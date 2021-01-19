По его словам, региону удалось обеспечить софинансирование антикризисных мероприятий, выделить необходимые средства на выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением жизненно важных сфер. Так, в 2020 году республика получила дополнительные средства в размере порядка 1,5 млрд рублей, в том числе более 1 млрд рублей на выплату заработной платы работникам общего и дошкольного образования, а также 423 млн рублей на погашение кредиторской задолженности прежних периодов по обеспечению мер социальной поддержки населения.

В результате оптимизации и перераспределения расходов бюджета в 2020 году стало возможным сократить задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан на 231 млн рублей за счет собственных резервов, а за счет части привлеченной помощи из федерального бюджета в размере 247 млн рублей — погасить ее в полном объеме. Сумма невыплаченных за 2019 год ежемесячных детских пособий составляла более 55 млн рублей и была также погашена, выплаты пособий за 2020 год производились своевременно.

Компенсация части родительской платы за воспитание детей в дошкольных учреждениях не выплачивалась с 2017 года. В 2020 году данные выплаты производились регулярно в необходимых объемах. Выплачена также задолженность за 2017 год. В 2021 году планируется ликвидировать задолженность 2018-2019 годов.

Задолженность по поставке продуктов питания в дошкольные учреждения, а также интернаты и социальные учреждения закрытого типа также сохраняется с 2017 года. В 2020 году данные расходы финансировались регулярно, за исключением двух последних месяцев, оплату по которым планируется произвести в январе 2021 г. Вместе с тем в рамках исполнения бюджета 2020 года в регионе сокращена задолженность по указанным расходам на 100 млн рублей.

Кроме того, обеспечено софинансирование новых расходных обязательств субъекта, введенных в 2020 году, — по обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов и выплатам детям от 3 до 7 лет. На эти цели из бюджета республики выделены более 200 млн рублей.

Значительно увеличились объемы финансирования расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства России от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Если на реализацию данного постановления из республиканского бюджета в последние годы выделялись средства порядка 3 млн рублей в год, то в 2020 году на указанные цели направлено более 46 млн рублей.

В полном объеме произведено финансирование и других социальных выплат, в том числе стипендии студентам образовательных организаций среднего профессионального образования, а также произведены различные выплаты детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, доплаты к пенсиям государственных служащих и др.

Своевременно и без задержек производилось финансирование федеральных средств, в том числе выплат стимулирующего характера работникам здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией, доплаты учителям за классное руководство и дополнительные выплаты безработным гражданам.

Глава Ингушетии отметил, что руководство региона при поддержке федерального центра ведет работу по ликвидации задолженности по социальным выплатам, а также реализует комплекс мероприятий по восстановлению сбалансированности республиканского бюджета.

«В 2019 году задолженность по оплате страховых взносов во внебюджетные фонды составляла более 1,8 млрд рублей, тогда как в 2020 году оплата данных расходов производилась вместе с заработной платой практически без задержек. Также в 2020 году мы погасили часть задолженности 2019 года в сумме более 500 млн рублей и, как результат, во втором полугодии 2020 года республиканский бюджет исполнялся в штатном режиме без применения казначейских ограничений. Мы погасили значительные долги по соцвыплатам. Работа не просто будет продолжена, отсутствие долгов перед нашими жителями, профицит бюджета — это наша цель и направление, на которое устремлены все наши силы», — сказал Калиматов.