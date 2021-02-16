«Наверное, всех коснулась эта ситуация, не все, кто болел, пережил тяжелую болезнь. Это чьи-то родственники, друзья, знакомые. С учетом этого, вакцинация не только безопасна, но и необходима. Поэтому я считаю, что это надо сделать», — рассказал журналистам вице-премьер.

Фаттахов призвал жителей республики сделать прививки, чтобы уберечь себя и окружающих от коварной болезни, сохранить свое здоровье.

Как рассказали газете «Ингушетия» в поликлинике, хранение российской вакцины «Спутник V» возможно только в специальном морозильном оборудовании при температуре −18 градусов. Согласно правилам, препарат перевозят с помощью термоконтейнеров, в том числе сумок-холодильников, контейнеров с сухим льдом, а также авторефрижераторов. Для хранения могут использоваться и морозильные камеры, в том числе морозильники — прилавки и термоконтейнеры с сухим льдом.

«Вакцинацию проводят в два этапа, сначала нужно пройти ряд процедур, измерить артериальное давление, сдать мазок, проконсультироваться у терапевта. Только после этого посетителя направляют в прививочную. За одни сутки в поликлинике привилось свыше 200 человек», — отметили в медучреждении.

По данным собеседника, наибольшую активность проявляют люди преклонного возраста старше 60 лет.

«Они привыкли по старинке делать прививки при необходимости, мы учитываем все пожелания посетителей, у нас есть и выездная форма работы, есть мобильный комплекс, где соблюдается необходимый температурный режим, выезжаем и в организации», — добавил представитель поликлиники.

Как отметил имам центральной мечети Хизир Цолоев, который сам перенёс болезнь, при сложной эпидобстановке религия требует от верующих принимать адекватные меры, основываясь на знаниях специалистов.

«Врачи, которые приходятся нам родственниками, знакомыми, призывают нас соблюдать меры предосторожности, беречь других и себя от заражения, при необходимости делать уколы. Известно, что в других странах покупают эту вакцину, у нас есть возможность сделать прививку совершенно бесплатно. Каждый имеет право сделать или отказать от прививки, данная процедура проводится на добровольной основе», — сказал Цолоев.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, по состоянию на 15 февраля, в Ингушетии привито 4 тыс. 147 человек.

«Для этого в регион поступило 10 тыс. 362 дозы российской вакцины, в ближайшее время надеемся получить еще 900. Срыва сроков поставки препарата в республику не зафиксировано», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что жители региона ждут своей очереди на вакцинацию от одного до трех дней, если имеется предварительная запись на прививку. Жалобы некоторых пациентов после этой процедуры связаны с повышением давления, тахикардией, тошнотой.

Напомним, за сутки от коронавируса в республике скончался один пациент, всего жертвами инфекции стали 169 человек, выздоровевших — 12 тыс. 650.