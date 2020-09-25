Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, на этой неделе также состоялось очередное совещание с участием заместителя полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максима Владимирова, руководителей территориальных органов федеральных органов власти и руководителей исполнительных органов государственной власти Ингушетии, где обсудили общие вопросы реализации национальных проектов.

«Мы здесь для того, чтобы помочь вам со всеми возникающими вопросами и проблемами по нацпроектам, и мы все сделаем для народа. Поэтому, коллеги, рассчитываем на плодотворное сотрудничество и взаимопомощь», — сказал Максим Владимиров.

В свою очередь, председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поблагодарил гостей за содействие и поддержку и сообщил о том, что в рамках майского Указа Президента РФ в республике реализуется 50 региональных проектов. 7 млрд 339 млн рублей — таков общий объем средств, направленных на реализацию региональных проектов в этом году, 7 млрд 171 млн рублей из которых федеральные. Данные средства направлены на реализацию более 150 мероприятий — это объекты капитального строительства, а также мероприятия по созданию условий для улучшения качества жизни каждого жителя республики.

Один из докладчиков на совещании, начальник Управления организации проектной деятельности Администрации Главы и правительства республики Бекхан Мальсагов отметил, что для достижения особо значимых результатов в социальной сфере Ингушетией предприняты такие действия, как создание дополнительных мест в дошкольных и школьных организациях, обеспечение медицинских учреждений современным оборудованием, создание условий и других мероприятий по сохранению человеческого капитала в сфере культуры, спорта и т. д.

По словам Бекхана Мальсагова, практически по всем нацпроектам наблюдается высокий уровень технической готовности, который удалось повысить до 60% только за последний месяц.

«Всего заключено 122 контракта, кассовое исполнение в пределах нормы. Так, по нацпроекту «Демография» запланировано строительство футбольного поля с улучшенным покрытием и 14 объектов дошкольного образования на 3080 мест, по 12 из которых завершено строительство с готовностью к вводу в эксплуатацию», — доложил начальник Управления организации проектной деятельности.

В ходе доклада было также озвучено, что по нацпроекту «Образование» запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 8 объектов общего образования на 5094 места и создание 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

В рамках еще одного нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено обустройство и создание комфортных условий на 43-х общественных территориях в муниципальных образованиях региона, из которых 34 уже завершены в полном объеме. Кроме того, ведется строительство школ на 704 места в Магасе и на 540 мест в с. п. Яндаре.

Одними из самых значимых мер, в результате которых будут улучшены экологические условия проживания 5205 человек, являются реконструкция прудов в городах Назрань и Карабулак (нацпроект «Экология»). Готовность данных объектов составляет порядка 100%.

«Стоит также отметить, уже второй год Ингушетия досрочно завершает строительство объектов дорожного хозяйства в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». В прошлом году мы оказались в первой десятке среди регионов России, а в этом году и в первой тройке», — резюмировал начальник управления.

По итогам выступлений участников заседания состоялось обсуждение результатов и предстоящих по реализации проектов целей.

«Судя по представленной информации, исполнение нацпроектов набирает обороты и идет полным ходом. Без срывов, что очень важно. Уверен, что по факту сделано гораздо больше, чем рассказано. Осталось только документально это все оформить. Спасибо всем за огромную проделанную работу», — сказал Максим Владимиров.

В свою очередь Владимир Сластенин отметил, что, несмотря на нелегкое начало года, республике удается выполнять целевые показатели.

«На нас возложены серьезные задачи в рамках реализации Указа Президента РФ. Многое уже сделано, но нельзя расслабляться — будем продолжать в том же темпе и решать поставленные задачи в установленные сроки», — заключил премьер республики.