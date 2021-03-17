Благоустройство

Масштабной работе дан старт

Власти Назрани начали внедрять в городе дизайн-код

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Несколько недель назад специалисты администрации Назрани и Центрального административного округа города выдали уведомления предпринимателям о необходимости демонтажа незаконно установленных (без получения соответствующего разрешения в мэрии) вывесок, приведения их в соответствие с действующим дизайн-кодом Назрани.

— К сожалению, предприниматели нас не услышали или не хотели слышать, — рассказал корреспонденту газеты «Ингушетия» градоначальник Урусхан Евлоев. — Поэтому я дал поручение отправить бригаду рабочих и специалистов для демонтажа этих хаотичных вывесок и рекламы.

Наша газета уже сообщала, что в качестве пилотного участка для внедрения дизайн-кода власти культурной столицы республики выбрали центр города — территорию от проспекта Базоркина до так называемого оскановского круга. Далее преобразования начнутся на магистральных улицах — Муталиева, Тутаевой, Чеченской и т. д.

Евлоев отметил, что санитарная уборка, озеленение, сам дизайн-код и многие другие вопросы составляют единый комплекс работ.

— Конечно же, каждый из этих аспектов важен и в отдельности, — считает мэр. — Однако только находясь в едином, четко отлаженном механизме функционирования городского хозяйства, они позволят добиться нам эффективности в приведении города в порядок. Шаг за шагом мы улучшим эстетический вид Назрани, не забывая при этом и про другие ключевые вопросы.

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