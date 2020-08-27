Электроснабжение

Плановые показатели перевыполнены

Виталий Иванов проверяет ход подготовки электросетевого комплекса СКФО к зиме

0

В рамках запланированных рабочих поездок, проходящих в эти дни по регионам СКФО, генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов лично инспектирует ход подготовки объектов электросетевого комплекса макрорегиона к работе в осенне-зимний период.

Также руководитель компании на местах, в районных подразделениях, оценивает реализацию обозначенных производственных программ и задач.

Работы по подготовке к прохождению сезонного максимума нагрузок во всех электросетевых филиалах компании вступили в заключительную фазу. Завершается реализация основных направлений ремонтной программы. По ряду ключевых мероприятий плановые показатели перевыполнены.

Напомним, в текущем году только на ремонтную программу в регионах электросетевой деятельности «Россети Северный Кавказ» инвестировали 2,3 млрд рублей.

«Основная задача, которая стоит перед энергетиками, — обеспечить надежность энергоснабжения наших потребителей вне зависимости от экономических, эпидемиологических и иных факторов. Наши специалисты выполняют возложенные на них обязательства, и у нас есть уверенность в успешном прохождении периода осенне-зимнего максимума нагрузок», — отметил Иванов.

Руководитель подчеркнул, что наравне с повышением качества энергоснабжения регионов для компании по-прежнему остаются ключевыми вопросы безопасности персонала, задействованного в работах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Опознан боевик, взорвавший себя в лесу в Ингушетии в ходе спецоперации
В Ингушетии завели дело после подрыва автомобиля с помощью СВУ
Председатель РТДС пригласил мэра турецкого Стамбула посетить курорт «Армхи» в Ингушетии
В Ингушетии урегулирован бытовой конфликт с перестрелкой в Сунженском районе
В пресс-центре газеты «Ингушетия» состоится встреча руководителя Минприроды республики с журналистами
Администрация Сунжи вернет более 24 млн руб., оплаченных за свет вместо предприятиям водоканала
Житель Ингушетии награжден орденом Мужества за спасение двух военных при обстреле колонны
В Назрани взорвалась легковая автомашина
В Ингушетии расследуют дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после спецоперации в лесу
Сбербанк увеличил торговый онлайн-оборот в Ингушетии на 50%
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Гагарин — певец Кавказа»

Главное

Яндекс.Метрика

 