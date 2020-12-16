Волонтеры

Они не остались в стороне

Волонтёрам Ингушетии вручили памятные медали Президента России

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Заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Марьям Амриева и председатель комитета по делам молодежи Анзор Мархиев вручили волонтёрам федеральные награды.

В своем выступлении Марем Амриева отметила, что «в период пандемии мы ощутили, что стоим плечом к плечу. Я искренне благодарна каждому из вас, кто принял участие в акции. Мы продемонстрировали уникальные способности — объединиться и дать мощный результат, которым есть повод гордиться».

Добровольцы нашей страны, в том числе и Республики Ингушетия, делают много для развития волонтёрского движения.

«Можно сказать, что в нашей республике мероприятия регионального масштаба проходят именно с участием добровольцев, которые вносят огромный вклад в развитие республики, — отметили в пресс-службе комитета по делам молодёжи региона. — Акция «Мы вместе» стала доказательством того, что в Ингушетии очень много благородных, отзывчивых и добросердечных людей».

В период ограничительных мер волонтеры акции оказали помощь свыше 20 000 жителям пожилого возраста и людям, оказавшимся в социально трудном положении. И в данный период волонтеры акции «Мы вместе» продолжают оказывать помощь нуждающимся.

«Очень тяжело оставаться в стороне, когда сложилась такая сложная ситуация в стране. Людям старшего поколения сейчас очень опасно выходить на улицу, для их же безопасности мы вместе должны им помочь. Один пожилой мужчина остался на самоизоляции, а жизненно необходимые лекарства закончились. Получить их можно было только в Назрани, заявку отработали быстро. Мужчина слёзно благодарил нас: «Спасибо вам и вашим родителям за таких детей», — вспоминают волонтёры.

Акция «Мы вместе» стала для жителей России настоящей поддержкой в период ограничительных мер. Волонтеры привозили продукты, лекарства, помогали оплачивать услуги, поддерживали морально.

В настоящее время свыше 118 тысяч волонтеров акции «Мы вместе» ежедневно оказывают психологическую, юридическую, гуманитарную помощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и жителям отдаленных поселений страны. Порядка 8 тысяч волонтеров оказывают помощь в медицинских учреждениях.

Напомним, общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» была запущена в стране 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции.

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