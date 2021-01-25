По информации в СМИ, даже для полицейских машин стало обыденностью прикрывать номера при несении службы, потому что от автоматического штрафа никто не застрахован. А обжаловать его — всегда проблема. То же самое касается и машин другой оперативной службы — пожарных.

Проблема эта, наконец, может быть решена при участии депутатов. Народные избиратели предлагают не оформлять штрафы в автоматическом режиме на машины со спецокраской, у которых работал маячок. Имеются в виду все машины оперативных служб: пожарные, полицейские, «скорые» и прочие. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на одного из авторов этого проекта — председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, правила дорожного движения допускают, что водители автомобилей с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований по соблюдению отдельных правил дорожного движения, в том числе сигналов светофора и скоростного режима, при условии обеспечения безопасности движения. Однако на деле при применении автоматической фотовидеофиксации их нарушения фиксируются, а владельцам машин направляются штрафы.

«Имеются случаи, когда государственные учреждения данную административную ответственность перекладывают на водителей транспортных средств, которые, выполняя неотложное служебное задание, были вынуждены нарушать установленные правила дорожного движения, — напоминает Ярослав Нилов. — Это касается даже водителей автомобилей «скорой помощи», которые для спасения жизни больного нарушали скоростной режим».

«Такие штрафы должны отсеиваться теми, кто их подписывает. Но этого не происходит. Поэтому депутаты и решили внести поправку в Кодекс об административных правонарушениях, где четко прописать, что собственник (владелец) транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета освобождается от административной ответственности за нарушения правил в случае их фиксации в автоматическом режиме», — пишет «Российская газета».