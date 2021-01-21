В 1978 году в статье «Три капитана» говорилось о братьях — капитанах Салмане и Абдул-Беке Маматиевых и их двоюродном брате — капитане Ахмете Асланбековиче, поиск материалов о котором ведёт Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Позже о нем писала научный сотрудник этого музея Ф. Могушкова. Но, к сожалению, материалов о нашем летчике было немного. В рамках готовящейся к изданию книги «Ингуши в истории российской авиации», мы провели некоторую исследовательскую работу по поиску материалов о нём и нашли интересные сведения.

Родился Ахмет Асланбекович в 1916 году в с. Гамурзиево в семье известного и уважаемого в народе Асланбека Гальмиевича Маматиева, инициатора организации кооперативного дела в Назрановском округе, члена совета Терского союза учреждений мелкого кредита, участника Первой мировой войны, офицера Российской императорской армии, награжденного за боевые отличия четырьмя Георгиевскими крестами, двумя орденами (Владимира и Станислава) и золотым оружием.

В семье Асланбека было четверо детей — два сына и две дочери, один из них — Ахмет Асланбекович — и стал военным летчиком-испытателем.

Из материалов писателя Салмана Озиева мы узнаем, что в начале 20-х годов Ахмет Асланбекович Маматиев учился в медресе, при этом хорошо владел русской грамотой. Учились они вместе с Магометом Куркиевым, позже ставшим известным арабистом.

Через несколько лет Ахмет ушел из медресе, окончил Зооветеринарный техникум в с. Гамурзиево (ныне аграрный техникум), некоторое время работал учителем в с. Насыр-Корт. Да, он искал себя, именно своё предназначение. Его отличительными чертами являлись коммуникабельность и ответственность. Он был всеобщим любимцем. Родственники и друзья ждали его всегда.

Высокий, статный, красивый от природы горец привлекал внимание окружающих. В 1931 году Ахмет Маматиев занимал должность председателя завкома Орджоникидзевского крахмального завода. Однако призвание быть летчиком в нем набирало силы.

К тому времени в стране ускоренными темпами развивалась отечественная авиация. Подготовке авиационных специалистов уделялось большое внимание. Нужны были высококвалифицированные технические кадры для качественной подготовки самолетов к полетам. Ахмет Маматиев поступает Вольскую объединенную школу летчиков и авиатехников, которая согласно Приказу Реввоенсовета СССР № 44 от 6 июня 1931 г. была реорганизована и стала именоваться Второй военной школой авиационных техников (2-я ВШАТ).

В 1935 году, получив специализацию авиационного техника второго ранга, он становится инструктором-авиамехаником авиационного технического училища в Вольске (1935-1938 гг.).

Выбирая для себя сложную профессию летчика, Ахмет ясно осознавал, что это особая ответственность и готовность учиться всю жизнь, быть физически сильным и настойчивым. Сила воли помогла ему овладеть этой профессией в совершенстве. Он был очень талантливым человеком, летал на разных самолетах, хорошо знал их конструкцию и вскоре был принят в конструкторское бюро по строительству самолетов.

В середине 30-х годов, когда перед конструкторским бюро встал вопрос об испытании самолетов новых конструкций в полетах над высокогорной местностью, в условиях обилия воздушных ям, выбор пал на Ахмета Маматиева. И в этом сложном деле Ахмет проявил себя мужественным и талантливым испытателем самолета. Перелёт, совершенный им через Памир, был лучшим и непревзойденным доселе испытанием.

Он стал признанным и авторитетным специалистом летного дела. «Им был совершен беспосадочный перелет из Ташкента в Кабул», — писал С. Озиев. Афганские летчики сначала встретили его с подозрительностью и следили за ним. Затем узнали, что он мусульманин с Кавказа, уроженец с. Дошлакъ-юрт (Гамурзиево), рассказали ему, что у них в Министерстве просвещения работает Мухамад Дошлакинский, который курирует арабские школы.

Очень трогательной была их встреча. По рассказам Абдурахима Салмановича Озиева, Ахмет Маматиев, узнав своего земляка, произнес слова аята, который они часто повторяли в детстве. Встреча была очень теплой и искренней. Это был Магомет Кутиевич Куркиев, с которым они в детстве учились в медресе. Связь с родными у него была потеряна, и только благодаря Ахмету Маматиеву на родине узнали о том, что Магомет Куркиев жив и здравствует.

Служба Ахмета Маматиева продолжалась. А между тем в селе Гамурзиево в Ингушетии жила его семья — мама, жена и четверо детей. Не так часто, но все же ему удавалось навещать семью и снова возвращаться на свою службу.

В 1939 году Ахмет Маматиев был призван в армию. Судя по удостоверениям, датируемым 1940 годом, он занимался отбором кандидатов в Вольское авиационное техническое училище во всех частях и военкоматах Северо-Кавказского военного округа. География маршрутов воентехника была широкой: Ростов-на-Дону, Краснодар, Орджоникидзе, Ворошиловск, Нальчик, Грозный, Астрахань, Сталинград. Он консультировал летчиков, авиамехаников. «Некоторое время он был у нас инструктором», — вспоминал Герой РФ, боевой летчик Мурад Оздоев, который в 1940 году учился в Армавирской военной авиационной школе пилотов. Он всецело посвятил себя летному делу.

А. А. Маматиев имел высокое доверие руководства, был грамотным инструктором. «Получая высокое звание командира военного техника, — говорится в его обращении к секретарю 31-ой партийной организации, — заверяем Вас, что оправдаем высокое звание члена большевистской партии в строевых частях ВВС РККА».

Внезапное нападение немецко-фашистских захватчиков на СССР вызвало необходимость эвакуации военно-учебных заведений и промышленных предприятий оборонного значения из прифронтовых районов в восточные районы страны. Так Волчанская школа авиамехаников (ХВО), в которой техником и старшим инструктором, а с апреля 1941 года начальником учебного аэродрома служил капитан Ахмет Маматиев, оказалась на территории Среднеазиатского военного округа, в Сталинабаде.

Участие в боевых вылетах, бесконечные перелеты, в том числе на линию фронта, подорвали здоровье мужественного человека, капитана, военного летчика-испытателя Ахмета Асланбековича Маматиева, человека безудержной энергии и работоспособности. Умер 17 ноября 1943 года.

Осталась семья Ахмета Маматиева — Зейнал Куркиева и четверо детей: Магомед и Идрис, Хава и Мадина. Память о военном летчике бережно хранят в его семье потомки, хранят соотечественники.

О жизни и службе этого удивительного человека мы говорили с Абдурахимом Салмановичем Озиевым (Дала гешт долда), с родственниками, которые поделились с нами некоторой информацией, за что выражаем им искреннюю благодарность.

Имя Ахмета Асланбековича Маматиева сохранится в анналах истории.