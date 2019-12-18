Торжественная церемония награждения лауреатов XXV Всероссийской национальной премии «Профессионалы — гордость России» состоялась в Москве 15 декабря. На мероприятии отметили лучших представителей бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, заслуживающих поощрения за вклад в развитие России.

Республику Ингушетия на данном мероприятии представили ГБДОУ общеразвивающего вида «Детский сад № 6 г. Сунжа «Волшебная страна», руководителем которого является Эсет Сайнароева, и ГБОУ «Лицей № 1 г. Сунжа» под руководством Хадижат Черкиевой.

Звание «Лучшее дошкольное образовательное учреждение России» свидетельствует о достигнутом превосходстве среди подобных организаций, благодаря высокому профессионализму руководителя и слаженной работе коллектива. Оно присвоено на основании рекомендательных писем Министерства образования и науки РФ, органов государственной статистики (Росстат), региональных органов управления образования, а также на основании информации СМИ и других открытых источников.

Своими впечатлениями с нами делится руководитель детского сада № 6 «Волшебная страна» Эсет Сайнароева.

— Мне очень приятно поделиться этой радостью со всеми, — говорит она. — Мы уже были обладателями этой награды в 2017 и 2018 годах. И вот третья награда. Наш детский сад включен в официальный реестр лауреатов Всероссийской национальной премии как «Лучшее образовательное учреждении России».

Мероприятие было подготовлено на высшем уровне. Участников и победителей встречала известная ведущая Ангелина Вовк и Мария Белова, организатор, председатель и генеральный директор Международной академии общественного признания. Была подготовлена концертная программа с участием звёзд эстрады.

На церемонию награждения были приглашены известные политики, бизнесмены, деятели культуры и искусства. Очень приятно было видеть среди них Максима Дунаевского, Светлану Немоляеву, Катю Семёнову и других известных людей в мире искусства.

Награды нам вручал депутат Государственной Думы Егор Жирков. Мы в свою очередь пообещали, что будем держать этот флаг высоко, как сегодня, и нести его дальше с успехом, завоёвывая всё новые и новые рубежи.

В основу нашей победы легла, конечно же, проделанная нами работа. Мы предоставили материал в электронном виде в соответствии со статьёй 273 Закона об образовании. Нам задавались вопросы. Мы отвечали. Вся работа нашего дошкольного образования направлена на формирование общей культуры ребёнка, на развитие физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, а также сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Это четко и ясно зафиксировано в федеральном образовательном стандарте, то есть в Законе об образовании.

Соответственно каждому пункту мы высылали фото- и видеоматериалы. Был проведён мониторинг нашего детского сада. Эксперты, которые проводили анализ и выявляли лучшее дошкольное образовательное учреждение России, отметили качество нашей деятельности. И в итоге наш садик признан одним из достойных, чтобы его включить в реестр лауреатов Всероссийской национальной премии

Конечно же, это достижение всего моего педагогического коллектива, который трудится с интересом и энтузиазмом. Без них бы не было и этой победы. Мои девочки молодцы!

Ну и, конечно же, наши родители. Они и поддерживали нас всячески, и переживали, и звонят сейчас, поздравляя с наградой.

Также хочется отметить, что Мария Анатольевна Белова очень хорошо отозвалась об образовательных учреждениях нашей республики. Мы же в свою очередь получили сертификат, и в подтверждение статуса нам вручили настенную награду установленного образца, сертификат о праве пользования наградных знаков и логотипа премии «Лучшее дошкольное образовательное учреждение России».