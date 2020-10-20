В рамках рабочей встречи стороны обсудили проведение в декабре текущего года Всероссийского детского хоккейного турнира с участием олимпийских чемпионов по хоккею и звезд российского хоккея. Планируется также проведение мастер-классов, пресс-конференций и встреч юных хоккеистов с именитыми спортсменами.

Директор Республиканского хоккейного центра Ваха Аушев сообщил, что в ходе встречи особое внимание было уделено трехстороннему соглашению о сотрудничестве между Республиканским хоккейным центром Ингушетии, Континентальной хоккейной лигой и московским хоккейным клубом «Спартак», подписание которого планируется до конца 2020 года.

Целью подписания данного договора являются развитие детско-юношеского хоккея в Ингушетии, развитие и популяризация хоккея среди молодежи, привлечение в хоккейные школы большего количества детей, повышение уровня мастерства хоккеистов, подготовка профессиональных хоккеистов для хоккейного клуба «Спартак».

«Для нашей республики подписание такого соглашения — значимое событие. Мы будем уделять большое внимание развитию хоккея в нашем регионе. Директор Республиканского хоккейного центра Ваха Аушев уже подготовил поэтапную программу развития хоккея, где уделяется большое внимание созданию условий для занятий этим видом спорта. У нас много талантливых ребят, которые обязательно захотят проявить себя в этом виде спорта, и мы будем в этом им помогать», — цитирует Али Дошхоклоева его пресс-служба.

Хоккей, как вид спорта, появился в Ингушетии сравнительно недавно. Всего лишь пять лет назад в республике начал функционировать первый ледовый дворец с символическим названием «Эрзи», и вместе с ним юная хоккейная команда «Магас», которая вскоре после своего создания выиграла престижный детский турнир памяти Александра Рагулина — 2017.

Но на этом руководство республики решило не останавливаться, и уже в начале 2018 года в столице Ингушетии Магасе торжественно открылся еще один ледовый дворец — «Башлоам», в котором расположилась хоккейная академия имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

Напомним, фонд поддержки социальных инициатив «Народное единство» работает уже более 8 лет. С момента своего существования коллектив фонда работает под девизом: «Главное — это люди, и наша задача поддержать их в любых начинаниях, помочь им!»

Основные направления деятельности фонда: благотворительная; оказание материальной помощи нуждающимся; развитие детского спорта, досуга, творчества; оказание помощи ветеранам, инвалидам; оказание содействия в решении социальных вопросов на законодательном уровне; организация и поведение культурно-массовых и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; организация и проведение семинаров, конференций, собраний, учебных занятий; проведение консультаций представителей организаций и частных лиц, осуществляющих деятельность в социальной сфере; оказание методической и консультативной помощи по вопросам организации деятельности ТОС, проблемам ЖКХ.