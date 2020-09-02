«Мне очень приятно находиться сегодня здесь и иметь возможность разделить с вами радость этого праздника. День знаний — особенный для каждого из нас день. Годы учёбы — самый увлекательный, насыщенный, незабываемый и при этом самый ответственный этап в жизни человека. Школьное время — время воспитания, формирования мировоззрения и образования, которое сегодня объединяет всех нас, маленьких и взрослых, становится основой для успешной карьеры и нормальной, достойной во всех отношениях жизни. Так пусть этот добрый волнующий праздник будет полон светлых надежд, щедрым на цветы и улыбки, а новый учебный год — плодотворным!» — сказал руководитель региона.

Он пожелал учащимся, родителям, педагогическим работникам новых успехов, душевного тепла, счастливого будущего.

По завершении церемониальной части дети отправились на первые после долгих каникул уроки мира и здоровья, а для Главы Ингушетии была организована экскурсия по школе, в ходе которой он осмотрел помещения учебного заведения, проверив, в каких условиях будет проходить образовательный процесс. В учреждении имеются большие спортивный и актовый залы, мастерские, различные кружки, врачебный кабинет.

Напомним, новый учебный год начался в условиях усиления мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Во всех образовательных организациях были проведены мероприятия по уборке и дезинфекции помещений, школы обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Линейки проводились только для учащихся 1, 4, 9 и 11 классов.

В 9-ом микрорайоне Магаса 1 сентября состоялось торжественное открытие детского сада «Маленький гений» на 220 мест. Педагогический коллектив, детей и их родителей со значимым событием поздравили Калиматов и прибывший в регион с рабочей поездкой первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Обращаясь к собравшимся, Глава региона отметил, что за последние годы государством предприняты серьезные шаги по обеспечению доступности и качества дошкольного образования.

«Мы сегодня делаем очередной шаг в развитии дошкольного образования. Детский сад рассчитан на 220 мест с возможностью приема до 300 малышей, что значительно снизит нагрузку на другие учреждения в городе. Дети именно в детском саду получают необходимую образовательную базу, здесь воспитывается их прилежность. Я благодарен федеральному центру, региональному правительству, строителям, которые сделали все, чтобы дети чувствовали здесь себя как дома. Присутствие сегодня на открытии первого замминистра просвещения лишний раз говорит о значимости этого объекта», — сказал Калиматов.

Глушко в свою очередь отметил, что открытие новых детских садов и школ является важнейшим этапом развития образовательной сферы и региона в целом.

«Для меня и празднично сегодня здесь присутствовать, и на самом деле почетно. Открытие каждого социального объекта в нашей стране — очень важное событие, а открытие образовательных учреждений — в десять раз важнее. Потому что крайне важно, чтобы наши дети жили, учились и воспитывались в самых лучших и идеальных условиях. Я желаю детишкам, чтобы этот детский сад был для них домом солнца, домом счастья, друзей. Всех людей, которые строили этот объект, хочу поблагодарить от имени Министерства просвещения России», — сказал замминистра.

На строительство объекта, построенного по федеральному проекту «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», было выделено 186 млн руб. В дошкольном учреждении имеются помещения для 12 возрастных групп. Для малышей подготовили удобные спальни, отдельные для каждой группы, просторные игровые комнаты и другие необходимые помещения.

Глава региона и замминистра совершили обход здания и пообщались с педагогическим составом дошкольного учреждения. Заведующая детским садом рассказала гостям, что все сотрудники детского сада прошли курсы повышения квалификации на базе местного колледжа. В медицинском блоке Главе и гостям сообщили, что для защиты здоровья детей и персонала у них обязательно будет проверяться температура тела на входе в здание, а помещение медкабинета каждые три часа будет обрабатываться бактерицидными лампами.

«Будет не лишним напомнить, что ситуация с новым коронавирусом хоть и не такая напряжённая, как весной, но заставляет проявлять бдительность. Поэтому прошу весь персонал детсада строжайшим образом соблюдать рекомендации врачей и специалистов-эпидемиологов, не допускать отклонений от установленного санитарного режима», — отметил Калиматов.

По словам Глушко, требования Роспотребнадзора по соблюдению безопасности из-за пандемии коронавируса будут действовать до конца года, в связи с чем Глава республики поручил региональным Минобрнауки и Минздраву полностью обеспечить образовательные учреждения необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

В детсаду имеются кабинеты психолога и логопеда, просторные музыкальный, актовый и спортивный залы. Физкультурой с детьми будет заниматься спортивный инструктор с 35-летним стажем. В рамках организации дополнительного образования детей здесь планируется создание хореографического кружка. На территории также открыт музей национальной культуры. Во дворе образовательного учреждения оборудована спортивная площадка для физического развития детей и утренних зарядок. Помимо этого, во дворе построены игровые площадки с закрытыми навесами, песочницами и качелями для игр и отдыха детей на свежем воздухе в любое время года.

По данным Минобразования Ингушетии, в текущем году к приемке к новому учебному году предъявлено 70 детских садов, в том числе 11 — пришкольных, 2 — частных. До конца текущего года власти региона намерены открыть еще 12 типовых дошкольных учреждений на 220 мест, 9 из которых строятся в рамках нацпроекта «Демография».