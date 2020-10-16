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Власти Ингушетии в 2021 году намерены построить семь новых детсадов

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Правительством Ингушетии в 2021 году запланировано строительство семи новых детсадов, рассчитанных на более 1,5 тыс. мест. Дошкольные учреждения будут возводиться по нацпроекту «Образование», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минстроя республики.

Отмечается, что новые дошкольные учреждения появятся в Магасе, Назрани, Малгобеке, Карабулаке и селах Троицкое, Пседах и Кантышево.

Каждый детсад (кроме детского сада в Троицком с проектной мощностью 190 мест) будет рассчитан на 220 посадочных мест.

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