Экология

Молодые саженцы приобретались в других регионах

Во вновь возобновленном лесопитомнике Ингушетии высадили первые семена деревьев

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Появление собственного лесного питомника в Ингушетии ознаменовалось посадкой 6 видов семян деревьев на территории лесного фонда Назрановского лесничества.

Через пару лет здесь появятся сеянцы красного дуба, сосны обыкновенной, клена, березы, белой акации и липы. Будущие деревья заняли площадь 0,6 га Карабулакского участкового лесничества.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии республики, большая часть семенного материала является собственным сбором лесников этого года. Частично семена предоставлены филиалом Рослесозащиты. В посадке участвовали сотрудники Назрановского лесопожарного центра и лесничества.

Прежде чем посадить семена, на участке была проведена большая работа по подготовке почвы. Выбранную территорию расчистили от пней, порубочных остатков и кустарников. Затем земля была вспахана, выполнено боронование, культивация и лущение. Немаловажным фактором приживаемости является и влажность почвы. Именно поэтому семена сеют поздней осенью.

Семена закапывают на глубине 10 см, чтобы их не склевали птицы. В целом вся территория будет облагорожена забором — так никто не потревожит засеянную землю. Через пару лет сеянцы высотой 50 см будут пересажены в другое место, а в новой почве у них начнет формироваться стебель и листва. После того как саженцы достигнут высоты более 1 метра, они будут готовы для посадки в лесном фонде на свое постоянное место.

Напомним, в 2017 году в Ингушетии перестал функционировать собственный лесной питомник. Чтобы возобновить его работу, Министерством и его подведомственными учреждениями проведена большая работа.

Дополнительный посев семян запланирован также на землях лесного фонда Сунженского лесничества. Здесь определен и практически готов к использованию участок Нестеровского участкового лесничества площадью 2 га.

Результатом всей работы станет полное обеспечение внутренних республиканских потребностей в посадочном материале для лесокультурного производства. До сих пор молодые саженцы приобретались в других регионах.

В долгосрочной перспективе, при эффективной работе лесничеств, удастся получать доходы от реализации этих саженцев.

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