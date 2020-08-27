Также руководитель компании на местах, в районных подразделениях, оценивает реализацию обозначенных производственных программ и задач.

Работы по подготовке к прохождению сезонного максимума нагрузок во всех электросетевых филиалах компании вступили в заключительную фазу. Завершается реализация основных направлений ремонтной программы. По ряду ключевых мероприятий плановые показатели перевыполнены.

Напомним, в текущем году только на ремонтную программу в регионах электросетевой деятельности «Россети Северный Кавказ» инвестировали 2,3 млрд рублей.

«Основная задача, которая стоит перед энергетиками, — обеспечить надежность энергоснабжения наших потребителей вне зависимости от экономических, эпидемиологических и иных факторов. Наши специалисты выполняют возложенные на них обязательства, и у нас есть уверенность в успешном прохождении периода осенне-зимнего максимума нагрузок», — отметил Иванов.

Руководитель подчеркнул, что наравне с повышением качества энергоснабжения регионов для компании по-прежнему остаются ключевыми вопросы безопасности персонала, задействованного в работах.