Знакомясь с мыслями нашей читательницы Зины Галаевой, приславшей этот своеобразный экскурс в прошлое, некоторые могут подумать — ну кому, мол, интересна история жизни тетушки Либы, таких судеб тысячи. Но не всё так примитивно, как может показаться, ведь здесь прослеживается то, чего так недостает нам сегодня: ответственности, неподдельного гостеприимства, взаимоуважения, сострадания, согласия, теплоты и заботы.

Под «режиссурой» тети Либы

Вспоминая студенческие годы в Грозном, с особой теплотой вспоминаю образ тети Либы, в доме которой я часто жила. Ну, а если быть точнее, в Грозном жил мой дядя по отцу, звали его воти Товмарза, его женой и была тетушка Либа. У них было шестеро сыновей и две дочери, жили они на «Минутке», на улице Филатова.

Кстати, в Грозном дом моего дяди называли «белым домом», он, действительно, был большим и белым, находился рядом с консервным заводом. Шла я к нему с желанием быстрее окунуться в обстановку дружбы, согласия, теплоты и заботы, царившими в нем. Семья моего дяди была известна гостеприимством, красавцами сыновьями, мудростью дяди и его жены.

Высока была роль тети Либы, под режиссурой которой происходили все события в доме. Высокого роста, улыбчивая, радушная, несмотря на больную и постоянно перевязанную ногу, шла она встречать и провожать всех, кто пересекал дверь ее длинного двора.

Именно такой она и осталась в моей памяти навсегда...

До сих пор, а я уже в зрелом возрасте, не перестаю удивляться и восхищаться ее умом, гостеприимством, мудростью, общительностью, если хотите, мужеством. Да, да, это про таких женщин сказано «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

В этой большой семье всегда были гости: люди из Грозного, студенты-заочники из Малгобека, наши — галаевские из Сагопши, родственники по линии тети Либы, друзья шестерых сыновей, соседи и многие другие... Тетушка любила людей.

Вся семья хорошо изъяснялась с соседями чеченцами на чеченском языке, жили они с ними дружно. Во дворе, отдельно от большого дома, была кухня с двумя комнатами с отдельными входами, в этих комнатах большей частью проводили время ребята со своими друзьями.

«Хорошо, Либа, я повинуюсь»

Никогда не забуду, как после занятий в университете меня, голодную студентку, ждал борщ тети Либы с лучшим куском мяса, специально оставленным для меня. А еще она делала для меня чапильгаш (национальное блюдо из теста), обильно поливая их маслом, как я это люблю...

Помню, как-то к ним приезжали в гости русские из Москвы. Тетя Либа готовила кушать для них в большой сковороде, а они после еды говорили ей: «Все было так вкусно, так вкусно...» Мне казалось странным, что гости из огромного города так усердно и искренне ее благодарят. Что они здесь не видели, ведь они — москвичи?! Много позже, став старше, я поняла почему: нельзя было не оценить трудов тети, которая была талантлива во всем.

Несмотря на всю неординарность характера моего дяди, которого я тоже очень любила, эта женщина с большой буквы умела договариваться и с ним. В прошлом дядя был председателем Сагопшинского сельского совета, а в Грозном работал в сфере торговли. В доме его стараниями был достаток.

Тетя Либа пользовалась у него уважением, и он этого не скрывал. Нельзя было без улыбки смотреть на него, когда он, признавая свои ошибки, повторял ей: «Либа, хорошо, я повинуюсь».

Когда я приезжала из дома в Грозный, они оба неизменно задавали мне вопрос: «Ну, что там нового у нас, дома?» Они всегда были в курсе всего, что происходило в Малгобеке, Сагопши, не пропускали ни одно мероприятие, приезжали погостить.

Кстати, тетя Либа не жалела, что уехала жить в Грозный, говорила, что дом в родовом Сагопши есть, когда умрёт, там и похоронят... Так и случилось. Через много-много лет, когда ее привезли хоронить на кладбище в Сагопши из Нальчика, куда они с семьей перебрались после войны в Грозном, мне казалось, почему же весь мир не плачет в этот день, ведь умерла такая женщина?!

Умная женщина и заботливая мать

Тетя Либа была умной женщиной, настоящей матерью. И вот почему. Как-то Магомет, второй ее сын, он тогда работал в «Роспотребсоюзе», по приезде домой, подозвал меня, открыл багажник машины, в котором было полно всяких продуктов, и похвастался: «Вот как я их кормлю...» Подошедшая к нам тетя Либа сказала сыну: «Что ж, я тебя тоже так растила...»

Она по-своему старалась не перехваливать сына. Помню, как тот же Магомет со своей женой Фатимой собрались ехать к ее родственникам по поводу приезда из армии ее брата (кажется, его звали Батыр). Тетя Либа крикнула им вдогонку: «Дайте 350 рублей на приезд Батыра из армии». Замечу, что в 80-е годы это были приличные деньги. Я бы не обратила внимания на всё это, если бы тетя Либа не сказала мне потом по секрету: «Они-то дадут там, сколько хотят, я хочу, чтобы они меня больше уважали». Да, это для меня был хороший урок.

Что и говорить, моя тетушка умела ладить со снохами. Роза, старшая невестка тети Либы, поначалу почти не умела делать что-то из теста. Тетя Либа как-то на кухне, при мне, пододвинула к ней помойное ведро и сказала так: «Тесто, которое не получится, выбросишь туда, которое получится, оставишь. Давай, меси тесто». Вот такая она была, умница.

Мы с ней часто смеялись над Маремкой, моей младшей сестренкой (тогда еще школьницей), которая, слушая мои рассказы о тете Либе, как-то возмутилась: «А что, она лучше нашей мамы?!».

Тетя Либа была авторитетом и для сыновей. Согласитесь, что не так просто справляться с шестью сыновьями, которые одинаково выросли, почти одногодки, статные, красивые, с характерами. Мало кто не знал этих ребят в Грозном, особенно выделялся из них всеобщий любимчик Шаха (Шахангири). А сколько девушек по нему вздыхало... Это мать научила их нежно заботиться о сестрах, что они делают, и по сей день.

Подарок тети Либы

Учиться в те времена нам, детям из многодетной семьи (девять детей), содержал которых один отец — водитель автобуса, при этом четверо старших были студентами одновременно, было нелегко. Ума не приложу, как с этим вообще можно было справиться! Моему счастью не было предела, когда тетя Либа выкроила и пошила нам с сестрой Любой, тоже тогда студенткой, платья с галстуками из красивого трикотина. Они до сих пор у меня перед глазами. Такая помощь тети Либы казалась большим подарком. Думаю, на том свете отозвались все ее добрые дела.

Портрет тети Либы был бы неполным, если не вспомнить еще и зоахалонаш (сватовство), за которые она бралась смело. И знаете, все у нее получалось, был список пар, которых она соединила по воле Аллаха.

Маднат, племянницу мужа тети Либы, когда она осталась одна, без родителей, тетя перевезла к себе в Грозный, согрела материнским теплом, дала ей образование, выдала ее там же замуж. Как вспоминает Маднат, не было бы тети Либы в ее жизни, неизвестно как бы сложилась ее судьба.

Сколько бы я ни писала о тете Либе, нет тех слов, которые могли бы обрисовать во всей полноте ее портрет. Про таких женщин, как она, ингуши говорят — «къонахмо саг я» (она, как мужчина), имея в виду ее характер. Вспоминая уроки ее жизни, думаю, что они не могли не повлиять на нравственный стержень моего характера.

Моя жизнь сложилась иначе, чем у нее. Но не могу не задать себе вопросы: «Смогла бы я на ее месте быть такой, как она? Что оставлю после себя я?» Я не знаю ответов на эти вопросы... Знаю, только одно, хорошо в жизни иметь такую тетушку Либу! Моя глубокая благодарность и признательность ей за все, что она делала для меня и для других.