лица без гражданства. Могу ли я получать бесплатную медицинскую помощь при обращении в поликлинику?

Ответ: В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства, а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О беженцах.

Таким образом, при наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство на территории Российской Федерации, лицу без гражданства может быть выдан полис обязательного медицинского страхования, после чего он вправе рассчитывать на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации. За получением полиса обязательного медицинского страхования рекомендуем обратиться в любую страховую медицинскую организацию по месту регистрации или по месту жительства застрахованного лица.

На вопросы читателя отвечает юрист
Самарская Елена Александровна
Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08

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