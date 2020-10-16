Все лучшее — детям
Власти Ингушетии в 2021 году намерены построить семь новых детсадов
Правительством Ингушетии в 2021 году запланировано строительство семи новых детсадов, рассчитанных на более 1,5 тыс. мест. Дошкольные учреждения будут возводиться по нацпроекту «Образование», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минстроя республики.
Отмечается, что новые дошкольные учреждения появятся в Магасе, Назрани, Малгобеке, Карабулаке и селах Троицкое, Пседах и Кантышево.
Каждый детсад (кроме детского сада в Троицком с проектной мощностью 190 мест) будет рассчитан на 220 посадочных мест.