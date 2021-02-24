«Регистрация добровольцев для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства, стартовала 24 февраля. На специальном сайте za. gorodsreda. ru жители в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для обустройства в своем городе», — отметил представитель ведомства.

По его информации, голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства.

При этом он пояснил, что это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

Напомним, запуск всероссийской платформы голосования позволит сделать весь процесс прозрачным и доступным для жителей нашей республики. Система поможет упростить получение обратной связи от граждан во всех муниципалитетах и поможет главам администраций сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей.

В Ингушетии в 2022 году работы по благоустройству запланированы в 9 муниципалитетах. Всего жители региона будут выбирать из 48 общественных территорий.

Цель проекта, который запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», — максимально упростить участие граждан в жизни города или района и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.

Для голосования необходимо зарегистрироваться через «Госуслуги» или социальные сети, после чего пользователь сможет выбрать объекты, которые, на его взгляд, нуждаются в обновлении. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год.