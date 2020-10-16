Отмечается, что новые дошкольные учреждения появятся в Магасе, Назрани, Малгобеке, Карабулаке и селах Троицкое, Пседах и Кантышево.

Каждый детсад (кроме детского сада в Троицком с проектной мощностью 190 мест) будет рассчитан на 220 посадочных мест.