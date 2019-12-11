При составлении рейтинга учитывался объём собранного мусора, количество водоёмов и коэффициент отношения числа участников акции к населению региона. Так, в Ингушетии, на уборку вышел практически каждый третий житель республики.

В топ самых активных регионов также вошли Татарстан, Дагестан, Бурятия и Тыва, Красноярский край, Калужская, Саратовская, Астраханская, Волгоградская, Кемеровская и Липецкая области.

К примеру, в 2018 году в акции приняли участие рекордное число волонтеров — 1,8 млн человек, из них — 210 тыс. человек из Ингушетии. Всего по стране тогда волонтеры акции очистили 5 300 водоемов в 85 регионах страны, установив новый рекорд не только по численности участников, но и по количеству собранного мусора — 1,7 млн мешков. Среди водных объектов, где были проведены уборки, крупнейшие реки и озера России: Байкал, Ладожское, Онежское, Телецкое озёра, реки Волга, Енисей, Дон, Урал, Печора, Обь и Амур. В ряде субъектов уборки впервые проводились с применением технологии раздельного сбора мусора.

В 2019 году акция «Вода России» впервые прошла в формате экомарафона, который стартовал в мае в Нижнем Новгороде, а завершился в октябре в Крыму. Формат экологической эстафеты позволил объединить все 85 регионов и дал новый рекордный результат: более 24 тыс. км береговой линии было очищено от мусора силами порядка 1 млн волонтеров. При этом более 20% мероприятий прошло с применением технологии раздельного сбора мусора.

«Сегодня на примере акции «Вода России» мы можем говорить не только о количественных показателях, но и о качественном улучшении экологической культуры в стране. Результаты независимых социологических исследований ежегодно демонстрируют рост вовлеченности жителей страны в вопросы использования и охраны водных объектов. Наша текущая задача — обеспечить необходимую базу для реализации этого стремления», — отметил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Всего при поддержке Минприроды России, Центра развития ВХК, федерального агентства «Росводресурсы» и движения ЭКА в серии было проведено 10 экомарафонов: «Чистые берега Волги», «От Онеги до Ладоги», «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма» и марафон в Краснодарском крае.

Отметим, что проводимая с 2014 года Министерством природных ресурсов акция «Вода России» с каждым годом увеличивает свою географию и вовлекает всё больше участников. За пять лет проведения акция стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в стране и объединила порядка 5 млн человек.

В 2014 году было очищено 1 700 водоемов в 54 регионах, в акции приняли участие 200 тысяч человек. В 2015 году — 3,5 тысячи водоемов в 72-х регионах, в акции приняли участие 300 тысяч человек. В 2016 году — 9 тысяч водоемов в 80-ти регионах России, в акции приняли участие миллион человек. В 2017 году 1,5 миллиона человек приняли участие в уборке 10 тысяч водоемов в 80-ти регионах России. В 2018 году в акции приняли участие рекордное число волонтеров — 1,8 млн человек.

В 2019 году акция «Вода России» впервые прошла в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», национального проекта «Экология».