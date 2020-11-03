Экология

Природоохранный проект получит поддержку

Власти Ингушетии до конца 2022 года ликвидируют самую крупную свалку ТКО

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Республика получит субсидию из федерального бюджета на ликвидацию крупной свалки ТКО в Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

«Федеральная комиссия решила предоставить Ингушетии субсидию из федерального бюджета в 2021-2022 годах на софинансирование проекта рекультивации и экологической реабилитации территории Малгобека, загрязненной при несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности», — сказал собеседник издания.

Как отметил сотрудник пресс-службы, соответствующее письмо о принятом решении поступило в ведомство от Минприроды РФ.

По его словам, с 2018 года Минприроды Ингушетии проведен большой объем работы для включения мероприятия по рекультивации упомянутого земельного участка площадью 20,8 га в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Совместно с мэрией Малгобека проведены кадастровые работы и оформлено право муниципальной собственности на участок под свалкой.

В установленном порядке разработана и утверждена соответствующая проектно-сметная документация. Получены заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня и экспертизы достоверности сметной стоимости объекта.

Приказом Минприроды России в 2019 году свалка включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Заявка о предоставлении субсидии с приложением полного комплекта документов была направлена в Минприроды России.

«Эта работа велась на протяжении 2,5 лет и сегодня мы видим положительный результат. Минприроды Ингушетии благодарит Минприроды России и федеральный проектный офис «Чистая страна» за оказываемую поддержку в реализации природоохранных проектов республики», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в 2019 году в республике в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидированы две крупные свалки в Назрани и сельском поселении Нестеровское общей площадью 18,75 га.

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