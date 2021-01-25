Штрафы от видеорегистраторов могут отменить
Водителей транспорта оперативных служб освободят от штрафов за вынужденное нарушение скоростного режима
Недавно, во время поездки по федеральной трассе «Кавказ», обратила внимание на машину «Скорой помощи», у которой одна цифра в номере была заклеена белым лейкопластырем. Раньше сталкивалась с тем, что к подобным уловкам иногда прибегают и водители спецтранспорта, сопровождающие чиновников высокого ранга. И связано это с тем, что из-за специфики своей работы они вынуждены нарушать скоростной режим. А потом им за это прилетает штраф из ГИБДД. Но, оказалось, что такие же проблемы возникают и у водителей медицинского транспорта, чья задача — оказание экстренной помощи, а скорость зачастую обязательное условие, чтобы успеть спасти чью-то жизнь.
По информации в СМИ, даже для полицейских машин стало обыденностью прикрывать номера при несении службы, потому что от автоматического штрафа никто не застрахован. А обжаловать его — всегда проблема. То же самое касается и машин другой оперативной службы — пожарных.
Проблема эта, наконец, может быть решена при участии депутатов. Народные избиратели предлагают не оформлять штрафы в автоматическом режиме на машины со спецокраской, у которых работал маячок. Имеются в виду все машины оперативных служб: пожарные, полицейские, «скорые» и прочие. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на одного из авторов этого проекта — председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, правила дорожного движения допускают, что водители автомобилей с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований по соблюдению отдельных правил дорожного движения, в том числе сигналов светофора и скоростного режима, при условии обеспечения безопасности движения. Однако на деле при применении автоматической фотовидеофиксации их нарушения фиксируются, а владельцам машин направляются штрафы.
«Имеются случаи, когда государственные учреждения данную административную ответственность перекладывают на водителей транспортных средств, которые, выполняя неотложное служебное задание, были вынуждены нарушать установленные правила дорожного движения, — напоминает Ярослав Нилов. — Это касается даже водителей автомобилей «скорой помощи», которые для спасения жизни больного нарушали скоростной режим».
«Такие штрафы должны отсеиваться теми, кто их подписывает. Но этого не происходит. Поэтому депутаты и решили внести поправку в Кодекс об административных правонарушениях, где четко прописать, что собственник (владелец) транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета освобождается от административной ответственности за нарушения правил в случае их фиксации в автоматическом режиме», — пишет «Российская газета».